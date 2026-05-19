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Education as a platform: la via nordamericana all’istruzione digitale

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Il modello nordamericano del digital learning intreccia istruzione, piattaforme digitali, Big Tech, startup EdTech e università online. Una trasformazione che amplia l’accesso alla formazione, ma apre interrogativi su governance, dati, equità e ruolo pubblico nell’educazione

Pubblicato il 19 mag 2026
Carlo Maria Medaglia

Prorettore per la Terza Missione – Università degli Studi IUL

microcredential digital learning nelle piccole isole

Il Nord America rappresenta uno dei contesti in cui la trasformazione educativa si intreccia più profondamente con le dinamiche del mercato e dell’innovazione tecnologica. A differenza di altri modelli, in cui il digitale è introdotto come supporto ai sistemi educativi esistenti, negli Stati Uniti e in Canada si sta affermando una visione più radicale: l’educazione come piattaforma, un ecosistema in cui apprendimento, tecnologia e mercato convergono in modo strutturale.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Carlo Maria Medaglia
Prorettore per la Terza Missione – Università degli Studi IUL

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