Education as a platform: la via nordamericana all’istruzione digitale

Il Nord America rappresenta uno dei contesti in cui la trasformazione educativa si intreccia più profondamente con le dinamiche del mercato e dell’innovazione tecnologica. A differenza di altri modelli, in cui il digitale è introdotto come supporto ai sistemi educativi esistenti, negli Stati Uniti e in Canada si sta affermando una visione più radicale: l’educazione come piattaforma, un ecosistema in cui apprendimento, tecnologia e mercato convergono in modo strutturale.