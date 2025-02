Il pig butchering devasta vite e conti correnti: ecco la truffa più pericolosa

Le truffe informatiche sono sempre più diffuse e soprattutto multiformi ma, in particolare, una di esse sta mietendo molte vittime in tutto il mondo: è il cosiddetto pig butchering. In pratica, il truffatore instaura una relazione di fiducia con la vittima che viene persuasa ad investire i risparmi in piattaforme di criptovalute.

Soldi che poi intasca.

Pig butchering: perché si chiama così

L’inquietante termine “macellazione del maiale” sta a significare che gli impostori si prendono tutto il tempo necessario per “ingrassare” le loro vittime per poi prendere tutto il denaro possibile.

In gergo questi raggiri vengono anche chiamati “truffe del testo accidentale” perché l’azione illecita di solito ha inizio con un messaggio apparentemente innocente o sbagliato. Inoltre, queste frodi si realizzano in un periodo di tempo abbastanza lungo e spesso combinano differenti tecniche e tattiche ingannevoli.

I truffatori parlano di “macellazione” o “massacro” della vittima dopo che i beni di quest’ultima sono stati rubati, causando danni finanziari ed emotivi. Come si vedrà, in molti casi la fase della “macellazione” comporta il convincere le vittime a investire in valuta virtuale o, in alcuni casi, in schemi di cambio di valuta estera over-the-counter, il tutto con l’intento di frodarle del loro investimento.

Tali truffe sono in gran parte perpetrate da organizzazioni criminali con sede nel sud-est asiatico che utilizzano le vittime del traffico di manodopera per condurre attività di sensibilizzazione verso milioni di individui ignari in tutto il mondo.

Una truffa mutuata dalla Cina

Il nome pig butchering deriva dalla frase cinese “Shāz Hū Pán” che significa, appunto, macellazione del maiale. Per i truffatori, i “maiali” sono le vittime da ingrassare in vista della macellazione, in modo che l’autore della frode possa sottrarre loro quanto più denaro possibile.

Le truffe di “Shu zhu pan” sono state identificate per la prima volta in Cina alla fine del 2010 e venivano perpetrate da reti di truffatori che avevano come obiettivo i giocatori d’azzardo cinesi offshore. Hanno poi dovuto passare a colpire gli occidentali dopo che il presidente della Cina ha avviato una forte campagna in patria contro queste pratiche e i legami tra corruzione pubblica e gioco d’azzardo (illegale lì).

Molte delle organizzazioni criminali specializzate nel pig butchering hanno ancora sede in Asia, ma ora colpiscono in tutto il mondo.

La tratta di esseri umani dietro il pig butchering

La maggior parte dei truffatori di pig butchering opera da un ufficio o da una piccola città nata ad hoc (compound) ed è costretta a compiere tali azioni da parte di organizzazioni criminali, afferma la National Security Alliance (NSA), un’organizzazione no profit. Attirati dalla promessa di un lavoro come in un call center, essi diventano quindi vittime di tratta di esseri umani.

La NSA spiega in dettaglio come avviene la frode: “I truffatori acquistano lotti di numeri di telefono rubati da broker di dati legali. Quindi inviano messaggi falsi a milioni di numeri di telefono sperando che qualcuno risponda. Una volta che una persona risponde, anche con ‘hai sbagliato numero’, il truffatore inizierà una conversazione. A un certo punto, la conversazione si sposterà sulle opportunità di investimento. Il truffatore potrebbe dire di essere a conoscenza di una nuova fantastica criptovaluta o di una piattaforma di trading”.

“Farà sembrare l’investimento il più legittimo possibile condividendo screenshot o inviando foto del suo stile di vita apparentemente glamour. A volte le vittime vengono inserite in una chat di gruppo con molte persone che discutono di investimenti. Il gruppo è composto da tutti truffatori, oppure potrebbe essere una sola persona che utilizza più profili! Se accettate di investire, il truffatore si concentrerà sul farvi investire sempre più denaro. Condivideranno immagini falsificate che mostrano rendimenti incredibili. Potrebbero controllare un’app o un sito web con cui è possibile interagire. In rari casi, potrebbero anche inviarvi del denaro come finto prelievo o dividendo.” I truffatori di macellai di maiali sono spietati, precisa la NSA. “Dopo aver ‘investito’ tutto il denaro che avete a disposizione, vi chiederanno di attingere ai risparmi per la pensione e poi cercheranno di convincervi a chiedere un prestito e a indebitarvi.

