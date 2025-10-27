La causa depositata da Reddit mercoledì 22 ottobre presso il tribunale federale di New York contro Perplexity AI rappresenta un nuovo test, particolarmente significativo, per definire i confini legali dello scraping nell’epoca dell’intelligenza artificiale generativa, con questioni giuridiche complesse che potrebbero rivelarsi meno favorevoli a Reddit di quanto la piattaforma speri.
scraping e licenze
Reddit vs Perplexity: la vera posta in gioco nella guerra dei dati AI
La causa di Reddit contro Perplexity AI riapre il dibattito sui limiti legali dello scraping nell’era dell’intelligenza artificiale. In gioco c’è la definizione dei confini tra diritto d’autore, uso pubblico dei dati e nuovi modelli di ricerca
Argomenti
Canali