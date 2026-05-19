Il Nord America rappresenta uno dei contesti in cui la trasformazione educativa si intreccia più profondamente con le dinamiche del mercato e dell’innovazione tecnologica. A differenza di altri modelli, in cui il digitale è introdotto come supporto ai sistemi educativi esistenti, negli Stati Uniti e in Canada si sta affermando una visione più radicale: l’educazione come piattaforma, un ecosistema in cui apprendimento, tecnologia e mercato convergono in modo strutturale.
formazione
Education as a platform: la via nordamericana all’istruzione digitale
Il modello nordamericano del digital learning intreccia istruzione, piattaforme digitali, Big Tech, startup EdTech e università online. Una trasformazione che amplia l’accesso alla formazione, ma apre interrogativi su governance, dati, equità e ruolo pubblico nell’educazione
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