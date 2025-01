Terre rare, Occidente dipendente dalla Cina: un rischio geopolitico

Nell’attuale panorama geopolitico, le terre rare emergono come risorse strategiche di primaria importanza, al centro della competizione globale. Questi elementi, fondamentali per la produzione tecnologica avanzata e la sicurezza nazionale, vedono la Cina come il principale attore di controllo. Le nazioni occidentali, dipendenti dalle forniture cinesi, affrontano la sfida critica di diversificare le loro catene di approvvigionamento per ridurre la vulnerabilità economica e geopolitica.

Rare Earth Elements: The Futile Fight Against China

La vulnerabilità delle catene di approvvigionamento globali

La pandemia di Covid-19 e la conseguente dislocazione economica hanno messo in risalto vulnerabilità di lunga data nelle catene di approvvigionamento globali. Gli impatti drastici della pandemia sui modelli di domanda per una vasta gamma di prodotti medici, compresi i medicinali essenziali, hanno devastato il sistema sanitario di molti Paesi. Si è determinata una carenza globale di molti beni essenziali, tra cui i chip per semiconduttori, che ha impattato negativamente sui prodotti automobilistici, industriali e di comunicazione.

Il mondo è anche sconvolto dalla guerra in Ucraina. Parti importanti di quel Paese sono completamente distrutte, l’economia mondiale è fratturata e le forniture di cereali, fertilizzanti e input industriali chiave sono interrotte.

In questo gravissimo contesto, l’Occidente si è anche reso conto, tardivamente, come negli ultimi decenni la Cina, ergo il Partito Comunista Cinese (PCC), ha condotto una guerra economica contro il resto del mondo, erodendo le catene di produzione con l’obiettivo di rendere gli stati dipendenti, e questo piano sta avendo successo.

Il corollario è che più le industrie si indeboliscono (semiconduttori, telecomunicazioni, minerali critici ed elementi delle terre rare, batterie ad alta capacità, prodotti farmaceutici e apparecchiature mediche), più la sicurezza nazionale degli Stati è a rischio.

L’interdipendenza asimmetrica che Pechino usa come arma geopolitica

Senza accesso a catene di fornitura sicure, nessun Paese, infatti, è in grado di sostenere la propria economia e sviluppare sistemi di armamenti per la difesa nazionale.

Tutto ciò non significa escludere la Cina dalle catene di approvvigionamento globali che si intersecano con quelle di altri Paesi come USA e UE; tuttavia, è doveroso capire quali circostanze creano rischi inaccettabili e quali, invece, rischi tollerabili o benigni. In particolare, ci si dovrebbe preoccupare della cosiddetta interdipendenza asimmetrica che Pechino usa come arma geopolitica. Sono tali le catene di approvvigionamento critiche, cioè che generano una dipendenza strategica rischiosa che sorge quando l’accesso limitato a una categoria di prodotti può sconvolgere l’economia di un Paese o lasciarlo altrimenti vulnerabile. Ciò deve tenere conto della tecnologia, del know-how, dei costi e del tempo necessario per creare fonti alternative per la produzione industriale vitale. La preparazione agli shock è solo un fattore e la diversificazione commerciale, non l’autarchia, è la chiave della soluzione. L’obiettivo è triplice: sicurezza, apertura e prosperità delle catene.

Gli Stati Uniti hanno una dipendenza strategica dalla Cina per diversi prodotti: 80% per i minerali critici; 20/25% per i chip semiconduttori (mentre per il 92% dipendono da Taiwan per quelli più avanzati); 60% per l’elettronica di consumo, comprese le apparecchiature per le telecomunicazioni;; 75% per le batterie agli ioni di litio e 100% per molti prodotti farmaceutici e forniture mediche.

Anche l’UE ha una dipendenza strategica dalle importazioni cinesi per 103 categorie di prodotti nei settori dell’elettronica, della chimica, dei minerali/metalli e dei prodotti farmaceutici/medici.

Inoltre, oltre il 70% della produzione mondiale di cobalto, terre rare e tungsteno è soggetta a restrizioni all’esportazione.

Dipendenza americana ed europea dalle terre rare

Sebbene la Cina abbia solo circa il 30% delle riserve globali di terre rare, controlla il 50-60% della loro estrazione globale e l’80-90% del mercato nella fase di lavorazione intermedia. Attualmente, il 98% della fornitura di terre rare dell’UE proviene dalla Cina. Poiché l’UE non produce tutte le materie prime necessarie a soddisfare la domanda interna degli Stati membri, l’industria europea si trova ad affrontare la concorrenza mondiale anche per quanto riguarda l’accesso alle materie prime.

La dipendenza dagli Stati Uniti è stimata intorno all’80%. Nel 2015, gli Stati Uniti avevano una sola miniera di terre rare nazionale in produzione che si trovava a Mountain Pass, in California, ed era gestita da Molycorp, Inc.

Cosa sono le terre rare (REE) e perché sono importanti?

Gli elementi delle terre rare (REE) e i minerali critici sono un gruppo di 17 metalli: 15 elementi della serie dei lantanidi e due elementi chimicamente simili, scandio e ittrio. Ognuno con proprietà uniche e vitali, sostengono la produzione, lo sviluppo, la distribuzione e il supporto di servizi essenziali come telecomunicazioni e informatica, alimentazione e agricoltura, finanza, assistenza sanitaria, istruzione, trasporti e sicurezza pubblica. Nei settori civili dell’economia, i materiali strategici e critici e le loro catene di fornitura sono essenziali per innumerevoli beni manifatturieri, che vanno dall’elettronica personale (un iPhone, ad esempio, contiene otto REE) ai materiali di consumo per carburante, cibo e forniture mediche, alla costruzione di case e al supporto di infrastrutture critiche.

Nel settore della difesa, i materiali strategici e critici assicurano l’espansione della produzione e dello sviluppo di beni militari (un caccia F-35 contiene circa 420 kg di REE e questi sono essenziali per i missili guidati) e la conduzione delle operazioni delle forze armate. Si prevede che la loro domanda aumenterà nei prossimi due decenni, soprattutto perché il mondo si sta muovendo per eliminare le emissioni nette di carbonio entro il 2050.

