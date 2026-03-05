Terre rare e metalli strategici: i limiti dell’UE nella sfida alla raffinazione cinese

La questione dell’approvvigionamento di minerali critici si è guadagnata negli ultimi anni una posizione centrale nel dibattito sulla sicurezza economica e industriale dei paesi occidentali.

L’elevata concentrazione della produzione e, soprattutto, della raffinazione di questi materiali in Cina ha spinto governi e organizzazioni sovranazionali a interrogarsi sulla resilienza delle proprie catene di fornitura.

Si tratta di una riflessione che coinvolge tanto le industrie civili — automotive, elettronica, energia — quanto quelle della difesa e delle tecnologie avanzate, e che l’Unione Europea sta affrontando attraverso una combinazione di strumenti normativi, accordi commerciali e, in misura ancora limitata, impegni finanziari diretti.

Che cosa sono i minerali critici e perché contano per l’industria

La categoria dei minerali critici comprende tra i 30 e i 60 metalli considerati essenziali per l’informatica, l’elettrificazione, l’aerospazio e la difesa. Si va da metalli comuni come il rame — prodotto a livello minerario in circa 23–24 milioni di tonnellate nel 2025 — a elementi di nicchia come le terre rare pesanti, alcune delle quali vengono estratte in quantità dell’ordine delle decine di tonnellate all’anno, impiegate in iPhone, data center, laser medicali e tecnologie militari.

La Cina è il principale estrattore e, con un margine molto ampio, il principale raffinatore di molti di questi materiali. Questa posizione le conferisce una leva significativa sulle filiere industriali globali, che Pechino ha già dimostrato di saper utilizzare: nel 2025 ha limitato le esportazioni di sette terre rare, e mantiene restrizioni su una dozzina di minerali che vanno dall’antimonio al tungsteno, con effetti tangibili sui prezzi e sulla disponibilità per gli acquirenti europei e asiatici.

Come si è formata la concentrazione cinese nelle filiere

Il contesto storico aiuta a comprendere come si sia formata questa concentrazione. A partire dagli anni Ottanta, la Cina ha costruito la propria posizione dominante combinando finanziamenti pubblici, prestiti agevolati a imprese di settore, una minore rigidità nella regolamentazione ambientale e del lavoro, e una strategia di prezzo aggressiva.

Quest’ultima ha contribuito, tra l’altro, alla chiusura della miniera di Mountain Pass in California nel 2002 e alla difficoltà di molti progetti occidentali nel reggere alla concorrenza. Quando, nei primi anni di questo decennio, i prezzi del litio sono saliti attraendo nuovi investitori, la successiva sovrapproduzione cinese ha fatto collassare le quotazioni, mettendo sotto pressione le imprese occidentali appena entrate nel mercato.

Approvvigionamento di minerali critici: la risposta UE con il Critical Raw Materials Act

L’Unione Europea ha riconosciuto questa dinamica e ha risposto con il Critical Raw Materials Act, entrato in vigore nel 2024, che fissa obiettivi quantitativi per ridurre la dipendenza da fornitori terzi: entro il 2030, almeno il 10% del fabbisogno annuo di minerali critici dovrà provenire da estrazione europea, il 40% da lavorazione interna e il 25% da riciclo.

L’UE ha inoltre avviato accordi di partenariato strategico per le materie prime con diversi paesi, tra cui Cile, Namibia, Kazakhstan e Canada, con l’obiettivo di diversificare le fonti di approvvigionamento e garantire condizioni preferenziali per le imprese europee.

Investimenti e strumenti UE: cautela, piani e asimmetrie negoziali

Sul fronte degli investimenti, la posizione europea rimane tuttavia più cauta rispetto ad altri attori. Il Critical Raw Materials Act introduce la categoria degli Strategic Projects, ma non prevede nel regolamento un finanziamento europeo dedicato; il sostegno è atteso principalmente attraverso strumenti finanziari europei e nazionali e meccanismi di coordinamento.

