Una sentenza pronunciata a fine giugno 2025 negli Stati Uniti (United States District Court Northern District of California no C 24-05417 WHA) ha chiuso, seppure parzialmente, la causa che ha contrapposto alcuni autori di pubblicazioni con il sistema di IA Anthropic, noto per il suo chatbot Claude.
AI e copyright, i problemi aperti dopo la sentenza Anthropic
La causa contro Anthropic ha portato a una parziale vittoria per i sistemi LLM: l’uso di opere protette per finalità educative può essere giustificato dal fair use, restano aperti i nodi sull’acquisizione del materiale
