C’era un tempo in cui “mandare qualcosa in orbita” significava una sola cosa: progettare un gigante di metallo, costoso, lento da costruire, destinato a restare lassù per decenni. Un ciclo industriale lungo. Una promessa: stabilità.
scenari
Satelliti intelligenti, AI e sovranità: la sfida europea in orbita
Lo spazio è diventato un’infrastruttura critica e competitiva, dove contano velocità e resilienza. L’intelligenza artificiale abilita satelliti più snelli, orchestrazione automatizzata della capacità e analisi dei dati in orbita. Per l’Europa la sfida è trasformare eccellenza in scala, riducendo lentezze, frammentazione e freni strutturali
Argomenti
Canali
Con o Senza – Galaxy AI per il business
InnovAttori
-
Robotica avanzata: la strategia italiana per competere con Cina e Usa24 Feb 2026
-
Industria metalmeccanica, se il consulente è la GenAI: il caso Co.Me.T24 Feb 2026
-
L’AI cambia la fabbrica: ecco i trend più avanzati23 Feb 2026
-
San Raffaele, l’AI entra nella pratica clinica: meno burocrazia, più ascolto23 Feb 2026
-
L’IA alleata degli chef: così aiuta a innovare e a sprecare meno19 Feb 2026