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Trasferimenti dati UE–UK: resta l’adeguatezza, ma con quali limiti

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Il Regno Unito ha aggiornato il proprio quadro privacy con il DUAA, mantenendo UK GDPR e DPA 2018. La Commissione UE ha rinnovato l’adeguatezza fino al 27 dicembre 2031, mentre l’EDPB chiede monitoraggi su poteri regolamentari, trasferimenti e decisioni automatizzate

Pubblicato il 13 mar 2026
Marta Moretti

Dottore di Ricerca in Diritto Internazionale e dell'Unione Europea e avvocato

semplificazione del gdpr Gdpr e trattamenti non identificativi revisione del gdpr Codice di Condotta GDPR ai generativa e privacy gdpr e adeguatezza Regno Unito

Il Regno Unito ha significativamente riformato la normativa sulla tutela dei dati personali, che, all’indomani del suo recesso dall’Unione europea[1], corrispondeva al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)[2]. Tuttavia, secondo la Commissione europea, il Regno Unito continua a garantire un livello di protezione adeguato.

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Marta Moretti
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