Ragazze e STEM, il gap inizia a scuola: 10 mosse per colmarlo

Il gender gap STEM in Italia non è un problema marginale, ma una questione strutturale che ha radici profonde nel sistema educativo e culturale del Paese. Fin dalla scuola primaria, le bambine italiane vengono allontanate dalle discipline scientifiche attraverso stereotipi, aspettative limitate e la mancanza di modelli di riferimento. Questo fenomeno non solo compromette le loro opportunità professionali future, ma impoverisce l’intero tessuto sociale ed economico nazionale. Nel dibattito pubblico di questi anni si è affermata una narrazione pericolosa: le donne con ruoli di potere vengono ridotte a caricature.