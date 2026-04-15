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Formazione specialistica nella PA: perché conta nei contratti pubblici

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La formazione specialistica sta diventando una condizione decisiva per qualificare la Pubblica Amministrazione nei contratti pubblici. Tra nuove regole, accreditamento dei percorsi e aggiornamento continuo, cresce il peso delle competenze tecniche e giuridiche per rendere le procedure più efficienti, trasparenti e solide

Pubblicato il 15 apr 2026
Carlo Giampaolo

responsabile formazione Italia appalti e Dike formazione – gruppo Simone

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Negli ultimi anni il tema della formazione specialistica nella Pubblica Amministrazione ha assunto una centralità crescente, in particolare nel settore dei contratti pubblici. La complessità della disciplina, la continua evoluzione normativa e la rilevanza economica delle procedure di affidamento impongono infatti alle amministrazioni un salto di qualità nella professionalizzazione dei propri funzionari e operatori.

Il nuovo quadro normativo introdotto con il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023 e successive modifiche) ha contribuito a rafforzare ulteriormente questa prospettiva. Il legislatore ha infatti legato in modo sempre più stretto la capacità delle amministrazioni di operare sul mercato degli appalti al possesso di adeguate competenze tecniche e giuridiche, introducendo sistemi di qualificazione delle stazioni appaltanti che attribuiscono un ruolo determinante alla formazione del personale. In questo contesto, la formazione non rappresenta più soltanto un momento di aggiornamento professionale, ma diventa un vero e proprio requisito organizzativo per il corretto funzionamento delle amministrazioni.

Il ruolo della SNA nella formazione specialistica nella Pubblica Amministrazione

La stessa Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) svolge oggi un ruolo centrale nel definire e coordinare questo processo. In attuazione delle previsioni del Codice, l’istituzione è infatti chiamata ad accreditare i soggetti che svolgono attività formative in materia di contratti pubblici, stabilendo requisiti e modalità per la validità dei percorsi formativi utili ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti.

La formazione diventa così uno dei pilastri della nuova architettura degli appalti pubblici: non soltanto un investimento sulla crescita professionale dei funzionari, ma uno strumento attraverso cui rafforzare l’efficienza amministrativa, ridurre il rischio di errori procedurali e migliorare la qualità complessiva delle decisioni pubbliche. I percorsi formativi promossi a livello nazionale sono sempre più articolati e strutturati, con programmi che spaziano dalla formazione di base a quella specialistica e avanzata, destinati in particolare ai responsabili unici del progetto e al personale impegnato nelle diverse fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici.

Perché l’aggiornamento continuo conta nei contratti pubblici

In un contesto così dinamico, caratterizzato da riforme frequenti, innovazioni tecnologiche e crescente attenzione ai temi della digitalizzazione e della sostenibilità, emerge con forza l’esigenza di strumenti di aggiornamento continuo che sappiano coniugare rigore scientifico e capacità di lettura delle ricadute operative della normativa.

Come cresce la formazione specialistica nella Pubblica Amministrazione

Negli ultimi anni alcune realtà del settore si sono progressivamente strutturate secondo modelli organizzativi capaci di integrare informazione giuridica, aggiornamento scientifico e attività formativa, offrendo agli operatori pubblici strumenti completi per orientarsi nella complessità della disciplina dei contratti pubblici. In molti casi queste esperienze nascono attorno a piattaforme editoriali specializzate, spesso sviluppate come riviste giuridiche online dedicate alla materia, con l’obiettivo di fornire analisi tempestive delle principali novità normative e giurisprudenziali e di mettere a disposizione degli operatori archivi di contributi dottrinali e commenti di immediata consultazione.

Accanto alla dimensione editoriale, tali realtà hanno progressivamente affiancato una sempre più strutturata attività di formazione specialistica sui contratti pubblici, talvolta anche accreditata presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione. Attraverso webinar, focus tematici e momenti di confronto con studiosi ed esperti del settore, questi modelli contribuiscono alla diffusione di conoscenze altamente specialistiche e alla costruzione di competenze operative sempre più necessarie per funzionari e operatori impegnati nella gestione delle procedure di appalto.

Il legame tra ricerca giuridica, professioni e amministrazione

Il valore di iniziative di questo tipo risiede proprio nella loro capacità di mettere in relazione il mondo della ricerca giuridica, quello delle professioni e quello dell’amministrazione pubblica. L’aggiornamento normativo, la riflessione dottrinale e l’analisi dei casi pratici diventano così parti di un unico percorso di crescita professionale, nel quale teoria e pratica si alimentano reciprocamente e consentono agli operatori pubblici di affrontare con maggiore consapevolezza le questioni che emergono nell’attività quotidiana.

La formazione specialistica nella Pubblica Amministrazione come investimento stabile

In una materia complessa e in continua trasformazione come quella dei contratti pubblici, la qualità delle decisioni amministrative dipende sempre più dalla qualità delle competenze. Per questa ragione la formazione specialistica non rappresenta soltanto un supporto all’attività quotidiana delle amministrazioni, ma una condizione essenziale per garantire trasparenza, efficienza e buon andamento dell’azione pubblica. Proprio per questo diventa sempre più necessario che le amministrazioni, a tutti i livelli, destinino risorse adeguate e stabili alla formazione del proprio personale, riconoscendola come un investimento strategico e non come una spesa accessoria.

In questo scenario, esperienze che integrano approfondimento scientifico, aggiornamento costante e percorsi formativi strutturati dimostrano come sia possibile accompagnare concretamente il processo di qualificazione della Pubblica Amministrazione. Tuttavia, perché tali modelli possano esprimere pienamente il loro potenziale, è indispensabile che il sistema pubblico continui a rafforzare le politiche di investimento nella formazione, promuovendo programmi sempre più qualificati e accessibili e valorizzando la crescita professionale dei funzionari. Solo attraverso un impegno costante e risorse adeguate sarà possibile costruire una Pubblica Amministrazione realmente competente, capace di affrontare con efficacia le sfide poste dal nuovo sistema dei contratti pubblici e di garantire procedure di affidamento più efficienti, trasparenti e orientate al buon utilizzo delle risorse pubbliche.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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