Parallelamente, nel 2025 la Commissione ha adottato il piano REPowerEU–RESourceEU per le materie prime critiche, che mira a mobilitare fino a circa 3 miliardi di euro per accelerare l’attuazione della strategia europea nel settore. Tali risorse appaiono comunque contenute se confrontate con gli impegni americani o con i programmi di paesi come il Giappone, che già nel 2010, a seguito di una restrizione cinese sulle terre rare durante una controversia diplomatica, aveva avviato una strategia sistematica di acquisizione di quote minoritarie in miniere estere in cambio di forniture garantite, affiancata da un ampliamento significativo delle riserve strategiche nazionali.

Diversi paesi con cui l’UE ha avviato trattative hanno segnalato una certa asimmetria nell’approccio negoziale europeo: la richiesta di forniture assicurate non sempre si accompagna a contropartite finanziarie o commerciali comparabili a quelle offerte da altri partner.

Approvvigionamento di minerali critici: il nodo tra estrazione e raffinazione

Un nodo strutturale che accomuna tutti i tentativi occidentali di ridurre la dipendenza dalla Cina riguarda la distinzione tra estrazione e raffinazione. Anche laddove si riuscisse ad aumentare significativamente la produzione mineraria al di fuori della Cina, la grande maggioranza dei metalli grezzi dovrebbe comunque transitare per impianti di lavorazione cinesi prima di essere utilizzabile dall’industria. È proprio nella fase di raffinazione che la concentrazione cinese è più marcata e più difficile da scalfire nel breve periodo.

Gli sforzi europei per sviluppare capacità interne di lavorazione — anche attraverso i progetti strategici individuati nell’ambito del Critical Raw Materials Act — si muovono nella direzione giusta, ma richiedono tempi e investimenti che vanno oltre l’orizzonte immediato.

Minerali critici e sicurezza delle infrastrutture critiche

Sul piano della sicurezza delle catene di fornitura, la questione dei minerali critici si intreccia con temi più ampi di resilienza industriale e digitale. Metalli come gallio, germanio, cobalto e terre rare sono componenti indispensabili dell’hardware che sorregge data center, reti di telecomunicazione, sistemi di navigazione e infrastrutture energetiche.

Una filiera di approvvigionamento poco diversificata introduce elementi di fragilità che possono manifestarsi non solo in scenari di conflitto aperto, ma anche in contesti di tensione commerciale o diplomatica, come ha mostrato l’esperienza degli ultimi anni. In questo senso, la gestione dell’approvvigionamento di materie prime strategiche rientra a pieno titolo nel perimetro più ampio della sicurezza delle infrastrutture critiche.

Coordinamento internazionale su prezzi minimi, fondi e dazi

Il dibattito in corso a livello internazionale include anche proposte più strutturate di coordinamento tra paesi occidentali. Nel febbraio 2026, una conferenza ministeriale organizzata a Washington ha riunito 54 paesi per discutere la creazione di un meccanismo condiviso che preveda prezzi minimi garantiti per i produttori, un fondo comune per coprire le differenze rispetto ai prezzi di mercato e dazi sulle importazioni da paesi non aderenti.

L’UE è coinvolta in negoziati separati con gli Stati Uniti, il Giappone e il Messico su possibili accordi che includano elementi simili. La valutazione di questi strumenti rimane aperta: i prezzi minimi garantiti riducono il rischio per i produttori, ma possono alterare i segnali di prezzo e ridurre gli incentivi all’efficienza; le riserve strategiche di metalli presentano complessità logistiche e merceologiche ben maggiori rispetto a quelle petrolifere, data la molteplicità di forme in cui i metalli possono essere stoccati e la loro minore fungibilità.

Approvvigionamento di minerali critici: tempi, investimenti e direzione europea

La transizione verso catene di fornitura più diversificate per i minerali critici è un processo che richiede tempo, coerenza di indirizzo politico e investimenti sostenuti. Per l’Unione Europea, che dispone di un mercato interno di grandi dimensioni e di significative capacità tecnologiche e industriali, il percorso passa attraverso una combinazione di sviluppo delle risorse interne – laddove presenti – partenariati internazionali equilibrati, investimenti in tecnologie di riciclo e sviluppo di capacità di raffinazione. La direzione è tracciata; la velocità e la profondità dell’attuazione determineranno quanto l’Europa sarà in grado di ridurre le proprie esposizioni strutturali nei prossimi anni.