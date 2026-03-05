Il 3 marzo 2026 ci siamo svegliati con una frase che, fino a ieri, sembrava appartenere più a un wargame che a un bollettino tecnico: due data center AWS negli Emirati Arabi Uniti “colpiti direttamente” da droni, con danni strutturali e interruzione dell’energia. Un terzo sito in Bahrain avrebbe subito effetti di un attacco nelle vicinanze, con impatti fisici alle infrastrutture.
Iran, attacchi ai datacenter: così la guerra cambia la cyber security
L’Iran ha attaccato data center AWS negli Emirati Arabi Uniti e in Bahrain. Spegnere il cervello digitale dell’avversario è ora uno degli obiettivi di un conflitto. Per chi gestisce un’infrastruttura critica cambia tutto, anche in Italia
