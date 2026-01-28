La sicurezza cloud è oggi una delle priorità assolute per le organizzazioni che adottano intelligenza artificiale e applicazioni distribuite. Il nuovo panorama delle minacce richiede strategie integrate e tempi di risposta sempre più rapidi.
sicurezza
Cloud, l’AI moltiplica i rischi: come difendere gli asset aziendali
Il report 2025 sulla sicurezza cloud rivela che il 99% delle organizzazioni ha subito attacchi AI. L’adozione massiccia di intelligenza artificiale estende la superficie di attacco, mentre gli attacchi API crescono del 41%. Serve convergenza tra cloud e SOC
