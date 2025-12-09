Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

Sanzione a X: così l’UE sfida big tech e USA

La sanzione da 120 milioni di euro contro X per violazioni sistemiche del Digital Services Act diventa il banco di prova della capacità dell’Unione Europea di imporre limiti pubblici al potere delle piattaforme e ridefinire l’ordine informativo digitale globale

Pubblicato il 9 dic 2025
Federica Giaquinta

Consigliere direttivo di Internet Society Italia

musk x europa

La recente decisione della Commissione europea di irrogare a X, la piattaforma di proprietà di Elon Musk, una sanzione di 120 milioni di euro per violazioni sistemiche del Digital Services Act segna senza dubbio un passaggio cruciale nel confronto tra autorità pubblica e potere tecnologico privato. La conferma è chiara nello scontro che è seguito tra Musk, presidente Usa Trump da una parte e commissione Ue dall’altra.

Federica Giaquinta
Consigliere direttivo di Internet Society Italia
