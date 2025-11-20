Il gender gap STEM in Italia non è un problema marginale, ma una questione strutturale che ha radici profonde nel sistema educativo e culturale del Paese. Fin dalla scuola primaria, le bambine italiane vengono allontanate dalle discipline scientifiche attraverso stereotipi, aspettative limitate e la mancanza di modelli di riferimento. Questo fenomeno non solo compromette le loro opportunità professionali future, ma impoverisce l’intero tessuto sociale ed economico nazionale. Nel dibattito pubblico di questi anni si è affermata una narrazione pericolosa: le donne con ruoli di potere vengono ridotte a caricature.
Ragazze e STEM, il gap inizia a scuola: 10 mosse per colmarlo
In Italia solo il 16,8% delle giovani donne si laurea in discipline STEM. Il divario nasce già alle elementari, alimentato da stereotipi di genere, carenza di servizi educativi e discriminazioni sul lavoro. Servono interventi strutturali e culturali
Dirigente Scolastico Liceo Artistico "G. Sello" di Udine Coordinatore I.T.S. Academy Istituto Tecnico Superiore Legno e Arredo navale e nautico – Sostenibilità del prodotto, eco design di Udine
