Cloud storage: i vantaggi essenziali per le PMI

Il cloud storage offre vantaggi alle PMI per archiviare e per proteggere i propri dati. Una soluzione vantaggiosa e scalabile anche per le imprese medio piccole, che spesso hanno risorse limitate e vincoli di budget, il che rende difficile gestire e proteggere i propri dati. Vediamo di cosa si tratta.

Cloud storage vantaggi per le PMI

Di seguito si elencano i principali vantaggi di adozione del cloud storage per le PMI e, precisamente:

Convenienza – Uno dei vantaggi più significativi del cloud storage per le PMI è la convenienza, dato che le soluzioni tradizionali di data storage spesso richiedono investimenti iniziali sostanziali in hardware e costi di manutenzione continua. Al contrario, il cloud storage funziona con un modello di abbonamento, che consente alle PMI di pagare solo per l’archiviazione utilizzata e gestire in modo più semplificato il budget.

Accessibilità – Il cloud storage consente alle PMI di accedere ai propri dati da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Ciò è particolarmente utile per le PMI con dipendenti o team remoti che devono collaborare ai progetti. Inoltre, il vantaggio del cloud storage consiste anche nel fatto che consente a più utenti di accedere e lavorare su file duplicati contemporaneamente, il che aumenta la produttività e semplifica i flussi di lavoro.

Scalabilità – Le PMI hanno bisogno di una soluzione di storage che possa crescere con la loro attività. Lo storage cloud è vantaggioso in quanto offre scalabilità, ovvero, le PMI possono aumentare o diminuire la loro capacità di storage in base alle proprie necessità. Tale flessibilità consente alle PMI di adattarsi alle mutevoli esigenze ed evitare di pagare troppo per lo storage di cui non hanno bisogno.

Ripristino dopo un evento dirompente – Le PMI sono vulnerabili alla perdita di dati a causa di guasti hardware, attacchi informatici o calamità naturali. Il cloud storage è vantaggioso in quanto fornisce un backup sicuro dei dati, assicurando che le PMI possano recuperare rapidamente i propri dati in caso di un evento imprevisto. Tale funzionalità offre tranquillità e consente alle PMI di mantenere la continuità aziendale durante un evento dirompente.

Sicurezza – I provider di cloud storage offrono solide funzionalità di sicurezza come crittografia, firewall e controlli di accesso. Tale livello di sicurezza è in genere al di fuori della portata delle PMI che non possono permettersi di investire in costose soluzioni di sicurezza. Pertanto, il cloud storage si rivela estremamente vantaggioso in termini di protezione dei dati delle PMI da accessi non autorizzati, violazioni e attacchi informatici.

Sincronizzazione – Una delle funzionalità di base e assai vantaggiose del cloud storage è la sincronizzazione tra più dispositivi e data center di cloud storage, in grado di garantire una accessibilità maggiore e migliorata.

Sostenibilità – Uno degli altri vantaggi del cloud storage è l’impatto ambientale positivo. Di fatto, i data center tradizionali consumano notevoli quantità di energia e risorse per la manutenzione dei server e dei sistemi di raffreddamento; mentre, i provider cloud gestiscono data center su larga scala costruiti per l’efficienza energetica e la sostenibilità. Pertanto, le PMI, Migrando allo storage cloud, possono ridurre la loro impronta di carbonio e contribuire agli sforzi di salvaguardia ambientale.

Molti dei principali provider cloud si impegnano a utilizzare fonti di energia rinnovabili e a implementare pratiche ecologiche per ridurre al minimo il loro impatto ecologico. Di conseguenza, adottare lo storage cloud non solo è vantaggioso, ma supporta anche gli obiettivi di sostenibilità globale.

Fattori da considerare quando si seleziona un fornitore di cloud storage

Tra i fattori da considerare nella fase di selezione del provider di cloud storage vi è il prezzo che può variare notevolmente a seconda del provider e del pacchetto di servizi scelto. In genere, i servizi di cloud storage offrono diversi livelli di prezzo in base alla quantità di spazio di archiviazione e alle funzionalità aggiuntive. I piani base potrebbero partire da pochi euro al mese per uno spazio di archiviazione limitato, mentre i piani più completi con ampio spazio di archiviazione e funzionalità extra possono costare notevolmente di più.

Inoltre, molti provider offrono piani scalabili, che consentono di adattare la capacità di storage in base alle proprie esigenze. Inoltre, alcuni servizi hanno componenti aggiuntivi opzionali a pagamento, come sicurezza avanzata o analisi avanzate, che possono aumentare la spesa complessiva.

Per avere una chiara comprensione dei costi, è meglio valutare le esigenze di storage specifiche della propria azienda e confrontare le offerte di più provider al fine di trovare un piano che bilanci i costi con le funzionalità di cui l’organizzazione ha bisogno.