Se chiedete la restituzione del vostro denaro, i truffatori potrebbero acconsentire, ma poi affermano di aver bisogno di altro denaro per gestire ‘problemi fiscali’ o commissioni di intermediazione. Una volta che il truffatore decide che il maiale è stato macellato a fondo, interrompe la comunicazione. Di solito questo avviene dopo aver convinto la vittima di non avere più denaro da rubare o dopo che la vittima si è insospettita. Se il truffatore riesce ad accedere al conto bancario della vittima, lo svuota.”

Il pig butchering nelle criptovalute

Negli ultimi anni, il pig butchering si è rivolto sempre più spesso al mercato delle criptovalute.

L’Internet Crime Complaint Center dell’FBI stima che nel 2023 negli Stati Uniti le perdite legate alla “macellazione dei maiali” siano state di oltre 5,6 miliardi di dollari, con un aumento del 45% delle perdite totali rispetto al 2022. Secondo la Federal Trade Commission statunitense, nel 2023 le truffe di pig butchering sono costate ai consumatori 1,179 miliardi di dollari.

Nell’agosto 2023, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha emesso un avviso sulla truffa di investimento in valuta virtuale. Da allora, le truffe di criptovalute di pig butchering continuano ad aumentare e a essere redditizie per gli autori.

Chainalsys 2024 Crypto Crime Mid-year Update riporta che “la macellazione di maiali è il tipo di truffa che genera i maggiori introiti nell’ultimo anno” e che i truffatori si stanno spostando “dagli elaborati schemi Ponzi verso campagne più mirate come la macellazione di maiali negli ultimi anni”.

Il 17 settembre 2014, la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ha pubblicato il comunicato stampa 2024-134 in cui si afferma che sono state accusate cinque entità e tre individui in relazione a due truffe di investimento relazionali che coinvolgevano false piattaforme di trading di asset crittografici NanoBit e CoinW6. La SEC ha dichiarato che i truffatori avrebbero utilizzato WhatsApp, LinkedIn e Instagram per attirare gli investitori verso le false piattaforme di trading di criptovalute prima di rubare i loro soldi. “Le due denunce della SEC sostengono che gli imputati hanno sollecitato gli investitori tramite le app dei social media, hanno mentito loro per ottenere la loro fiducia e poi hanno rubato i loro soldi. Queste accuse sono le prime azioni esecutive della SEC che riguardano questo tipo di truffe”.

Rischi di danni catastrofici

“Le truffe sugli investimenti relazionali, comprese quelle che riguardano gli investimenti in criptovalute, rappresentano un rischio di danni catastrofici per gli investitori al dettaglio, e la minaccia sta aumentando rapidamente man mano che queste truffe diventano più popolari tra i truffatori”, ha dichiarato Gurbir S. Grewal, direttore della Division of Enforcement della SEC. “In questi due casi, sosteniamo che i truffatori hanno creato falsi ecosistemi di criptovalute che hanno fornito informazioni false agli investitori. Le nostre accuse servono a ricordare al pubblico di stare in guardia da potenziali truffe che coinvolgono opportunità di investimento promosse da sconosciuti sui social media”.

Strumenti di tutela negli Usa

Nel novembre dello scorso anno, la U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha annunciato due partnership per fornire ai clienti informazioni mirate sulle truffe di investimento in criptovalute.

