La questione delle terre rare è diventata centrale nel dibattito sulla sicurezza strategica europea, configurandosi come una delle dipendenze più critiche da risolvere nell’attuale scenario geopolitico frammentato.
Perché l’Europa non può più dipendere dalle terre rare cinesi
Pechino controlla estrazione, raffinazione e magneti, trasformando la filiera delle terre rare in una leva geopolitica. Le restrizioni all’export possono fermare industria, transizione energetica e difesa. Servono scorte, acquisti congiunti, riciclo e forniture alternative
