Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

lotta alla pirateria

Piracy Shield: cosa non sta funzionando (e perché)

Home Mercati digitali
Indirizzo copiato

A quasi tre anni dall’impianto normativo e dopo il debutto del 2024, l’antipezzotto italiano mostra un saldo controverso: i vantaggi attesi si scontrano con criticità tecniche e istituzionali. Il rischio è una “corsa alle armi” che colpisce anche chi usa servizi legittimi

Pubblicato il 22 dic 2025
pirateria piracy shield Piracy Shield

Siamo quasi arrivati alla boa del terzo anno del Piracy Shield, “l’antipezzotto” all’italiana, il cui primo passo affonda nella legge 14 luglio 2023, n. 93 e il debutto ufficiale a febbraio 2024.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

G
Stefano Gigante
Avvocato
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • agenti autonomi AI evoluzione dell'intelligenza artificiale AI ERP; AI trend memoria degli agenti ai etica dell'IA agentica AI agentless intelligenza artificiale agentica

  • l'analisi

    AI, tutti i trend: open source, investimenti, lavoro nel report di Bond

    10 Giu 2025

    di Maurizio Carmignani

    Condividi
  • cina digitale (1) mercato tlc cinese

  • telecomunicazioni

    La Cina apre il mercato tlc: nuovi spazi per investitori esteri

    23 Giu 2025

    di Antonio Deruda

    Condividi
  • dazi trump sovranità europea

  • lo scenario

    Dazi Trump, così l'Europa può sopravvivere e innovare

    04 Apr 2025

    di Stefano da Empoli

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x