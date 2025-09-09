Il divieto di utilizzo dei telefoni a scuola sta diventando una misura sempre più diffusa a livello globale, con l’obiettivo di migliorare l’ambiente di apprendimento e ridurre le distrazioni. Tuttavia, gli studi scientifici sul reale impatto di questa politica sono spesso discordanti.
il divieto
Cellulari in classe: 60 paesi dicono no, ma la scienza è divisa sui vantaggi
Il Ministero italiano ha vietato i cellulari nelle scuole seguendo una tendenza globale. Sessanta sistemi educativi mondiali hanno adottato misure simili, ma le ricerche scientifiche offrono risultati contrastanti sui benefici reali