Come siamo arrivati a questo punto?

La Cina occupa una posizione di leadership nella filiera di fornitura globale di terre rare (REE) e minerali essenziali, dall’estrazione alla lavorazione fino all’utilizzo finale.

Le ragioni di questo successo sono principalmente due. La prima è il grave errore strategico commesso dagli Stati Uniti con l’abbandono del sostegno pubblico al settore minerario che ha portato all’abbandono degli imprenditori privati.

La seconda è stata la grande capacità di Pechino di risalire la catena del valore con ingenti investimenti in ricerca e sviluppo e con l’esperienza accumulata nelle fasi intermedie della produzione.

Gli Stati Uniti sono stati il ​​principale attore globale nel settore delle terre rare dalla seconda guerra mondiale fino ai primi anni ’90. A partire dagli anni ’80, tuttavia, gli investimenti governativi sono cessati e la ricerca di base si è fermata.

Negli anni Novanta, il meccanismo di investimento pubblico-privato è scomparso, mentre la Cina ha iniziato a utilizzare efficacemente politiche molto simili per facilitare la crescita del suo settore interno.

Attualmente, il predominio di Pechino è dovuto più ai suoi investimenti nella separazione e nella raffinazione che alle politiche commerciali o industriali.

Nel 2012, il governo cinese ha avviato un processo di consolidamento del settore che ha trasformato l’industria in sei conglomerati regionali di proprietà statale. Nel dicembre 2021, si è verificato un ulteriore consolidamento del settore con la creazione di una nuova mega-impresa.

China Rare Earth Group è il risultato della fusione di tre grandi conglomerati minerari e due istituti di ricerca. Controllerà le terre rare pesanti e medie della Cina, sotto il controllo della Commissione di supervisione e amministrazione delle attività di proprietà statale del Consiglio di Stato (il più alto livello amministrativo).

Il nuovo conglomerato controllerà circa il 30-40% della fornitura globale. In futuro, anche le aziende nella Cina settentrionale saranno consolidate, attorno alla miniera di Baotou nella Mongolia Interna, e Pechino avrà solo due enormi imprese statali verticalmente integrate in grado di gestire l’estrazione di terre rare e la post-elaborazione. La società meridionale si concentrerà sui minerali pesanti , mentre quella settentrionale si concentrerà sui minerali leggeri (tra cui il neodimio).

Come accennato, oggi la Cina occupa una posizione di comando nella filiera mondiale delle terre rare, dall’estrazione alla lavorazione fino all’utilizzo finale.

Pechino utilizza numerosi strumenti per mantenere la propria posizione dominante, come i controlli sulle esportazioni (coercizione economica), le quote di produzione, gli investimenti statali nella ricerca di base, la nazionalizzazione dell’industria e, più di recente, il consolidamento dello Stato in una mega-corporazione integrata.

La coercizione economica

Il 3 dicembre scorso, il Ministero del Commercio cinese ha annunciato severe restrizioni all’esportazione di tecnologie “a duplice uso”. Le tecnologie a duplice uso sono quelle sviluppate per i mercati civili ma che hanno anche utilità militare o possono essere applicate a piattaforme e munizioni militari.

Il divieto di esportazione prende di mira specificamente gli Stati Uniti, vietando anche le esportazioni di minerali essenziali come antimonio, gallio e germanio, utilizzati nella produzione di semiconduttori e tecnologie di difesa. Questi minerali essenziali sono essenziali per la sicurezza economica e nazionale degli Stati Uniti e hanno catene di approvvigionamento vulnerabili alle interruzioni.

Il giorno prima di questo annuncio, il Bureau of Industry and Security del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (BIS) a annunciato nuove regole volte a limitare la capacità della Cina di produrre semiconduttori avanzati, che sono fondamentali per le applicazioni militari. Le regole includono nuovi controlli sulle esportazioni di 24 tipi di apparecchiature di produzione di semiconduttori e tre tipi di strumenti software per lo sviluppo o la produzione di semiconduttori, nuovi controlli sulla memoria ad alta larghezza di banda e l’aggiunta di 140 entità alla restrittiva Entity List del BIS che sono coinvolte nel progresso della modernizzazione militare del governo cinese.

È importante notare che il BIS ha anche creato due nuove regole Foreign Direct Product (“FDP”) che estendono la giurisdizione dei controlli sulle esportazioni degli Stati Uniti su determinati articoli di fabbricazione estera (ad esempio, non realizzati negli Stati Uniti) relativi alla produzione di semiconduttori che sono realizzati o sviluppati utilizzando tecnologia o software di origine statunitense, o che contengono un prodotto estero realizzato con strumenti che sono un prodotto di tecnologia o software di origine statunitense. Le esportazioni, le riesportazioni e i trasferimenti all’interno del Paese di articoli soggetti ai controlli sulle esportazioni recentemente imposti richiederanno probabilmente una licenza da BIS, a meno che non si applichi un’eccezione di licenza.

Poiché, come si dirà, la domanda globale di minerali critici continua a crescere, garantire una catena di fornitura solida e resiliente è fondamentale per gli interessi nazionali, la stabilità economica e il progresso tecnologico. Questo provvedimento della Cina sottolinea ulteriormente le questioni commerciali che hanno un impatto sui minerali critici da una prospettiva di sicurezza nazionale.

Va anche detto che l’amministrazione Biden ha imposto una serie di restrizioni sempre più ampie all’esportazione verso la Cina di prodotti “dual-use”, ovvero quelli con applicazioni civili e militari. Queste restrizioni hanno incluso i divieti di trasbordo. Il 2 dicembre, Washington ha aggiunto più di 100 aziende cinesi a una lista commerciale limitata e ha vietato la vendita alla Cina di alcuni dei semiconduttori più veloci e delle attrezzature per produrli.

