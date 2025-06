Readiness 2030: le tecnologie dual-use al centro della strategia Ue

L’Europa, con il programma strategico “Readiness 2030”, ha lanciato un piano di investimenti fino a 800 miliardi di euro per rafforzare la propria autonomia strategica, con un focus sulle tecnologie dual-use. Annunciato dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e sostenuto dal Parlamento Europeo, il programma risponde alla necessità di una maggiore indipendenza difensiva, in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche e ridotta dipendenza dagli alleati tradizionali.

La combinazione di 150 miliardi di prestiti tramite il meccanismo SAFE (Security Action for Europe) e 650 miliardi di spesa nazionale aggiuntiva mira a potenziare l’industria tecnologica e difensiva europea, garantendo sicurezza e competitività globale.

In questo contesto, le tecnologie dual-use – applicabili sia in ambito civile sia militare – costituiscono una leva fondamentale, poiché consentono di ottimizzare gli investimenti, rafforzare l’autonomia tecnologica e migliorare la competitività dell’industria europea. Tuttavia, tale approccio porta con sé complesse sfide normative, etiche e tecniche, che necessitano di un quadro legislativo solido e coerente.

Le tecnologie chiave del dual-use europeo

l programma Readiness 2030 identifica come prioritarie tecnologie dual-use come l’intelligenza artificiale, i Big Data, i droni autonomi, la robotica militare, la cybersicurezza avanzata, le tecnologie spaziali e quelle quantistiche, considerate fondamentali per la sicurezza e l’innovazione europea.

L’intelligenza artificiale sta trasformando il settore aerospace e difesa (A&D). Il programma SCAF (Sistema di Combattimento Aereo del Futuro), sviluppato da Leonardo insieme a Dassault (Francia) e Airbus (Germania), mira a creare un caccia di sesta generazione integrato con algoritmi AI per coordinare droni e sensori avanzati, rappresentando un pilastro dell’autonomia tecnologica europea. Parallelamente, Airbus Defence implementa l’AI nella manutenzione predittiva di velivoli come l’Eurofighter, ottimizzando i costi operativi in collaborazioni preesistenti, anche con partner non europei come Lockheed Martin per l’F-35.

I Big Data potenziano le capacità di intelligence e logistica. Sistemi come il dimostratore nEUROne Tanaris, a cui Leonardo contribuisce, integrano dati da satelliti, radar e sensori terrestri per una risposta rapida alle minacce, dimostrando il valore del dual-use nella gestione di informazioni complesse.

I droni autonomi sono un pilastro strategico del piano. Il programma Eurodrone, guidato da Leonardo con Francia, Germania e Spagna, sviluppa droni avanzati per intelligence e sorveglianza, con potenziali applicazioni civili come il monitoraggio di flussi migratori e traffici illeciti nel Mediterraneo. In parallelo, il Falco Xplorer di Leonardo, con un’autonomia superiore alle 24 ore, esemplifica l’integrazione tra tecnologie civili e militari, rafforzando la versatilità operativa dell’Italia.

Sfide normative: AI Act e regolamenti dual-use

L’adozione di tecnologie dual-use comporta complessi ostacoli normativi. L’AI Act del 2024, pur escludendo i sistemi esclusivamente militari, classifica come “ad alto rischio” le applicazioni dual-use in ambito civile, imponendo requisiti di trasparenza, accountability e supervisione umana che aumentano la complessità per i produttori.

Il Regolamento UE 2021/821 sui controlli all’export di tecnologie dual-use garantisce la sicurezza strategica europea, ma limita la competitività globale delle aziende, introducendo criteri rigorosi per l’esportazione verso extra-UE. Per rispondere a questa sfida, la Commissione Europea ha annunciato il Defence Omnibus Simplification, previsto per giugno 2025, che semplificherà le normative per le esportazioni intra-europee.

La Direttiva NIS2, entrata in vigore nell’ottobre 2024, rafforza la cybersicurezza per infrastrutture critiche e piattaforme di gestione dati, incluse quelle militari. Sebbene migliori la resilienza, questa normativa comporta un aumento significativo degli oneri amministrativi e tecnici per le imprese, richiedendo investimenti in conformità.

Opportunità per l’Italia: tecnologia e geopolitica

L’Italia, con un mercato aerospaziale e difesa stimato in circa 17 miliardi di euro annui, si posiziona come attore chiave nel programma Readiness 2030, grazie a realtà industriali come Leonardo e Fincantieri.

Leonardo guida progetti dual-use di primaria importanza, tra cui il programma SCAF, Eurodrone e il sistema satellitare COSMO-SkyMed, oltre a collaborazioni con Thales per soluzioni di cybersicurezza avanzata. Fincantieri rafforza il settore navale con le fregate FREMM e i sottomarini U-212, dotati di tecnologie dual-use per comunicazioni sicure e sensori di ultima generazione, consolidando la leadership italiana nel Mediterraneo. Il programma offre all’Italia l’opportunità di accrescere la propria centralità geopolitica, trasformando il Mediterraneo in un hub logistico e tecnologico. Tuttavia, il Paese deve affrontare sfide interne: un debito pubblico elevato circa 140% del PIL, una carenza di competenze specialistiche in settori come AI e Big Data, e una frammentazione industriale che limita le sinergie.

Criticità operative e soluzioni strategiche

Le tecnologie dual-use offrono vantaggi operativi significativi, ma presentano criticità tecniche, in particolare nella cybersicurezza. Secondo analisi recenti, i sistemi AI in ambito militare possono essere vulnerabili a minacce come il “data poisoning”, richiedendo investimenti mirati per garantire la loro resilienza.

Per affrontare tali sfide, l’Europa sta potenziando progetti come EuroQCI per la crittografia quantistica e soluzioni avanzate di cybersicurezza, con Thales e Leonardo in prima linea per proteggere reti e comunicazioni strategiche.

Il successo del programma Readiness 2030 dipenderà dalla capacità di consolidare competenze specialistiche, semplificare il quadro normativo dual-use e promuovere la collaborazione industriale intra-europea. L’Italia può rafforzare il proprio ruolo investendo nella formazione di esperti in AI e Big Data, sviluppando infrastrutture digitali sicure e incentivando sinergie con startup e PMI innovative. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con fondi in fase di allocazione per l’innovazione tecnologica, rappresenta un’opportunità cruciale per finanziare tali priorità.

Conclusioni

Le tecnologie dual-use, fulcro del programma Readiness 2030, rappresentano una leva strategica per lo sviluppo tecnologico, economico e geopolitico dell’Europa. Le sfide normative, tecniche e operative richiedono un approccio equilibrato per massimizzarne i benefici.

L’Italia ha l’opportunità di consolidare la propria leadership in Europa, sfruttando le risorse del programma per investire in innovazione, competenze specialistiche e autonomia tecnologica, con un focus sul Mediterraneo come hub strategico.

In un contesto globale di crescente competizione tecnologica, l’Europa e l’Italia dovranno bilanciare innovazione, responsabilità normativa e sostenibilità economica per garantire, entro il 2030, una posizione di leadership sicura e competitiva.