Queste partnership si concentrano su una frode di fiducia relazionale che gli autori chiamano comunemente ‘macellazione di maiali’ e che si stima costi miliardi agli americani ogni anno. L’Office of Customer Outreach and Education (OCEO) della Commodity Futures Trading Commission collabora con l’American Bankers Association Foundation, con altre agenzie federali e con un’autorità di regolamentazione privata per distribuire un’infografica che aiuti i consumatori a riconoscere ed evitare la cosiddetta frode della “macellazione del maiale”. L’Office of Investor Education and Advocacy della U.S. Security and Exchange Commission, la Financial Industry Regulatory Authority e la North American Securities Administrators Association hanno sviluppato e distribuito un avviso agli investitori che fornisce ai clienti un quadro chiaro di come i truffatori della “macellazione del maiale” si facciano strada nelle menti e nei portafogli delle persone comuni e consapevoli. L’avviso si rivolge alle persone che pensano di non poter mai cadere in questo tipo di truffa, fornendo loro un’introspezione su come questi truffatori abbiano perfezionato la loro arte criminale per attirare anche gli investitori più accorti. Un modo in cui tutti gli investitori possono proteggersi è quello di fermare la truffa prima che inizi, non rispondendo a messaggi di testo inaspettati o non richiesti da mittenti sconosciuti.

Il Dipartimento per la protezione e l’innovazione finanziaria della California ha creato un “Crypto Scam Tracker” online che consente al pubblico di cercare il nome della società, il tipo di truffa o le parole chiave. Le truffe riportate sul Tracker si basano sulle denunce dei consumatori presentate al dipartimento, anche se il DFPI dichiara di non aver verificato le perdite riportate dai denuncianti.

Descrizione di una presunta truffa

Nel sito di tale Dipartimento, una presunta truffa viene così descritta: “un californiano ha segnalato un sito di trading di criptovalute chiamato Osain. Dopo aver utilizzato il sito […] per un po’ di tempo, la vittima ha cercato di effettuare un prelievo dal proprio conto. Ma il servizio clienti di Osain ha chiesto prima una tassa di gestione di 4.700 dollari. La vittima ha pagato la tassa di gestione, poi le è stato detto che doveva pagare un’ulteriore tassa di transazione di 1.300 dollari. La vittima ha dovuto chiedere un prestito per pagare le spese. Alla fine, il ‘servizio clienti’ del sito ha smesso di rispondere. La vittima non è stata in grado di prelevare denaro dalla piattaforma e il sito non è più operativo”. Il Tracker classifica ogni truffa (ad esempio, piattaforma di trading fraudolenta, truffa della macellazione del maiale, ecc.) e fornisce un glossario dei termini. Sebbene tale strumento possa aiutare alcuni investitori a evitare di diventare vittime, la sua portata e la sua validità sono necessariamente limitate. Un investitore, quindi, non deve pensare che un caso non indicato nell’elenco significhi che una particolare opportunità non sia una truffa.

Il fallimento di una banca statunitense

Il 7 febbraio 2024 la Federal Reserve ha pubblicato un evaluation report – come richiesto dal Federal Deposit Insurance Act nel caso in cui una perdita per il fondo di assicurazione dei depositi è considerata rilevante – su una banca fallita. La Fed ha concluso che l’istituto di credito è fallito a causa di presunte attività fraudolente da parte dell’amministratore delegato. In particolare, la Fed ha scoperto che l’amministratore delegato – condannato poi ad agosto a 24 anni di carcere – avrebbe avviato una serie di bonifici nel corso di tre mesi per un totale di circa 47,1 milioni di dollari di denaro della banca nell’ambito di una truffa di criptovalute nota come “macellazione di maiali”.

La Fed ha riscontrato che i dipendenti della banca avrebbero trascurato di seguire i controlli interni e le politiche adeguate che avrebbero potuto “prevenire o rilevare” la presunta attività fraudolenta, attribuendo l’omissione alla riluttanza a sfidare l’amministratore delegato, dato il “ruolo dominante nella banca e il ruolo di spicco nella comunità” di quest’ultimo. Di conseguenza, la Fed ha raccomandato (i) di sensibilizzare maggiormente le banche statali sulle truffe di criptovalute e (ii) di fornire agli esaminatori una formazione sulle truffe di criptovalute.

Le similitudini con altre frodi

La truffa della “macellazione dei maiali” è molto simile al raggiro sentimentale, che esiste da decenni, e alle frodi di criptovalute, nate dieci anni fa con la diffusione delle monete virtuali.