Dal sistema discriminatorio dei prezzi nazionali a quello delle quote di produzione

Per battere la concorrenza, Pechino in passato ha utilizzato un sistema discriminatorio di prezzi nazionali rispetto a quelli esteri e controlli sulle esportazioni. Tuttavia, in una causa intentata dagli Stati Uniti, dall’Unione Europea e dal Giappone, i controlli sulle esportazioni sono stati dichiarati illegali nel 2015 perché violavano l’accordo di adesione della Cina al WTO. Pechino ha quindi abbandonato il sistema di controlli e si è affidata alle quote di produzione, che ha utilizzato per mantenere un’offerta limitata e prezzi costantemente bassi. Le quote di produzione per i conglomerati regionali sono stabilite centralmente dal Ministero del Commercio e applicate dai governi locali. Negli ultimi anni, le quote di produzione non sono riuscite a soddisfare la domanda e stanno iniziando a mettere a dura prova l’ industria nazionale delle terre rare.

Attualmente la domanda interna ha superato l’offerta interna.

Il “Rare Earth Industry Development Plan” del 2016, pubblicato dal Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) insieme al 13° piano quinquennale, delinea molte di queste politiche con obiettivi di maggiore redditività e miglioramenti nell’elevato valore aggiunto di determinati segmenti del settore che soddisfano standard ambientali più elevati. Un obiettivo era “migliorare i meccanismi per mantenere stabili i prezzi dei minerali superiori limitando la produzione”. Il 13° piano quinquennale, in particolare, si è concentrato sul passaggio da un’economia “politica” a prodotti a più alto valore aggiunto con maggiore sostenibilità ambientale. Gli obiettivi includevano il rafforzamento della “governance ambientale geologica e del ripristino ecologico nelle regioni di estrazione intensiva di risorse minerarie” e “estrazione mineraria verde”. Quando il 14° piano quinquennale è stato annunciato nel 2021, molti degli obiettivi erano stati raggiunti o erano in corso.

La Cina, quindi, ha risalito la catena del valore con ingenti investimenti in ricerca e sviluppo e con l’esperienza accumulata nelle fasi intermedie della produzione.

Le recenti politiche cinesi sulle terre rare

A luglio, la Cina ha annunciato i Regolamenti sulla gestione delle terre rare chiarendo che le REE sono di proprietà dello Stato e che il PCC implementerà lo sfruttamento protettivo di queste risorse strategiche. La misura è entrata in vigore il 1° ottobre 2024.

Nel chiarire il contesto del Regolamento, Pechino ha detto che sussistono ancora alcuni problemi irrisolti nella gestione nazionale delle terre rare, tra cui “mezzi e sanzioni insufficienti per correggere comportamenti illegali quali l’estrazione illegale o la fusione e separazione illegali, la produzione senza o al di sopra degli obiettivi e il commercio di prodotti illegali di terre rare”.

La Cina ha adottato tali “Regolamenti” per proteggere la fornitura di terre rare attraverso un elevato livello di sicurezza nazionale.

L’introduzione di queste “Regolamentazioni” mira a controllare fermamente la risorsa strategica delle terre rare e a “proteggere le sue importanti riserve di metalli industriali”.

L’introduzione del nuovo “Regolamento”, composto in totale da 32 articoli, comprende:

chiarire i principi di gestione dell’attività mineraria;

rafforzare la protezione delle risorse di terre rare;

migliorare il sistema di gestione;

promuovere uno sviluppo di alta qualità del settore delle terre rare;

migliorare il sistema di supervisione della filiera industriale delle terre rare;

chiarire le misure di supervisione e gestione, la responsabilità legale e altri sei aspetti del contenuto.

Oltre a chiarire che le risorse di terre rare appartengono allo Stato, le nuove norme richiedono:

che siano identificate le imprese di estrazione e quelle coinvolte nella fusione e separazione delle terre rare;

e quelle coinvolte nella fusione e separazione delle terre rare; che venga regolamentata la quantità totale di estrazione , fusione e separazione delle terre rare;

, fusione e separazione delle terre rare; che venga ottimizzata la gestione dinamica ; che venga istituito un sistema di tracciabilità dei prodotti;

; che venga istituito un sistema di tracciabilità dei prodotti; che la circolazione sia rigorosamente gestita.

Inoltre, i regolamenti chiariscono che lo Stato dovrà “implementare una pianificazione unificata per lo sviluppo del settore delle terre rare e incoraggiare e sostenere la ricerca, lo sviluppo e l’applicazione di nuove tecnologie, nuovi processi, nuovi prodotti, nuovi materiali e nuove attrezzature nel settore delle terre rare”.

Il provvedimento stabilisce inoltre che le aziende che violano le disposizioni pertinenti possono essere multate da cinque a dieci volte i loro profitti illeciti e ricevere multe fino a 5 milioni di yuan.

Molti analisti ritengono che queste normative delineeranno nuove sanzioni legali per pratiche illecite legate all’estrazione e alla fusione di terre rare. Verso la fine del 2023, la Cina ha ampliato la sua lista di esportazioni limitate per includere numerose tecnologie legate alla produzione di terre rare. L’elenco aggiornato dal Ministero del Commercio cinese fa riferimento alle “terre rare” un totale di 17 volte.

Secondo i media statali cinesi, l’aggiornamento riguarda gli articoli che Pechino vuole vietare dalla libera esportazione per proteggere i “diritti e gli interessi economici e tecnologici” della nazione. Nel frattempo, analisi esterne indicano che l’elenco ampliato vieta le tecnologie per la produzione di magneti di terre rare, l’estrazione di terre rare e la raffinazione di queste sostanze.

Il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Industria e dell’Informazione Tecnologica hanno dichiarato, in risposta alla domanda di un giornalista in merito alle normative del 29 giugno, che “negli ultimi anni la Cina ha introdotto una serie di politiche e misure riguardanti gli standard di accesso all’industria delle terre rare, il consolidamento del settore, la tutela ambientale e così via, che hanno promosso e salvaguardato efficacemente lo sviluppo sostenibile e sano del settore”.

