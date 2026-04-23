Un modello di AI per la cyber security ha mostrato all’Europa nuove conseguenze della mancanza di una vera sovranità digitale. Ne va a pieno titolo anche della sicurezza nazionale. Di banche e altre istituzioni.
caso mythos
La minaccia cyber che grava sull’Europa, senza sovranità digitale
Le grandi capacità di Mythos di Anthropic di trovare bug, modello a cui l’Europa non riesce nemmeno ad accedere, ha mostrato nuove conseguenze della mancanza di una vera sovranità digitale. Ne va a pieno titolo anche della sicurezza nazionale
Founder & CEO – Management Consultant, Trainer & Startup Advisor
Direttore agendadigitale.eu
Argomenti
Canali
InnovAttori
-
AI agentica nel turismo: come cambia il mercato dei viaggi09 Apr 2026
-
OpenBIM e interoperabilità: perché gli standard aperti sono decisivi in edilizia03 Apr 2026
-
Competitività europea e sovranità, cosa manca davvero alle startup Ue01 Apr 2026
-
Come l’AI porta il caffè sulle nostre tavole al tempo della guerra13 Mar 2026
-
Smart home, l’AI accelera la transizione green: ma occhio alla sicurezza02 Mar 2026