Proteggere la vita in condizioni estreme: il ruolo della tecnologia REAC

La tecnologia REAC, con il suo approccio innovativo e non invasivo alla modulazione delle attività cellulari, apre nuove prospettive nella medicina rigenerativa e nella ricerca spaziale, contribuendo al ripristino della funzionalità bioelettrica compromessa

Pubblicato il 4 set 2025
Vania Fontani

Istituto Rinaldi Fontani

Salvatore Rinaldi

Presidente Istituto e Fondazione Rinaldi Fontani

tecnologia REAC

Nel panorama medico-scientifico, la neuromodulazione è ormai una realtà consolidata, impiegata per trattare condizioni come la depressione resistente, il Parkinson o certe distonie. Tecniche come la stimolazione vagale, cerebrale profonda o magnetica transcranica agiscono sull’eccitabilità neuronale, riequilibrando i circuiti nervosi alterati.

Sanità digitale: l’approccio clinico integrato e la rTMS in ambito neurologico e psichiatrico

Come funziona la tecnologia REAC nella neuromodulazione

Presso l’Istituto Rinaldi Fontani di Firenze, l’esperienza con la tecnologia REAC (Radio Electric Asymmetric Conveyer) ci ha condotti su una via diversa: non invasiva, delicata e rispettosa dei processi biologici. La REAC non impone scariche né stimoli coercitivi, ma genera debolissimi campi radioelettrici convogliati asimmetricamente in grado di ristabilire i flussi ionici cellulari, elementi fondamentali della comunicazione intracellulare.

Il principio alla base della tecnologia REAC si fonda sulla modulazione dell’attività bioelettrica endogena: ogni cellula del nostro organismo è attraversata da microflussi elettrici costanti, determinati dal movimento degli ioni attraverso le membrane. Questi microflussi, regolati con precisione, sono alla base di funzioni vitali come la contrazione muscolare, la trasmissione sinaptica, la proliferazione e la differenziazione cellulare. Lo stress, le patologie, l’età o condizioni ambientali estreme possono alterare l’omeostasi elettrochimica, compromettendo così la funzionalità delle cellule.

La tecnologia REAC non forza questi flussi, ma ne favorisce il recupero della corretta dinamica, generando un gradiente radioelettrico in grado di risincronizzare i sistemi cellulari alterati. Non si tratta di “forzare” le cellule, ma di facilitarne la riorganizzazione funzionale. È come se la REAC suggerisse alle cellule come ricordare il proprio stato ottimale, favorendo il ripristino dell’omeostasi, ovvero la capacità di mantenere un equilibrio fisiologico stabile.

Il ruolo della tecnologia REAC nel riequilibrio cellulare

Usiamo spesso l’immagine dell’orchestra per descrivere questo processo: ogni cellula è uno strumento musicale. Se alcuni si scordano, l’armonia generale si perde. Il segnale generato dalla tecnologia REAC agisce come un direttore d’orchestra, riportando gli strumenti all’accordatura corretta. In alternativa, si può pensare a una bilancia: basta uno sbilanciamento per compromettere l’intero sistema. La REAC, con interventi mirati, ristabilisce l’equilibrio.

Proprio per la sua capacità di ottimizzare l’attività elettrometabolica cellulare, la tecnologia REAC si è rivelata efficace in molteplici ambiti: dalla neurologia alla psichiatria, dalla riabilitazione alla medicina riparativa e rigenerativa. La sua forza sta nell’intervenire a monte del sintomo, rieducando i meccanismi cellulari compromessi.

Protocolli terapeutici REAC: neuromodulazione e biomodulazione

Va però chiarito che la tecnologia, da sola, è uno strumento inerte. Solo l’applicazione di specifici protocolli terapeutici consente di ottenere risultati clinici. Gli ambiti principali di applicazione sono due: Neuromodulazione e Biomodulazione, ciascuno con protocolli adattati ai bisogni individuali del paziente.

In questo contesto, la REAC rappresenta un paradigma terapeutico innovativo, capace di modulare le comunicazioni cellulari in modo fisiologico, rispettoso e profondo. È un approccio che non si limita a sopprimere il sintomo, ma lavora sulle sue cause bioelettriche.

Questa introduzione ci consente di presentare con maggiore chiarezza l’evoluzione più recente della tecnologia REAC: la sua applicazione nel campo della medicina rigenerativa e delle cellule staminali.