Come detto, la Cina è il più grande produttore di terre rare al mondo. Le terre rare sono una dozzina di elementi metallici fondamentali per la tecnologia moderna, dalle auto elettriche e turbine eoliche ai robot e alle armi militari. Allo stesso tempo, le terre rare richiedono una lavorazione rigorosa per produrre materiali utilizzabili e la Cina è anche leader nella tecnologia di raffinazione delle terre rare.

L’Occidente ha una concreta opportunità di assicurarsi metalli essenziali per il futuro

Due recenti sviluppi in Europa, tra cui un’acquisizione potenzialmente rivoluzionaria in Groenlandia, suggeriscono che l’Occidente ha una concreta opportunità di assicurarsi metalli essenziali per il futuro.

In uno sviluppo recente, la società mineraria norvegese Rare Earths Norway ha scoperto uno dei più grandi depositi di terre rare d’Europa. La scoperta è stata fatta all’interno del Fen Carbonatite Complex nella Norvegia meridionale, segnando una scoperta significativa per la regione e presentando una preziosa opportunità per l’Occidente di promuovere l’indipendenza dalle terre rare.

Verso una nuova politica industriale a più alto valore aggiunto

L’ultimo piano si concentra fortemente su una nuova politica industriale per spostarsi verso una produzione a più alto valore aggiunto, tecnologie verdi e un’economia maggiormente guidata dalla produzione e dalla domanda interna. Molti degli obiettivi futuri (veicoli elettrici, tecnologia spaziale, nuovi materiali, informatica e altro) richiederanno una fonte affidabile di terre rare, sia per i produttori cinesi che per i produttori stranieri con sede in Cina.

Pechino importa anche terre rare, in particolare quelle necessarie per i magneti permanenti. Importa anche concentrato non lavorato dagli Stati Uniti, che viene poi raffinato all’interno dell’industria integrata cinese. Tuttavia, la maggior parte delle importazioni di terre rare degli Stati Uniti sono prodotti finiti. Sebbene la produzione mineraria statunitense sia aumentata negli ultimi anni, la leadership della Cina nel midstream è ineguagliabile.

Gli investimenti della Cina in R&S

Gli investimenti della Cina in R&S e l’entità della sua esperienza rispetto ad altri paesi sono evidenti nel settore dei magneti permanenti e nelle concessioni di brevetti. Nel 2021, mentre la Cina ha ricevuto solo il 48% dei brevetti complessivi sui magneti permanenti, il 99% dei brevetti sui magneti al neodimio e l’86% dei brevetti sui magneti al samario-cobalto erano cinesi . Anche i brevetti nel settore delle terre rare hanno questa tendenza.

Le vulnerabilità della supply chain derivano quindi dalla concentrazione del mercato in Cina. Pechino, tuttavia, non sarà in grado di soddisfare la propria crescente domanda interna, né le esigenze globali, in particolare per il neodimio e altre terre rare chiave necessarie per i magneti permanenti. Senza queste terre rare, anche la politica di transizione energetica globale sarà difficile da implementare.

La Cina ha scoperto due nuovi minerali di terre rare

I geologi cinesi hanno recentemente scoperto due nuovi minerali, l’oboniobite e la scandio-fluoro-eckermannite, a Bayan Obo, nella Mongolia Interna, la più grande miniera di terre rare al mondo. Secondo quanto riportato dai media , la scoperta è stata uno sforzo congiunto del CAS Institute of Geology and Geophysics, Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd., Baotou Research Institute of Rare Earths e Central South University.

Come annunciato da Li Xianhua dell’Istituto di geologia e geofisica della CAS, l’Associazione mineralogica internazionale ha riconosciuto ufficialmente i ritrovamenti e ha debitamente approvato i nuovi nomi dei minerali.

Ciò che rende questi minerali davvero eccezionali non è solo la loro scarsità, ma anche la presenza di elementi preziosi che hanno un potenziale immenso in molteplici ambiti. Di particolare importanza sono i metalli rari e strategicamente critici, niobio e scandio, incorporati in questi minerali. Gli epert affermano che le applicazioni sono di vasta portata, dai nuovi materiali e tecnologie energetiche alla tecnologia informatica, aerospaziale e difesa.

Anche Pechino ha il suo tallone d’Achille?

Negli ultimi anni, la Cina ha anche iniziato a fare affidamento sull’estrazione di terre rare nel vicino Myanmar. Le importazioni provengono da miniere scarsamente regolamentate e probabilmente anche da minerali cinesi estratti illegalmente e riciclati oltre confine.

La Cina affronta anche vulnerabilità della supply chain. Ad esempio, quando le politiche del Covid-19 hanno temporaneamente chiuso il confine tra Cina e Myanmar, il prezzo delle terre rare ha iniziato a salire drasticamente. Queste pressioni sui prezzi sono state in una certa misura alleviate con la riapertura del confine e potrebbero essere ulteriormente migliorate dalla creazione della suddetta mega-impresa.

I rischi per l’autonomia strategica di Pechino nell’estrazione nazionale dell’antinomio

Il 15 agosto scorso, il Ministero del Commercio e l’Amministrazione generale delle dogane hanno annunciato che, a partire dal 15 settembre, sarebbero stati imposti controlli sulle esportazioni di antimonio e sostanze correlate. I controlli sulle esportazioni hanno riguardato sei tipi di prodotti correlati all’antimonio, tra cui minerale di antimonio, metallo di antimonio e suoi prodotti, ossidi di antimonio, composti organici di antimonio, idruri di antimonio e indio antimonio. Sono state inoltre limitate le esportazioni di tecnologia di fusione e separazione di oro e antimonio.

Il motivo del controllo delle esportazioni è che l’antimonio è la risorsa dominante della Cina, con le maggiori riserve e la produzione più grande al mondo. Allo stesso tempo, l’antimonio è una risorsa strategica, legata alla sicurezza nazionale e agli interessi strategici.

