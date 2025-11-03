Tumore al seno: come l’IA legge il rischio nelle mammografie

Se domani una donna si siederà davanti a un monitor per la sua mammografia, che cosa potrà aspettarsi? Il classico referto, la voce rassicurante del medico, qualche raccomandazione per il prossimo controllo, magari una pacca sulla spalla. Eppure, in quell’immagine silenziosa, ci sono informazioni che nessun essere umano, nemmeno il più bravo, il più esperto, il più sensibile, ha mai saputo leggere. Ed è qui che iniziano le storie più “innovative”, ossia quelle di un’Intelligenza Artificiale che possa “vedere nel futuro” (almeno in parte) e risolvere problemi.