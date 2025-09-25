Le risorse umane sono al centro di un’ importantissima trasformazione. In un contesto segnato da incertezza economica, aumento dei costi e rapida evoluzione tecnologica, i leader HR devono reinventare strategie e strumenti per attrarre, sviluppare e trattenere i talenti.
Reclutamento, formazione e dati: l’IA cambia la gestione del talento
Le risorse umane affrontano un cambiamento senza precedenti. L’intelligenza artificiale nei processi HR promette di accelerare il recruiting, personalizzare la formazione, migliorare il benessere e rafforzare la sicurezza dei dati, ridefinendo strategie e priorità per attrarre e trattenere i talenti
