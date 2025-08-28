L’utilizzo di dati sintetici in sanità rappresenta oggi una delle soluzioni più innovative per superare le limitazioni diagnostiche legate alla mancanza di informazioni complete sui pazienti. XGeM, sviluppato da un team internazionale guidato dall’Università Campus Bio-Medico di Roma, dimostra come questa tecnologia possa trasformare radicalmente l’approccio alla diagnostica medica.
il progetto
Dati sintetici in sanità e privacy: XGeM innova la radiologia
XGeM è un modello AI che genera dati sintetici clinicamente realistici per completare diagnosi mediche incomplete. Sviluppato dall’Università Campus Bio-Medico, trasforma singole radiografie in quadri diagnostici completi proteggendo la privacy dei pazienti
coordinatore Ricerca e Terza Missione Facoltà Dip. Ingegneria e coordinato del Dottorato nazionale in AI per la salute e le scienze della vita, Università Campus Bio-Medico di Roma
Argomenti
Canali