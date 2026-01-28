Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

Cloud, l’AI moltiplica i rischi: come difendere gli asset aziendali

Il report 2025 sulla sicurezza cloud rivela che il 99% delle organizzazioni ha subito attacchi AI. L’adozione massiccia di intelligenza artificiale estende la superficie di attacco, mentre gli attacchi API crescono del 41%. Serve convergenza tra cloud e SOC

Pubblicato il 28 gen 2026
Francesco Seminaroti

Sales Director, Strategic & Major Enterprise Italy di Palo Alto Networks

La sicurezza cloud è oggi una delle priorità assolute per le organizzazioni che adottano intelligenza artificiale e applicazioni distribuite. Il nuovo panorama delle minacce richiede strategie integrate e tempi di risposta sempre più rapidi.

Francesco Seminaroti
Sales Director, Strategic & Major Enterprise Italy di Palo Alto Networks
