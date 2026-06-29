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Intelligenza artificiale

AI per la cybersecurity, la corsa della Cina cambia il mondo

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GLM-5.2 di Z.ai e Tulongfeng di 360 mostrano quanto si stia riducendo il divario tra Cina e Stati Uniti nell’AI applicata alla scoperta di vulnerabilità, mentre Washington limita l’accesso ai modelli più avanzati per ragioni di sicurezza. Ecco le implicazioni per noi

Pubblicato il 29 giu 2026
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Alessandro Longo

Direttore agendadigitale.eu

AI cina cyber

Capacità di scoprire vulnerabilità software, verificare catene di attacco e ridurre il tempo tra individuazione del bug e correzione. Nell’AI, su questo terreno, la Cina sta riducendo il divario con gli Stati Uniti più velocemente di quanto noi in Occidente avevamo previsto.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Alessandro Longo
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direttore di Agendadigitale.eu, Cybersecurity360 e Ai4business.it. Giornalista professionista

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