Il collo di bottiglia della difesa Ue: materie prime, non armi

Le materie prime per la difesa europea sono una variabile strategica tanto quanto i sistemi d’arma. Non è più una questione logistica o industriale di secondo piano: terre rare, litio, tungsteno e platinum group metals condizionano tempi, costi e affidabilità delle capacità militari del continente.

È in questo contesto che si inserisce il dibattito avviato dal Critical Raw Materials Act e accelerato dal White Paper Readiness 2030, che ridefinisce le priorità industriali dell’Europa — e il ruolo specifico che l’Italia può giocare nella filiera.

La deterrenza europea si gioca sulle materie prime, non solo sulle armi

La deterrenza europea, dunque, non si misura più soltanto nei cantieri navali, nelle linee di assemblaggio dei velivoli o nei programmi missilistici. Si misura a monte, nella disponibilità dei materiali che rendono possibili radar, turbine, ottiche, semiconduttori, satelliti, munizioni guidate, batterie e magneti permanenti.

Questo è il vero cambio di paradigma: nella difesa del prossimo decennio la vulnerabilità non riguarda solo la prontezza operativa delle forze armate, ma la tenuta industriale delle filiere che alimentano la produzione.

Quando la NATO, nel dicembre 2024, ha pubblicato una lista di dodici materie prime “defence-critical”, ha di fatto riconosciuto che la superiorità tecnologica non è soltanto un tema di piattaforme e software, ma di accesso stabile, qualificato e continuativo a input materiali senza i quali i sistemi avanzati non possono essere costruiti né mantenuti.

In questo senso, il passaggio da Readiness 2030 a una vera postura industriale europea non può fermarsi ai bilanci della difesa: deve includere la capacità di mettere in sicurezza l’intera base materiale su cui si fonda la potenza tecnologica del continente.

Dal CRMA a Readiness 2030: la materia prima entra nella strategia industriale

Il punto di svolta regolatorio è arrivato con il Critical Raw Materials Act (CRMA), entrato in vigore nel 2024, che ha trasformato una questione spesso percepita come settoriale in una priorità industriale europea.

La logica è chiara: ridurre le dipendenze e costruire una capacità minima europea lungo tutta la catena del valore. Entro il 2030 l’Unione si è data obiettivi precisi su estrazione, lavorazione e riciclo delle materie prime strategiche, affiancandoli a un limite massimo di dipendenza da un singolo Paese terzo. Il dato rilevante, però, è politico oltre che numerico: il regolamento riconosce espressamente che queste materie sono decisive anche per difesa e spazio.

Il White Paper for European Defence – Readiness 2030, presentato nel marzo 2025, ha poi consolidato questo legame, affermando che le materie prime sono fondamentali per capacità difensive, competitività industriale e sicurezza economica. Non a caso lo stesso documento richiama riserve strategiche, approvvigionamenti congiunti e identificazione dei materiali più critici per le filiere della difesa. La materia prima, in altre parole, esce dalla marginalità tecnica ed entra nella dottrina industriale europea della sicurezza.

Il vero collo di bottiglia non è la miniera, ma la filiera completa

Ridurre il dibattito a “più miniere sì o no” è fuorviante. La vera questione strategica non è il solo accesso al giacimento, ma il controllo del percorso che trasforma il materiale grezzo in un input qualificato, certificato e integrabile in un programma aerospaziale o militare.

Dal sottosuolo al sistema d’arma: dove si rompe la catena

La filiera che conta davvero è quella che unisce estrazione, refining, trasformazione metallurgica, componentistica, riciclo, sostituzione tecnologica, stoccaggio e visibilità multi-tier dei fornitori. In un settore come l’A&D (Aerospazio e Difesa), dove qualificazione, sicurezza, tempi autorizzativi e continuità produttiva sono determinanti, il collo di bottiglia si sposta rapidamente dal sottosuolo all’impianto di lavorazione, dal concentrato al semilavorato, dal fornitore diretto al subfornitore invisibile.

Per questo il nuovo vantaggio competitivo non apparterrà necessariamente a chi possiede più risorse naturali, ma a chi governa meglio il passaggio “mine-to-material-to-mission”. Il richiamo della Corte dei conti europea, che nel febbraio 2026 ha segnalato progressi ancora insufficienti nella diversificazione delle forniture e il rischio che molti progetti strategici non producano effetti adeguati entro il 2030, conferma che la resilienza non nasce dagli annunci, ma da permitting rapido, finanza paziente, impianti industriali, contratti di lungo periodo e mercati secondari efficienti.

Europa in movimento, Italia più forte nel riciclo che nell’estrazione

Sul piano operativo, l’Europa ha finalmente iniziato a muoversi con una logica di portafoglio industriale. I progetti strategici approvati dalla Commissione nel 2025 mostrano una distribuzione funzionale: alcuni presidiano litio e rame, altri tungsteno, terre rare, germanio, nichel o materiali da recuperare attraverso filiere circolari. Non è ancora una piena sovranità industriale, ma è il passaggio da una politica reattiva a una politica di costruzione delle capacità.

I quattro progetti strategici italiani e il ruolo di Leonardo

L’Italia, in questo quadro, presenta un profilo specifico e interessante.

Nel primo gruppo di Strategic Projects europei è entrata con quattro iniziative, tutte concentrate sul riciclo: Alpha di Solvay Chimica Italia per i platinum group metals (PGM), LIFE22-ENV-IT-INSPIREE di Itelyum per le terre rare nei magneti, Portovesme CRM Hub per litio e manganese, RECOVER-IT per rame, nickel e PGM.

Il messaggio è netto: il posizionamento italiano oggi è più forte nella rigenerazione, nel trattamento e nel recupero che nella grande estrazione primaria. È una specializzazione coerente con la struttura industriale nazionale e, soprattutto, potenzialmente molto rilevante per la difesa, perché consente di costruire continuità di fornitura su materiali ad alto valore aggiunto.

Anche il Fondo nazionale per il Made in Italy, reso operativo nel 2025 con circa un miliardo di risorse pubbliche oltre ai capitali privati, va letto in questa chiave. E sul lato corporate, il fatto che Leonardo abbia avviato programmi come CRM4Defence per il recupero di titanio, alluminio e magnesio segnala che il tema non è più periferico neppure per i grandi player industriali italiani.

Per l’Italia la scelta è industriale, non retorica

La conclusione è semplice, ma non banale: la difesa europea non può più trattare le materie prime come una questione ancillare rispetto ai grandi programmi militari. Esse incidono sui tempi di consegna, sul costo del capitale, sulla credibilità delle commesse, sulla capacità di scalare la produzione e quindi sulla stessa affidabilità della deterrenza. Per l’Europa la traiettoria più credibile non è l’autarchia, ma una sovranità funzionale fondata su diversificazione geografica, capacità industriali europee nei segmenti più critici e forte circolarità.

Per l’Italia la priorità è ancora più precisa: trasformare il vantaggio nel riciclo e nel trattamento in una vera piattaforma dual-use, capace di servire difesa, spazio, elettronica, energia e manifattura avanzata. Questo significa procurement orientato alla tracciabilità dei materiali, second source qualificati, accordi di offtake, investimenti su refining e metallurgia, integrazione tra politica industriale e politica della difesa. La vera domanda, quindi, non è se riaprire una miniera basti a rafforzare la sicurezza europea. La domanda è se l’Europa voglia davvero governare l’intera traiettoria che porta dal materiale grezzo al sistema d’arma finito. Perché nel nuovo scenario competitivo la supply chain non è più soltanto logistica: è potenza industriale, autonomia strategica e sicurezza europea.