Se domani una donna si siederà davanti a un monitor per la sua mammografia, che cosa potrà aspettarsi? Il classico referto, la voce rassicurante del medico, qualche raccomandazione per il prossimo controllo, magari una pacca sulla spalla. Eppure, in quell’immagine silenziosa, ci sono informazioni che nessun essere umano, nemmeno il più bravo, il più esperto, il più sensibile, ha mai saputo leggere. Ed è qui che iniziano le storie più “innovative”, ossia quelle di un’Intelligenza Artificiale che possa “vedere nel futuro” (almeno in parte) e risolvere problemi.
Tumore al seno: come l’IA legge il rischio nelle mammografie
L’uso dell’intelligenza artificiale nella prevenzione del tumore al seno promette diagnosi più accurate e personalizzate. Ma restano aperte le questioni etiche, psicologiche e di protezione dei dati, cruciali per costruire fiducia tra pazienti e medicina digitale
Legal & Data Protection Specialist at Fondazione IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza
