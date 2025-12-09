La recente decisione della Commissione europea di irrogare a X, la piattaforma di proprietà di Elon Musk, una sanzione di 120 milioni di euro per violazioni sistemiche del Digital Services Act segna senza dubbio un passaggio cruciale nel confronto tra autorità pubblica e potere tecnologico privato. La conferma è chiara nello scontro che è seguito tra Musk, presidente Usa Trump da una parte e commissione Ue dall’altra.
Sanzione a X: così l’UE sfida big tech e USA
La sanzione da 120 milioni di euro contro X per violazioni sistemiche del Digital Services Act diventa il banco di prova della capacità dell’Unione Europea di imporre limiti pubblici al potere delle piattaforme e ridefinire l’ordine informativo digitale globale
