Se l’Europa non riuscirà a colmare il divario che la separa da altri Paesi nell’adozione delle tecnologie legate all‘Intelligenza Artificiale, il rischio concreto è quello di una stagnazione strutturale.
skill mismatch
AI, cybersecurity e dati: gli ITS risposta al gap di competenze in Italia
L’Europa rischia la stagnazione senza investimenti in intelligenza artificiale. Gli ITS rappresentano la risposta formativa italiana: percorsi biennali post-diploma con il 92% di occupati in settori coerenti. Cybersecurity, AI e digitale guidano la domanda di 920.000 professionisti entro il 2028
