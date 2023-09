AWS: tutti i servizi di cloud storage di Amazon per aziende

Amazon Web Services (AWS) è la risposta alle esigenze di qualsivoglia azienda od organizzazione, a prescinderne dalla grandezza, dal tipo di business e dall’ubicazione geografica. Oltre 200 servizi erogati in Cloud che coprono il vasto concetto di digitalizzazione, mettendo quindi il dato al centro e prevedendone la conservazione, la storicizzazione, l’arricchimento, l’analisi, il trasferimento e altro ancora.

AWS è in crescita, come dimostrano i dati raccolti da Statista, ha superato il tetto degli 80 miliardi di dollari di fatturato nel 2022 e, secondo i piani di Amazon, dovrebbe puntare ai 100 miliardi nel 2024. Questo conferma la tendenza del mercato a rivolgersi a un ecosistema “As-a-Service” che sgrava chi vi ricorre dai costi delle infrastrutture necessarie a lavorare con i dati, incluse le spese per la gestione e la manutenzione delle stesse.

Cosa fa AWS di Amazon

È un’infrastruttura Cloud computing mediante la quale vengono erogati più di 200 servizi gestiti, mantenuti e aggiornati da Amazon stessa. Tecnicamente è un insieme di Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) e Software-as-a-Service (SaaS).

Una piattaforma scalabile e altamente personalizzabile che suddivide dati e carichi di lavoro in data center dislocati in diverse aree del mondo e che sono appannaggio di circa 190 Paesi, ciò significa che ha una copertura pressoché mondiale.

Usa una politica di prezzi pay-as-you-go, ossia il cliente paga ciò di cui fa uso.

Quali sono i servizi di AWS

Tutti i servizi erogati da AWS hanno in comune l’infrastruttura Cloud e il ciclo di vita dei dati. Nell’impossibilità di censirli uno a uno, questi possono essere riuniti in macro-categorie, ossia:

archiviazione dati

calcolo

analisi dei dati

machine learning

reti e distribuzione

sicurezza e conformità

Per comprendere meglio l’estensione di AWS si può sostenere che un’azienda può fare completo affidamento sui servizi Cloud erogati da Amazon fino al punto di ricorrere a thin client, computer dotati di una versione slim di un qualsiasi sistema operativo e di un po’ di Ram, pensati per operare collegati a uno o più server sui quali eseguire applicazioni e trasferire dati. Uno snellimento dei costi dell’infrastruttura IT e una minore necessità di manutenzione.

Perché scegliere AWS

Al di là dell’appena accennata questione dei costi, che è vitale per ogni impresa, i motivi che spingono ad adottare soluzioni AWS sono molteplici, a cominciare dalla possibilità di sfruttare spazio di archiviazione e potenza di calcolo scalari senza dovere ricorrere a investimenti di una certa portata.

Parimenti, chi usa AWS sa di avere a disposizione tecnologie costantemente aggiornate e solide, organizzate su diversi server e quindi al riparo da quelli che vengono chiamati “single point of failure”, ossia il rischio che un sistema, bloccandosi, metta a repentaglio altri sistemi in uso all’azienda e che fermi l’operatività anche solo di alcuni collaboratori.

C’è poi la questione della cyber security che spesso le imprese più piccole implementano in modo perfettibile. Le piattaforme AWS sottostanno a rigidi standard di sicurezza, costantemente monitorati e aggiornati.

Riducendo ognuno di questi aspetti a una mera questione economica, a fronte del costo di AWS, chi vi si rivolge può limitare gli investimenti relativi all’infrastruttura IT, registrando peraltro le spese nel conto economico senza muovere le attività di bilancio.

I servizi erogati da Amazon possono essere provati gratuitamente.

Amazon S3: il servizio di archiviazione oggetti

Acronimo di Amazon Simple Storage Service, Amazon S3 permette l’archiviazione di dati secondo i principi della sicurezza, delle prestazioni e della disponibilità.

Questi sono gli aspetti su cui si concentra il servizio Amazon S3, che mette a disposizione anche strumenti per l’organizzazione dei dati e i controlli di accesso. Il servizio lavora a prescindere dalla quantità e dal tipo di dati archiviati, per esempio, quelli applicativi, interi database oppure dati multimediali.

