Capacità di scoprire vulnerabilità software, verificare catene di attacco e ridurre il tempo tra individuazione del bug e correzione. Nell’AI, su questo terreno, la Cina sta riducendo il divario con gli Stati Uniti più velocemente di quanto noi in Occidente avevamo previsto.
Intelligenza artificiale
AI per la cybersecurity, la corsa della Cina cambia il mondo
GLM-5.2 di Z.ai e Tulongfeng di 360 mostrano quanto si stia riducendo il divario tra Cina e Stati Uniti nell’AI applicata alla scoperta di vulnerabilità, mentre Washington limita l’accesso ai modelli più avanzati per ragioni di sicurezza. Ecco le implicazioni per noi
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