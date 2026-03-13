Il Regno Unito ha significativamente riformato la normativa sulla tutela dei dati personali, che, all’indomani del suo recesso dall’Unione europea[1], corrispondeva al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)[2]. Tuttavia, secondo la Commissione europea, il Regno Unito continua a garantire un livello di protezione adeguato.
l’analisi
Trasferimenti dati UE–UK: resta l’adeguatezza, ma con quali limiti
Il Regno Unito ha aggiornato il proprio quadro privacy con il DUAA, mantenendo UK GDPR e DPA 2018. La Commissione UE ha rinnovato l’adeguatezza fino al 27 dicembre 2031, mentre l’EDPB chiede monitoraggi su poteri regolamentari, trasferimenti e decisioni automatizzate
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