L’antimonio è utilizzato in un’ampia gamma di applicazioni industriali e militari, come ritardanti di fiamma, catalizzatori, semiconduttori e altri usi, come nei motori di munizioni, missili a infrarossi, armi nucleari, apparecchiature per la visione notturna, aerei e razzi. Inoltre, l’antimonio è utilizzato nella fabbricazione di batterie e apparecchiature fotovoltaiche.

Tuttavia, l’antimonio è una specie di risorsa di metallo raro, l’abbondanza nella crosta terrestre è di soli 0,2 ppm, ovvero 0,2 parti per milione. A livello globale, le risorse di antimonio sono anche relativamente scarse, le attuali riserve globali di risorse di antimonio sono di circa 2,2 milioni di tonnellate.

I primi cinque paesi per riserve di antimonio sono Cina (640.000 tonnellate), Russia (350.000 tonnellate), Bolivia (310.000 tonnellate), Kirghizistan (260.000 tonnellate) e Myanmar (140.000 tonnellate). Si può dire che la Cina è il paese più ricco al mondo di risorse di antimonio e il 30% dell’antimonio mondiale si trova in Cina.

Sono noti circa 120 minerali contenenti antimonio, ma solo 10 minerali hanno valore di utilizzo industriale e contengono più del 20% di antimonio.

Nel mondo, i tipi industriali di minerale di antimonio sono divisi in tipo singolo di antimonio, tipo di piombo di antimonio, tipo di tungsteno di antimonio oro e tipo di mercurio di antimonio. Oltre il 68% delle riserve di minerale di antimonio in Cina sono di tipo singolo.

Le miniere di antimonio della Cina sono distribuite principalmente in Hunan, Guangxi, Tibet, Guizhou, Yunnan e altre province. Tra queste, la miniera di stagno nella città di Lengshuijiang, provincia di Hunan, è la miniera più grande del mondo, la produzione annuale di antimonio rappresenta un terzo del paese, noto come “la capitale mondiale dell’antimonio”.

Pechino controlla l’intera filiera mondiale dell’antimonio, dall’estrazione alla lavorazione finale.

In effetti, la Cina non solo possiede ricche risorse di antimonio, ma anche una filiera industriale più completa; la filiera industriale è stata gradualmente ampliata, il valore aggiunto è stato gradualmente aumentato, formando sostanzialmente un sistema industriale più completo di estrazione, separazione, fusione, lavorazione, commercio e altri prodotti basati principalmente su triossido di antimonio, glicole etilenico di antimonio, antimoniato di sodio, masterbatch ignifugo e così via.

Sebbene l’industria cinese dell’antimonio sia leader mondiale, la ricerca e lo sviluppo di prodotti di fascia alta e la produzione sono ancora in ritardo. Attualmente, i principali prodotti delle imprese cinesi di antimonio sono principalmente prodotti primari lavorati, come l’antimonio metallico e gli ossidi di antimonio; la quota di prodotti lavorati a valle, in particolare l’ossido di antimonio ad alta purezza e altri prodotti lavorati, sta gradualmente aumentando, ma è ancora necessario rafforzare l’innovazione tecnologica e aumentare il valore aggiunto dei prodotti.

Sebbene le riserve e la produzione nazionali siano le prime al mondo, Pechino ha pagato un prezzo ambientale elevato per la produzione di prodotti di antimonio. In particolare, la città di Lengshuijiang, la capitale mondiale dell’antimonio, ha causato un grave inquinamento ambientale e danni ecologici, quindi lo stato ha ripulito l’industria a Lengshuijiang.

Nel marzo 2010, la città di Lengshuijiang ha avviato una serie di bonifiche di imprese legate all’antimonio nell’area della miniera di stagno. Le imprese legate all’antimonio, che contribuiscono annualmente con 150 milioni di yuan di entrate fiscali ma causano un grave inquinamento, sono state sottoposte a una bonifica completa, mentre un certo numero di imprese non qualificate sono state chiuse in conformità con la legge e sono state mantenute solo otto imprese legali di fusione dell’antimonio con una capacità produttiva annuale di oltre 5.000 tonnellate e le attrezzature arretrate delle otto imprese legali di fusione dell’antimonio sono state eliminate.

Dal punto di vista ambientale, negli ultimi anni, dopo una serie di aggiustamenti, le attrezzature di produzione delle imprese nell’area della miniera di stagno sono state potenziate, il processo di produzione è stato migliorato, le emissioni inquinanti sono state notevolmente ridotte e la capacità di controllo dell’inquinamento è stata migliorata. Le imprese legate all’antimonio sono gradualmente uscite dal circolo vizioso di alto inquinamento, alto consumo energetico, prezzi bassi e concorrenza e sono entrate in un percorso di sviluppo positivo.

Attualmente, i principali paesi (regioni) consumatori di antimonio a livello mondiale sono gli Stati Uniti, la Cina, l’Europa, il Giappone e il Sud-est asiatico. Le principali aree di consumo di antimonio sono i ritardanti di fiamma, le leghe per batterie, i catalizzatori e i chiarificanti per vetro. Tra questi, i ritardanti di fiamma rappresentano circa il 55% del consumo totale di antimonio.

Quindi, fatta eccezione per la Cina, la maggior parte di questi paesi non dispone di risorse di antimonio e deve affidarsi ai prodotti cinesi di antimonio. Ma la Cina, in quanto produttore di antimonio più importante, non detiene il potere contrattuale.

Nonostante il prezzo ambientale così elevato, l’antimonio e i prodotti derivati ​​dall’antimonio non sono stati venduti a un buon prezzo.

Il 2011 è stato il punto più alto del prezzo del minerale di antimonio, raggiungendo 90.000 yuan/tonnellata. Il 2012, influenzato dal rallentamento della crescita economica, ha visto diminuire la domanda di risorse di antimonio. I prezzi dell’antimonio sono gradualmente diminuiti da un livello elevato. Entro il 2018, sono scesi a 50.000 yuan/tonnellata. Da allora, il prezzo è stato basso fino al 2021, quando ha iniziato a crescere.

