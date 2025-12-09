Sanzione a X: così l’UE sfida big tech e USA

La recente decisione della Commissione europea di irrogare a X, la piattaforma di proprietà di Elon Musk, una sanzione di 120 milioni di euro per violazioni sistemiche del Digital Services Act segna senza dubbio un passaggio cruciale nel confronto tra autorità pubblica e potere tecnologico privato. La conferma è chiara nello scontro che è seguito tra Musk, presidente Usa Trump da una parte e commissione Ue dall’altra.