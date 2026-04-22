Edge computing e battlefield cloud: come cambia la difesa europea

La superiorità operativa europea non dipenderà più soltanto da piattaforme, munizioni o sensori, ma dalla capacità di trasformare dati dispersi in decisioni tempestive dentro un’architettura digitale resiliente, distribuita e interoperabile.

Il vero vantaggio competitivo non è più la piattaforma, ma l’architettura

È questo il significato strategico dell’edge computing e del battlefield cloud: portare capacità di calcolo, analisi e orchestrazione il più vicino possibile al teatro operativo, riducendo latenza, dipendenza da nodi centrali vulnerabili e colli di bottiglia informativi.

Nel lessico di Readiness 2030, il tema non è semplicemente “digitalizzare” la difesa, ma costruire una infrastruttura nativa multi-dominio che tenga insieme cloud, edge, intelligenza artificiale, cybersicurezza, comunicazioni sicure e sovranità del dato. Per l’Europa, che sconta ancora frammentazione industriale e architetture nazionali poco integrate, questa è una partita industriale prima ancora che tecnologica.

Dal data center arretrato al fronte: perché cambia il paradigma operativo

La guerra connessa produce un volume crescente di dati provenienti da satelliti, radar, droni, veicoli, sensori indossabili, piattaforme navali e reti tattiche. Il modello tradizionale, fondato su raccolta centralizzata, trasporto del dato verso nodi remoti e successiva elaborazione, è sempre meno compatibile con ambienti contestati, intermittenti o saturi.

L’edge computing risponde a questa criticità elaborando localmente le informazioni più urgenti e rimandando al cloud solo ciò che deve essere consolidato, storicizzato o distribuito a livello superiore.

Il battlefield cloud, in questa chiave, non coincide con un singolo cloud militare centralizzato: è piuttosto una rete federata di capacità computazionali, cyber-resilienti e distribuite tra dominio terrestre, aereo, navale, spaziale e cyber. Non a caso Airbus definisce il proprio Multi-Domain Combat Cloud come una rete decentralizzata capace di collegare asset e forze in tempo reale, mentre nel programma FCAS la combat cloud è concepita come la dorsale informativa che rende possibile il coordinamento tra caccia, remote carriers e sensori.

La logica è chiara: senza una infrastruttura cloud-edge affidabile, l’interoperabilità resta un principio teorico; con essa, diventa capacità operativa.

Readiness 2030 sposta il focus: dalla piattaforma alla continuità del dato



Il White Paper for European Defence – Readiness 2030 ha spostato il baricentro del dibattito: la difesa europea non può più limitarsi all’acquisto di piattaforme, ma deve investire nelle architetture digitali che consentono integrazione, rapidità decisionale e continuità operativa. In questa prospettiva, SAFE rappresenta un acceleratore finanziario rilevante, perché i 150 miliardi di euro di prestiti europei sono pensati per sostenere investimenti congiunti in capacità critiche, mentre il Defence Readiness Omnibus punta a rimuovere colli di bottiglia normativi, autorizzativi e industriali.

Parallelamente, la Commissione ha già costruito, in ambito civile-industriale, l’Alleanza europea per Industrial Data, Edge e Cloud, ossia una base utile anche per la proiezione dual-use delle future architetture di difesa. Sul piano strettamente militare, la Commissione ha dedicato anche una factsheet specifica ai Multi-Domain Combat Clouds, riconoscendoli come rete sicura di asset connessi che integra dati da aria, terra, mare e spazio in un quadro operativo comune.

A monte di tutto resta una condizione non negoziabile: il dato difesa europeo dovrà essere interoperabile, ma anche sovrano. E questo rende centrali standard, certificazioni, controllo delle dipendenze software e localizzazione delle funzioni critiche.

I casi industriali mostrano già dove si sposterà il valore



I segnali più interessanti arrivano già dall’industria. Airbus lavora da tempo sul concetto di Multi-Domain Combat Cloud come livello abilitante delle future operazioni collaborative. Thales ha investito sul tema del cloud trusted e sovrano, con soluzioni collaborative già accreditate a livello European Restricted, mostrando come la fiducia nel cloud non sia più un tema solo civile ma direttamente connesso alla protezione dei dati sensibili.

Sul fronte italiano, Leonardo si è mossa in una direzione particolarmente significativa: nel 2024 ha avviato il progetto per la prima architettura europea di space cloud per la difesa, con l’obiettivo di portare capacità di calcolo e storage direttamente nello spazio e abilitare un nuovo paradigma di cloud ed edge computing a supporto delle Forze Armate.

È un passaggio importante perché segnala che il cloud di difesa non sarà solo terrestre: nei prossimi anni la continuità tra edge tattico, cloud operativo e layer spaziale sarà uno dei veri differenziali strategici. Anche l’European Defence Fund sta già finanziando iniziative che uniscono edge, AI e cloud analytics. Il progetto CAPSARII, ad esempio, sviluppa wearable cyber-sicuri per il personale militare, basati su edge computing e analytics in cloud, dentro una logica di Internet of Battlefield Things. Questo dettaglio conta più di quanto sembri: significa che il battlefield cloud non riguarda solo grandi piattaforme, ma investe soldato connesso, manutenzione, medicina operativa, logistica e command support.

Perché l’Italia può fare del battlefield cloud una capacità militare

Per l’Italia il tema è altamente strategico, perché incrocia quattro dossier insieme: sovranità tecnologica, modernizzazione delle Forze Armate, competitività industriale e sicurezza delle infrastrutture digitali. Il Paese dispone di asset credibili, a partire da Leonardo, di una cornice nazionale sulla qualificazione cloud affidata ad ACN e di una crescente attenzione del Ministero della Difesa verso intelligenza artificiale e sistemi resilienti, come conferma anche la Strategia italiana “AI and Defence” presentata nel febbraio 2026. Ma il vantaggio non è automatico.

Le scelte operative per trasformare l’Italia in uno snodo europeo del battlefield cloud

Per trasformare l’Italia in uno snodo europeo del battlefield cloud servono almeno tre scelte operative.

La prima è costruire interoperabilità reale tra programmi nazionali, standard NATO e iniziative UE, evitando nuove isole digitali.

tra programmi nazionali, standard NATO e iniziative UE, evitando nuove isole digitali. La seconda è rafforzare una filiera nazionale ed europea del secure computing , dal software mission-critical ai nodi edge ruggedizzati, perché senza controllo della base tecnologica la sovranità resta nominale.

, dal software mission-critical ai nodi edge ruggedizzati, perché senza controllo della base tecnologica la sovranità resta nominale. La terza è portare il cloud di difesa fuori dalla retorica IT e dentro i programmi di capability development, includendolo nei capitolati di piattaforma, nei requisiti di missione e nella progettazione C4ISTAR.

In termini di business, il punto è netto: il valore si sposterà progressivamente da chi vende singoli asset a chi controlla architetture, middleware, orchestrazione dei dati e servizi ad alta affidabilità. Per questo edge computing e battlefield cloud non sono un sotto-tema digitale della difesa europea, ma una delle sue principali infrastrutture strategiche verso il 2030.