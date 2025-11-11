La digitalizzazione dei servizi sanitari ha visto in questi ultimi anni una forte accelerazione, trasformando la telemedicina (e gli strumenti di sanità digitale in via generale) da strumento emergenziale a componente strutturale dell’offerta assistenziale sanitaria.
Telemedicina: come cambia la responsabilità delle strutture sanitarie
La digitalizzazione sanitaria impone nuove strategie di gestione del rischio. Telemedicina e responsabilità professionale diventano temi centrali per le direzioni aziendali chiamate a garantire sicurezza, compliance normativa e continuità assistenziale in un contesto tecnologico complesso
