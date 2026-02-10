Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

Perché l’Europa non può più dipendere dalle terre rare cinesi

Pechino controlla estrazione, raffinazione e magneti, trasformando la filiera delle terre rare in una leva geopolitica. Le restrizioni all’export possono fermare industria, transizione energetica e difesa. Servono scorte, acquisti congiunti, riciclo e forniture alternative

Pubblicato il 10 feb 2026
Tommaso Diddi

analista Hermes Bay

Luisa Franchina

Presidente Associazione Italiana esperti in Infrastrutture Critiche

La questione delle terre rare è diventata centrale nel dibattito sulla sicurezza strategica europea, configurandosi come una delle dipendenze più critiche da risolvere nell’attuale scenario geopolitico frammentato.

