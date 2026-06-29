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Addio password: l’era delle passkey è già iniziata

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Le passkey sostituiscono le password grazie a impronta digitale, volto o PIN. Solo il 49% delle aziende le ha adottate, mentre i consumatori le richiedono sempre più spesso. Con Click to Pay i pagamenti diventano più rapidi e sicuri, aprendo la strada all’Agentic Commerce

Pubblicato il 29 giu 2026
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Sergio Sironi

Direttore Vendite sud-Europa di Thales Cyber Security Products

Simone Suriano

Direttore Vendite Digital Payment Italia di Thales Payment Services

passkey

World Password Day, celebrato a livello globale il primo giovedì del mese di maggio, (quest’anno il 7 maggio), appare sempre più desueto, se pensiamo che nel mondo reale le password non sono più in grado di proteggere i nostri account e i nostri dati.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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