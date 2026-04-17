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Chirurgia della spalla, come cambia con la navigazione chirurgica

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La protesi di spalla navigata rende più accurata la pianificazione e guida ogni fase dell’intervento. Il risultato nasce dall’integrazione tra ortopedia, radiologia e tecnologie digitali, con un modello multidisciplinare che migliora precisione, personalizzazione e gestione dei casi più complessi

Pubblicato il 17 apr 2026
Alfonso Manzotti

Direttore dell'Unità Operativa Complessa (UOC) di Ortopedia e Traumatologia presso l'Ospedale Luigi Sacco (ASST FBF-Sacco) di Milano

chirurgia robotica

La chirurgia protesica della spalla sta vivendo una fase di profonda evoluzione tecnologica e organizzativa. L’innovazione non riguarda soltanto i materiali e il design delle protesi, ma soprattutto il modo in cui le competenze vengono integrate.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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