Prima del 2021, la profondità e la difficoltà dell’estrazione dell’antimonio nel Paese continuavano ad aumentare, insieme al graduale aumento dei costi di manodopera e di altre spese correlate; il costo complessivo di produzione del minerale di antimonio continuava a salire, una volta prossimo alla soglia dei costi di produzione.

Prima del 2017, la produzione di antimonio della Cina rappresentava circa il 90 percento di quella mondiale. Lo sviluppo minerario ad alta intensità ha portato all’esaurimento delle risorse e la maggior parte della produzione delle grandi miniere ha più di mezzo secolo, e alcune di esse sono anche considerate in crisi a causa della carenza di risorse.

Negli ultimi 10 anni, la Cina ha aumentato la supervisione della produzione di risorse di antimonio, con il Total Mine Control Index emesso annualmente per gestire la scala di produzione di antimonio. Pertanto, la produzione di antimonio della Cina ha seguito un trend al ribasso. Dal 2018, la produzione di antimonio della Cina è scesa a circa il 60 percento della produzione globale, a circa il 50 percento negli ultimi due anni.

Dal 2021, le importazioni cinesi di risorse di antimonio sono aumentate di anno in anno e il grado di dipendenza dall’estero ha superato il 50%.

Dal 2021, le importazioni di risorse di antimonio della Cina sono aumentate di anno in anno e il grado di dipendenza dall’estero ha superato il 50%. Secondo un confronto tra stoccaggio ed estrazione, sembra che diversi paesi con grandi risorse abbiano un divario significativo con la Cina, come la Russia, con riserve di 350.000 tonnellate che estraggono 4.300 tonnellate all’anno, e la Cina con riserve di 640.000 tonnellate all’anno ma che estrae 40.000 tonnellate.

In base all’attuale produzione annuale, le riserve della Cina sono sufficienti solo per 16 anni.

Attualmente la situazione in Russia, Ucraina e Medio Oriente è tesa e la portata del conflitto è destinata ad aumentare, quindi è evidente l’importanza del controllo da parte di Pechino sulle esportazioni di antimonio, in quanto risorsa strategica con usi militari e ampio mercato per le sue prospettive di esportazione.

Per queste ragioni, lo scorso agosto Pechino ha chiesto di imporre ulteriori controlli sulle esportazioni di antimonio.

La politica USA

Nel febbraio 2021, il presidente Biden ha firmato l’ordine esecutivo (EO) 14017 “America’s Supply Chains”, in cui ha ordinato al governo di intraprendere una revisione completa delle catene di approvvigionamento critiche “per identificare i rischi, affrontare le vulnerabilità e sviluppare una strategia per promuovere la resilienza”. È stata anche istituita una task force interna che comprende più di una dozzina di Dipartimenti e Agenzie federali. I funzionari dell’Amministrazione si sono consultati con centinaia di parti interessate delle imprese, delle Istituzioni accademiche, del Congresso e degli Stati partner per identificare le vulnerabilità e sviluppare soluzioni. Gli ordini esecutivi emessi dal neo eletto presidente Trump nel corso del suo primo mandato presidenziale hanno portato, tra l’altro, a condurre studi preliminari sulla dipendenza degli Stati Uniti dalla Cina per minerali e prodotti farmaceutici critici e alla rimozione di aziende cinesi dalle reti di telecomunicazioni statunitensi. Le azioni dell’Amministrazione Biden nel 2021 evidenziano una continua attenzione sia alla mitigazione dei rischi derivanti dall’interdipendenza economica bilaterale in settori selezionati, sia all’aumento delle capacità degli Stati Uniti in altri settori per competere al meglio con la Cina. L’8 giugno 2021, la Casa Bianca ha pubblicato un rapporto di 250 pagine in cui valuta rischi e vulnerabilità della catena di approvvigionamento nella produzione di semiconduttori, batterie ad alta capacità, materiali e minerali critici, prodotti farmaceutici e ingredienti farmaceutici attivi (API). Gli Stati Uniti fanno affidamento sulle importazioni, ma devono al contempo affrontare i rischi di interruzione della catena di approvvigionamento, con la Cina che ne domina gran parte (per materiali e minerali critici, prodotti e ingredienti farmaceutici attivi) o cerca di assicurarsene la leadership globale (ad es. per semiconduttori e batterie di grande capacità). La revisione si basa sulle indagini iniziali intraprese dall’amministrazione Trump e dà la priorità al reshoring della produzione negli Stati Uniti per rafforzare la propria competitività economica. Il rapporto è anche degno di nota nel segnalare l’uso di azioni di contrasto alle pratiche economiche sleali della Cina.

Con le elezioni di novembre alle spalle e l’avvento di un’amministrazione repubblicana, ci sono molte domande riguardanti possibili modifiche alle normative ambientali e al finanziamento dei progetti energetici statunitensi. Considerando l’attenzione dell’amministrazione Trump sulla costruzione del business e della produzione americana, molti ritengono che porterà avanti le politiche adottate durante la sua prima amministrazione per migliorare la gestione dei minerali critici necessari per la prosperità economica e la sicurezza energetica.

Durante il suo primo mandato, il presidente Donald Trump ha dato priorità al potenziamento dell’attività mineraria nazionale come parte del suo programma più ampio volto a promuovere l’indipendenza energetica, la crescita economica e la rivitalizzazione dell’industria statunitense. L’attività mineraria è stata inquadrata come parte del raggiungimento del “dominio energetico”, una strategia per rendere gli Stati Uniti un leader globale nella produzione di energia e minerali. Trump ha sostenuto l’estrazione di risorse nazionali, tra cui carbone, petrolio, gas e minerali critici come litio, cobalto ed elementi delle terre rare, per ridurre la dipendenza dalle importazioni. Anche l’estrazione mineraria domestica è stata presentata come una strategia per creare posti di lavoro, in particolare nelle regioni rurali ed economicamente in difficoltà.

