infrastrutture critiche

Iran, attacchi ai datacenter: così la guerra cambia la cyber security

L’Iran ha attaccato data center AWS negli Emirati Arabi Uniti e in Bahrain. Spegnere il cervello digitale dell’avversario è ora uno degli obiettivi di un conflitto. Per chi gestisce un’infrastruttura critica cambia tutto, anche in Italia

Pubblicato il 5 mar 2026
Andrea Tironi

Project Manager – Digital Transformation

datacenter attacchi

Il 3 marzo 2026 ci siamo svegliati con una frase che, fino a ieri, sembrava appartenere più a un wargame che a un bollettino tecnico: due data center AWS negli Emirati Arabi Uniti “colpiti direttamente” da droni, con danni strutturali e interruzione dell’energia. Un terzo sito in Bahrain avrebbe subito effetti di un attacco nelle vicinanze, con impatti fisici alle infrastrutture.

T