Alcuni dei migliori cloud storage provider per una PMI

Le soluzioni di cloud storage sul mercato sono numerose, eccone alcune adatte per le PMI:

Google Drive – Alcune delle sue caratteristiche principali includono:

Archiviazione e condivisione dei file: permette diarchiviare, condividere e accedere ai file su tutti i dispositivi connessi a Internet.

permette diarchiviare, condividere e accedere ai file su tutti i dispositivi connessi a Internet. Strumenti di collaborazione: si integra con Google Docs, Sheets e Slides per la collaborazione simultanea su documenti, fogli di calcolo e presentazioni.

si integra con Google Docs, Sheets e Slides per la collaborazione simultanea su documenti, fogli di calcolo e presentazioni. Capacità di ricerca: esso offre potenti strumenti di ricerca, che consentono di cercare per tipo di file, proprietario e altro. Può persino cercare testo in documenti scansionati o immagini utilizzando la tecnologia di riconoscimento ottico dei caratteri (Optical Character Recognition – OCR).

esso offre potenti strumenti di ricerca, che consentono di cercare per tipo di file, proprietario e altro. Può persino cercare testo in documenti scansionati o immagini utilizzando la tecnologia di riconoscimento ottico dei caratteri (Optical Character Recognition – OCR). Sicurezza: questo cloud storageutilizza la crittografia per proteggere i dati in transito e a riposo, oltre a fornire la possibilità di impostare permessi di condivisione per controllare chi può vedere i file.

questo cloud storageutilizza la crittografia per proteggere i dati in transito e a riposo, oltre a fornire la possibilità di impostare permessi di condivisione per controllare chi può vedere i file. Cronologia delle versioni: fornisce una traccia delle modifiche apportate ai file, consentendo di visualizzare le versioni precedenti e chi ha apportato modifiche specifiche.

Microsoft OneDrive – Si tratta di un servizio di cloud storage vantaggioso ed affidabile utilizzato sia da privati sia da organizzazioni di goni dimensione, rendendolo una buona soluzione per le PMI, grazie ad un’interfaccia intuitiva e una vasta gamma di funzionalità. Risulta essere un cloud storage vantaggioso anche in termini i costi e di modalità di integrazione con altre applicazioni Microsoft Office. Alcune delle sue caratteristiche principali includono:

Sincronizzazione e condivisione dei file: offre la sincronizzazione dei file su più dispositivi. Gli utenti possono aggiornare i file da qualsiasi posizione e le modifiche vengono sincronizzate su tutti i dispositivi connessi.

Collaborazione: integrato con Microsoft 365, esso consente a più utenti di collaborare e lavorare contemporaneamente sui file in tempo reale. Ciò include documenti Word, presentazioni PowerPoint e fogli di calcolo Excel. L’integrazione aumenta la produttività e la collaborazione.

Backup delle cartelle del PC: esso esegue automaticamente il backup delle cartelle del PC sul cloud, evitando di dover caricare manualmente i file.

OneDrive Personal Vault: si tratta di un’area protetta all’interno di OneDrive in cui gli utenti possono archiviare i loro documenti più privati. Ovvero, richiede un ulteriore passaggio di autenticazione per l’accesso, garantendo un elevato livello di protezione.

Dropbox Business – Si tratta di una soluzione di cloud storage progettata per facilitare la collaborazione e la condivisione sicura dei file sul posto di lavoro. Questo cloud storage è vantaggioso soprattutto in termini di capacità di condivisione di file e cartelle, integrazione con numerosi altri software e forti misure di sicurezza. Alcune delle sue caratteristiche principali includono:

• Recupero di file e versioni: esso consente agli utenti di recuperare qualsiasi versione di un file, indipendentemente da quanto sia vecchia. Il processo di recupero è semplice e accessibile e non richiede competenze tecniche.

• Team folder manager: gli amministratori possono creare cartelle di team e assegnare permessi ai singoli utenti, semplificando il controllo su quali documenti vengono condivisi e con chi.

Sincronizzazione intelligente: con questa funzionalità è possibile visualizzare e accedere a tutti i file e cartelle Dropbox dal proprio desktop, senza occupare prezioso spazio sul disco rigido.

Cancellazione remota: se un dipendente lascia l’organizzazione, gli amministratori possono cancellare da remoto tutti i suoi file dall’account Dropbox, garantendo che solo il personale autorizzato abbia accesso ai documenti sensibili.

Dropbox Paper: è uno spazio di lavoro collaborativo che semplifica la collaborazione con i colleghi su documenti, presentazioni e altri progetti.

Integrazioni con app di terze parti: si integra con una gamma di oltre 300.000 applicazioni di terze parti, offrendo agli utenti un modo pratico per incorporare contenuti e file da varie fonti.

Amazon Web Services (AWS) – Si tratta di una suite completa di prodotti basati sul cloud che comprendono solide capacità di elaborazione, soluzioni di archiviazione di database flessibili ed efficaci servizi di distribuzione di contenuti. Di seguito un elenco dei servizi di cloud storage Amazon più popolari che si rivelano particolarmente vantaggiose per l’elevata disponibilità, scalabilità e sicurezza, rendendola una scelta vantaggiosa per le PMI:

• Amazon Simple Storage Service (S3)

• Amazon Elastic Block Store (EBS)

• Amazon Elastic File System (EFS)

• Amazon Glacier per backup e archiviazione a lungo termine.