L’amministrazione Trump considerava l’estrazione mineraria fondamentale per garantire le forniture di minerali necessari per le infrastrutture, la produzione e la difesa nazionale. Nel 2019, come detto, l’amministrazione del presidente Trump ha pubblicato una strategia federale per garantire una fornitura affidabile di minerali critici . La strategia ha indirizzato il Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti a individuare le forniture nazionali di tali minerali, garantendo l’accesso alle informazioni necessarie per lo studio e la produzione di minerali e accelerando le autorizzazioni per i progetti minerari. Trump ha sostenuto l’accelerazione di progetti controversi come la miniera di rame-nichel Twin Metals nel Minnesota e l’estrazione di uranio vicino al Grand Canyon. Ha approvato la massiccia miniera di litio Thacker Pass vicino al confine tra Nevada e Oregon, uno dei numerosi progetti accelerati negli ultimi giorni della prima amministrazione Trump per espandere l’attività mineraria su suolo pubblico.

Nel 2017, il presidente Trump ha firmato l’ordine esecutivo 13817 , che ordinava alle agenzie di identificare i minerali critici essenziali per la sicurezza nazionale e l’economia. Ha inoltre incoraggiato la riduzione dei ritardi di autorizzazione per i progetti minerari che coinvolgono questi minerali.

Ha inoltre emesso l’ordine esecutivo 13807 , creando un quadro di “Una decisione federale” per semplificare la revisione ambientale e i processi di autorizzazione tra più agenzie federali. Trump ha inoltre promosso un maggiore coinvolgimento dei governi statali e delle aziende private nel processo di autorizzazione per ridurre il controllo federale. Alla fine del mandato, l’amministrazione Trump ha rivisto il National Environmental Policy Act (NEPA) per limitare la portata e la durata delle revisioni ambientali. Le nuove norme stabiliscono un periodo di due anni per il completamento delle dichiarazioni di impatto ambientale e un periodo di un anno per le valutazioni ambientali.

Sebbene queste azioni abbiano ridotto i tempi di autorizzazione per alcuni progetti, sono state controverse. I critici hanno sostenuto che i cambiamenti hanno indebolito la protezione ambientale e il contributo della comunità. Tuttavia, i sostenitori li hanno salutati come passi necessari per rivitalizzare l’attività mineraria e garantire catene di approvvigionamento minerario critiche. Molte di queste misure sono state revocate o riviste sotto l’amministrazione Biden.

Molte persone credono che la nuova amministrazione Trump investirà pesantemente nell’onshoring nazionale di tutte le parti della catena di approvvigionamento minerario, in particolare nell’estrazione mineraria.

Il governatore Doug Burgum, scelto da Trump come Segretario degli Interni, ha espresso entusiasmo per l’espansione della produzione interna di minerali necessari per la produzione di batterie. Nel 2022, ha elogiato l’approvazione di un impianto di lavorazione del nichel nel Nord Dakota che ha ricevuto 144 milioni di dollari in finanziamenti federali attraverso la legge bipartisan sulle infrastrutture nel 2022.

Tuttavia, l’amministrazione entrante dovrà affrontare una sfida articolata nel promuovere l’estrazione di materiali verdi come rame, litio ed elementi delle terre rare, che sono fondamentali per tecnologie come veicoli elettrici, batterie e sistemi di energia rinnovabile.

Infine, il gruppo di lavoro sulla politica dei minerali critici del Comitato ristretto, presieduto da Rob Wittman (R-VA) e Kathy Castor (D-FL), ha trascorso mesi a valutare la profonda dipendenza degli Stati Uniti dalla CCP per i minerali critici e a sviluppare soluzioni. A dicembre i membri hanno presentato il rapporto bipartisan Creating Resilient Critical Mineral Supply Chains.Il rapporto illustra le motivazioni per la creazione del gruppo di lavoro sulle politiche, riassume le riunioni del gruppo di lavoro e raccomanda una legislazione per affrontare le vulnerabilità della catena di approvvigionamento dei minerali critici. Il rapporto evidenzia anche la legislazione bipartisan introdotta dai membri della Camera e del Senato che migliorerebbe la resilienza della catena di approvvigionamento.

La reazione dell’UE

Attualmente, il 98% della fornitura di terre rare dell’UE proviene dalla Cina, mentre il 98% della fornitura di borato proviene dalla Turchia. A sua volte, il 71% del fabbisogno di platino proviene dal Sudafrica e poche aziende forniscono all’UE afnio e stronzio.

Nel febbraio 2022, la Commissione Europea ha presentato il secondo approfondimento delle dipendenze strategiche dell’Europa. L’analisi esamina cinque aree in cui l’Europa è sempre più dipendente dai Paesi terzi, soprattutto dalla Cina. Le aree sono:

Terre rare e magnesio , dove l’UE dipende fortemente dalla Cina. Pechino rappresenta il 93% della produzione mondiale di magneti in terre rare e l’89% del magnesio. I magneti permanenti delle terre rare sono input cru ciali per i veicoli elettrici e le turbine eoliche. Il magnesio è un materiale di lega importante nella produzione di alluminio;