Amazon EBS: storage di blocchi per le aziende su AWS

Amazon Elastic Block Store (EBS) è un servizio per l’archiviazione a blocchi, tecnologia che merita un approfondimento a prescindere dal servizio erogato da Amazon.

È una tecnologia che consente la conservazione dei dati in blocchi di uguale dimensione, un’ottimizzazione che facilita lettura e recupero dei dati in modo più rapido ed efficiente. Si presta in particolar modo all’ambito applicativo e, non a caso, è apprezzata dagli sviluppatori che fanno affidamento sulla rapidità e l’affidabilità con cui i software creati riescono a consultare i dati di cui si alimentano.

Amazon permette di configurare blocchi per qualsiasi file system, coprendo quindi le necessità di qualsiasi sistema operativo. Inoltre, Amazon EBS consente la replica dei dati stessi al fine di limitare errori. È da considerare un servizio che va a braccetto con Amazon EC2.

Amazon EC2

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) è un servizio incentrato sulla capacità di calcolo scalabile. Consente di fare ricorso a dei server virtuali e alle relative esigenze di archiviazione dei dati, affinché chi ne fa uso può utilizzare più o meno potenza di calcolo a seconda delle necessità, anche estemporanee.

Server virtuali che possono essere configurati secondo esigenze peculiari o che possono essere usati nelle diverse configurazioni già disponibili che includono vari tipi e numeri di processori, Ram, spazio di archiviazione, Gpu e capacità di rete.

Amazon S3 Glacier: archiviazione a lungo termine

Amazon S3 Glacier è un servizio per l’archiviazione di dati a lungo termine, tipicamente backup e dati che non sottostanno a politiche di accesso o di recupero tradizionali. La regola, che però è puramente indicativa, prevede che Amazon S3 Glacier è indicato per quei dati che non rispondono a logiche di urgenza e che possono essere recuperati impiegando almeno 3 ore, a seconda della quantità e del tipo.

Non è da assimilare ad altri servizi AWS di archiviazione proprio perché non è concepito per un accesso rapido ai dati ed è orientato alla loro conservazione per periodi che possono essere lunghi decenni.

Amazon FSx: soluzioni di storage completamente gestite su AWS

Prima di ogni altra cosa, Amazon FSx è un servizio interamente gestito e questo libera chi ne fa uso da costi diversi da quelli del servizio stesso.

Un file system che permette di eseguire carichi di lavoro che soddisfano diversi sistemi operativi (Linux, macOs e Microsoft) per permettere ad utenti e applicazioni di accedere a dati in modo rapido, sicuro e affidabile.

Amazon Elastic File System (EFS): storage di file scalabile e condiviso

Amazon EFS fornisce archiviazione in Cloud scalabile e, come suggerisce il nome, dotata di elasticità nel senso che cresce o decresce a seconda della quantità di dati che ospita. L’aspetto più rilevante risiede nelle configurazioni possibili, tese alla minore latenza e quindi utili alla gestione dei contenuti oppure capaci di adeguarsi al carico di lavoro.

Amazon Snowball: soluzione di trasferimento dati ad alta velocità per grandi volumi

Strumento per la migrazione di dati, Amazon Snowball è ingegnerizzato sull’ordine dei petabyte, garantendo prestazioni elevate e sicurezza. Le operazioni di crittografia possono essere svolte sui dispositivi Snowball Edge, affinché la trasmissione dei dati venga effettuata nel minore tempo possibile. Il trasferimento dei dati verso il Cloud o da questo verso altre destinazioni è dedicato soprattutto a quelle aziende che, operando anche in zone dove la larghezza di banda è scarsa o intermittente, necessitano di una velocità di trasferimento elevata e costante.

Amazon DataSync: servizio di trasferimento e sincronizzazione dati

Servizio di trasferimento dati che consente di trasferire dati da storage locali al Cloud (o da Cloud a Cloud) che permette di pianificare le attività di migrazione e di filtrare i dati da movimentare secondo logiche che variano a seconda di chi ne fa uso.

L’agente AWS sincronizza i dati provenienti da diverse fonti e procede a migrazioni crittografate end-to-end.