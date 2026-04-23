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caso mythos

La minaccia cyber che grava sull’Europa, senza sovranità digitale

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Le grandi capacità di Mythos di Anthropic di trovare bug, modello a cui l’Europa non riesce nemmeno ad accedere, ha mostrato nuove conseguenze della mancanza di una vera sovranità digitale. Ne va a pieno titolo anche della sicurezza nazionale

Pubblicato il 23 apr 2026
Maurizio Carmignani

Founder & CEO – Management Consultant, Trainer & Startup Advisor

Alessandro Longo

Direttore agendadigitale.eu

sovranità UE cybersecurity AI

Un modello di AI per la cyber security ha mostrato all’Europa nuove conseguenze della mancanza di una vera sovranità digitale. Ne va a pieno titolo anche della sicurezza nazionale. Di banche e altre istituzioni.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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