, dove l’UE dipende fortemente dalla Cina. Pechino rappresenta il 93% della produzione mondiale di magneti in terre rare e l’89% del magnesio. I magneti permanenti delle terre rare sono input cru ciali per i veicoli elettrici e le turbine eoliche. Il magnesio è un materiale di lega importante nella produzione di alluminio; Sostanze chimiche, dove l’UE ha una dipendenza da un numero limitato di Paesi esportatori. Alcune di queste sostanze sono di particolare importanza strategica, come lo iodio, il fluoro, il fosforo rosso, l’ossido e idrossido di litio, il biossido di molibdeno e il tungsteno, di cui i Paesi eurasiatici, come il Kazakistan, la Russia e la Cina sono importanti esportatori nell’UE. Si tratta di sostanze che hanno un’ampia gamma di usi finali, ad esempio per l’accumulo di energia, la produzione alimentare, la produzione di semiconduttori utilizzati nei pannelli solari e la produzione di batterie per veicoli elettrici; Pannelli solari, dove la Cina detiene il 96% della produzione mondiale di wafer solari, mentre l’UE ne ha solo l’1%;

dove l’UE ha una dipendenza da un numero limitato di Paesi esportatori. Alcune di queste sostanze sono di particolare importanza strategica, come lo iodio, il fluoro, il fosforo rosso, l’ossido e idrossido di litio, il biossido di molibdeno e il tungsteno, di cui i Paesi eurasiatici, come il Kazakistan, la Russia e la Cina sono importanti esportatori nell’UE. Si tratta di sostanze che hanno un’ampia gamma di usi finali, ad esempio per l’accumulo di energia, la produzione alimentare, la produzione di semiconduttori utilizzati nei pannelli solari e la produzione di batterie per veicoli elettrici; Pannelli solari, dove la Cina detiene il 96% della produzione mondiale di wafer solari, mentre l’UE ne ha solo l’1%; Sicurezza informatica. Solo il 14% delle 500 società di sicurezza informatica più grandi del mondo ha sede nell’UE. La maggior parte dell’hardware e del software attualmente utilizzati in UE per la difesa informatica è sviluppato negli Stati Uniti e prodotto in Cina. In prevalenza le società di cibersicurezza dell’UE sono anche di piccole o piccolissime dimensioni e si affidano a terzi;

Solo il 14% delle 500 società di sicurezza informatica più grandi del mondo ha sede nell’UE. La maggior parte dell’hardware e del software attualmente utilizzati in UE per la difesa informatica è sviluppato negli Stati Uniti e prodotto in Cina. In prevalenza le società di cibersicurezza dell’UE sono anche di piccole o piccolissime dimensioni e si affidano a terzi; Software IT cloud e edge. Il mercato di queste tecnologie presenta un numero limitato di fornitori di servizi cloud globali esteri. La quota di mercato dei fornitori di servizi cloud dell’UE è scesa dal 26% nel 2017 al 16% nel 2020.

Inoltre, nel suo Action Plan on Critical Raw Materials del 2020 , l’UE ha definito varie azioni per supportare lo sviluppo di una filiera di fornitura di materie prime resiliente. Il raggiungimento della sicurezza delle risorse richiede una fornitura diversificata da fonti primarie e secondarie, dipendenze ridotte e una migliore efficienza delle risorse e circolarità, inclusa la progettazione sostenibile dei prodotti. Le azioni chiave intraprese dalla Commissione hanno incluso la creazione dell’Alleanza Europea per le Materie Prime. Fondata nel 2020, l’Alleanza mira a costruire una filiera di fornitura di materie prime resiliente, con un focus specifico sui magneti e sui motori in terre rare. Per farlo, l’Alleanza ha già identificato 14 progetti di investimento da parte degli Stati membri e dell’industria per supportare l’aumento della produzione UE di magneti in terre rare.

L’UE sta inoltre coordinando gli sforzi per aumentare la produzione di magnesio in Europa, in seguito alle limitazioni dell’approvvigionamento del 2021. Sta anche valutando ulteriori partnership internazionali sulle materie prime, prestando maggiore attenzione al riciclaggio e alla sostituzione dei materiali.

La domanda globale di terre rare è in aumento

La domanda di terre rare, in particolare quelle pesanti che possono essere utilizzate nei magneti permanenti, è in aumento e si prevede che continuerà a crescere nei prossimi decenni .

Si prevede che il neodimio, ma anche il disprosio, il praseodimio e il samario aumenteranno significativamente nei prossimi anni, in gran parte a causa delle tecnologie verdi, in particolare nell’industria automobilistica, dove i magneti permanenti al neodimio ferro boro (NIB) vengono utilizzati per i motori (la tecnologia e i requisiti minerali sono simili per le turbine eoliche). Il neodimio si trova nelle macchine MRI e nei laser, mentre i magneti NIB si trovano nei computer, nei telefoni cellulari e in altri dispositivi elettronici, nonché nelle turbine eoliche e nei motori. Gli usi finali includono l’assistenza sanitaria , l’energia verde, la difesa e i prodotti di consumo quotidiani . I magneti NIB sono onnipresenti.

Entro il 2025, si prevede che la domanda totale per le principali applicazioni di magneti permanenti in terre rare sarà di 94.500 tonnellate . Nel 2020, la produzione globale di terre rare è stata di 240.000 tonnellate, inclusi tutti i 17 elementi, non solo quelli chiave.

Costi ambientali e sanitari

L’estrazione delle terre rare è altamente inquinante e comporta elevati costi ambientali e sanitari per le comunità locali.

Dopo essere stati rimossi dal terreno, devono essere separati, raffinati in ossidi e poi trasformati in metalli e leghe prima di essere pronti per l’industria. Il processo secondario è anche altamente dannoso per l’ambiente.

Sebbene lo spostamento del controllo della catena di fornitura globale dagli Stati Uniti alla Cina sia stato inizialmente reso possibile dagli standard ambientali e normativi più permissivi di Pechino, non è vero che la Cina mantenga ora il suo vantaggio per questo motivo.

Negli ultimi dieci anni, Pechino ha introdotto nuove normative ambientali, ha fatto rispettare quelle esistenti e ha innovato alcuni processi di estrazione e raffinazione, rendendoli più puliti.

Il predominio della Cina nel settore delle terre rare è quindi una questione politica, non geografica.

Il processo di separazione e perfezionamento è un ambito in cui la Cina ha investito molto capitale intellettuale e risorse statali.

Tuttavia, i rischi per i diritti umani e l’ambiente nelle filiere di fornitura mineraria in cui operano le aziende cinesi sono molto elevati. Da gennaio 2021 a dicembre 2022, il Resource Center for Business and Human Rights ha registrato un totale di 102 segnalazioni di abusi.

