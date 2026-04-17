La chirurgia protesica della spalla sta vivendo una fase di profonda evoluzione tecnologica e organizzativa. L’innovazione non riguarda soltanto i materiali e il design delle protesi, ma soprattutto il modo in cui le competenze vengono integrate.
medicina
Chirurgia della spalla, come cambia con la navigazione chirurgica
La protesi di spalla navigata rende più accurata la pianificazione e guida ogni fase dell’intervento. Il risultato nasce dall’integrazione tra ortopedia, radiologia e tecnologie digitali, con un modello multidisciplinare che migliora precisione, personalizzazione e gestione dei casi più complessi
Direttore dell'Unità Operativa Complessa (UOC) di Ortopedia e Traumatologia presso l'Ospedale Luigi Sacco (ASST FBF-Sacco) di Milano
Canali
InnovAttori
-
AI agentica nel turismo: come cambia il mercato dei viaggi09 Apr 2026
-
OpenBIM e interoperabilità: perché gli standard aperti sono decisivi in edilizia03 Apr 2026
-
Competitività europea e sovranità, cosa manca davvero alle startup Ue01 Apr 2026
-
Come l’AI porta il caffè sulle nostre tavole al tempo della guerra13 Mar 2026
-
Smart home, l’AI accelera la transizione green: ma occhio alla sicurezza02 Mar 2026