Tecnologia REAC e cellule staminali in microgravità

Abbiamo presentato i risultati di un nostro studio all’ISSCR Annual Meeting 2025, a Hong Kong. L’obiettivo: valutare se il trattamento REAC potesse proteggere e potenziare le cellule staminali umane in condizioni estreme come la microgravità spaziale.

È ormai risaputo che trascorrere lunghi periodi nello spazio può causare effetti simili a un invecchiamento accelerato, come la perdita di massa ossea e problemi a muscoli, sistema immunitario e cervello. Per affrontare questa sfida, abbiamo testato un protocollo chiamato REAC MO-MG (ottimizzazione metabolica in microgravità) su un particolare tipo di cellule staminali, prelevate dalla gelatina di Wharton una sostanza presente nel cordone ombelicale, naturalmente ricca di cellule staminali. Le cellule sono state esposte per 24 ore a una condizione di microgravità simulata grazie a una speciale apparecchiatura chiamata 3D-RPM.

I risultati sono stati significativi: il trattamento ha ripristinato l’espressione di geni chiave per la staminalità (Oct4, Sox2, Nanog) e di marcatori coinvolti nella risposta allo stress (Sirt1, DNMT1, HSP70). Le cellule hanno mostrato una maggiore resistenza al deterioramento e un incremento delle potenzialità rigenerative, come se avessero “ricordato” il loro stato ottimale.

Evidenze della REAC nella medicina anti-aging e rigenerativa

Questo studio conferma che la tecnologia REAC, utilizzando specifici protocolli terapeutici, può rappresentare una risorsa strategica non solo per le missioni spaziali, ma anche per la medicina rigenerativa terrestre. Come sottolineato da Margherita Maioli dell’Università di Sassari, responsabile del progetto, «il trattamento non solo difende le cellule, ma ne stimola la piena funzionalità».

La nostra attenzione alle cellule staminali non è nuova. Già nel 2014 avevamo dimostrato come un altro specifico protocollo terapeutico REAC potesse contrastare la senescenza di cellule staminali adulte da tessuto adiposo. In laboratorio, cellule al trentesimo passaggio in coltura, quindi già in fase avanzata di senescenza, sono state trattate con questo protocollo REAC. Dopo 90 giorni, si osservava una riduzione delle cellule senescenti, un aumento dell’espressione del gene Bmi1 e della telomerasi, con recupero della lunghezza dei telomeri. Un risultato che suggerisce un profondo effetto rigenerativo.

Questi dati si inseriscono in una prospettiva più ampia, che vede la tecnologia REAC come alleato concreto nei protocolli anti-aging e nei percorsi terapeutici mirati al rallentamento dei processi degenerativi. L’ottimizzazione bioelettrica favorisce la vitalità cellulare, preserva la funzionalità staminale e apre la strada a nuovi paradigmi per la prevenzione delle malattie legate all’età.

Il tutto sempre all’interno di protocolli precisi e ripetibili, calibrati per adattarsi ai diversi bisogni clinici attraverso l’utilizzo di elettrodi che prendono il nome di ACP (Asymmetric Conveyer Probe), posizionati su specifiche zone del corpo.

Potenzialità future della tecnologia REAC nella medicina personalizzata

Le implicazioni future sono ampie e promettenti: la tecnologia REAC potrebbe preservare l’efficienza delle cellule staminali nei trattamenti rigenerativi, migliorare il recupero dopo lesioni e intervenire precocemente nei quadri clinici di degenerazione tissutale. L’integrazione di questa tecnologia in programmi terapeutici sistemici rappresenta oggi una delle direzioni più interessanti della medicina personalizzata e predittiva.

La lezione più importante che questa tecnologia ci trasmette è semplice ma profonda: la vera cura, spesso, non risiede nell’aggiungere qualcosa di esterno, ma nel risvegliare ciò che è già dentro di noi. Riattivare quel sapere biologico che condizioni ambientali sfavorevoli, abitudini scorrette, traumi e processi patologici hanno progressivamente disallineato o silenziato. In questo senso, il nostro ruolo come medici e ricercatori è quello di favorire questa riarmonizzazione profonda, affinché la sinfonia della vita possa continuare a esprimersi con piena intensità.

In definitiva, la tecnologia REAC si configura come un ponte tra biologia e fisica, tra conoscenza scientifica e applicazione clinica, offrendo un’opportunità concreta per ripensare la medicina in chiave riorganizzativa del nostro intero organismo. Continuare a esplorarne le potenzialità non è solo una sfida di ricerca, ma un impegno etico verso una medicina più efficace, sostenibile e profondamente umana.