La proliferazione di queste “cyber-frodi” sembra avere diversi tratti in comune, quali

il contatto accidentale . I truffatori possono iniziare la truffa inviando messaggi sui social media, app di incontri o WhatsApp o persino inviando messaggi di testo nel tentativo di raggiungere qualcun altro. Anche se sembra un incidente, questi contatti non sono errori. Il truffatore, infatti, vuole iniziare una conversazione. Anche dopo che l’interlocutore dice di aver sbagliato persona, il truffatore cercherà di continuare la conversazione.

. I truffatori possono iniziare la truffa inviando messaggi sui social media, app di incontri o WhatsApp o persino inviando messaggi di testo nel tentativo di raggiungere qualcun altro. Anche se sembra un incidente, questi contatti non sono errori. Il truffatore, infatti, vuole iniziare una conversazione. Anche dopo che l’interlocutore dice di aver sbagliato persona, il truffatore cercherà di continuare la conversazione. l’investimento in criptovalute . Dopo aver conversato con la vittima, il truffatore cerca di convincere il suo interlocutore ad investire in una criptovaluta o in una piattaforma di trading on line. Può anche suggerire il trading di oro o il forex (mercati dei cambi). Il truffatore può simulare un’operazione per far credere che la vittima stia guadagnando denaro o può addirittura dire alla vittima di prelevare una parte dei “profitti” per guadagnare più fiducia. La vittima viene, quindi, incoraggiata ad aggiungere più denaro al conto. Tuttavia, se la vittima desidera prelevare fondi, è costretta a pagare commissioni o tasse per accedervi. Dopo che la vittima si rende conto che la piattaforma è falsa, le transazioni scompaiono sulla blockchain, per non essere mai più viste. Dunque, nella “macellazione dei maiali” tutti questi “investimenti” sono solo una montatura e il denaro finisce direttamente nelle tasche del truffatore.

. Dopo aver conversato con la vittima, il truffatore cerca di convincere il suo interlocutore ad investire in una criptovaluta o in una piattaforma di trading on line. Può anche suggerire il trading di oro o il forex (mercati dei cambi). Il truffatore può simulare un’operazione per far credere che la vittima stia guadagnando denaro o può addirittura dire alla vittima di prelevare una parte dei “profitti” per guadagnare più fiducia. La vittima viene, quindi, incoraggiata ad aggiungere più denaro al conto. Tuttavia, se la vittima desidera prelevare fondi, è costretta a pagare commissioni o tasse per accedervi. Dopo che la vittima si rende conto che la piattaforma è falsa, le transazioni scompaiono sulla blockchain, per non essere mai più viste. Dunque, nella “macellazione dei maiali” tutti questi “investimenti” sono solo una montatura e il denaro finisce direttamente nelle tasche del truffatore. il contatto prolungato. Una volta agganciata la vittima, il truffatore insisterà per continuare a farla investire. Potrebbe produrre grafici falsi o addirittura inviare piccoli “prelievi” per convincere la vittima. A volte l’obiettivo viene indirizzato verso un’applicazione fraudolenta che imita piattaforme finanziarie. L’impostore, in particolare, può chiedere alla vittima di scaricare un’app di investimento in criptovaluta. In genere, per queste app ci sono differenti livelli di investimento minimo. Il truffatore, successivamente, inizia a fare trading con la vittima per mostrare come funziona e come investire i soldi. Propone anche di fare trading insieme per guadagnare di più e perché è più sicuro utilizzare la piattaforma insieme alla vittima. La piattaforma potrebbe inizialmente consentire piccoli prelievi. Tuttavia, man mano che la persona investe più denaro, il contatto online potrebbe inoltrare le domande o i prelievi al team del servizio clienti della piattaforma. Quando la persona chiede al team del servizio clienti di prelevare denaro, ci saranno varie scuse per impedire di ottenere i propri soldi, come problemi tecnici o di server inattivo. Le truffe sulla macellazione dei maiali cercano di ottenere più soldi possibile, quindi alla vittima può essere chiesto di pagare commissioni elevate o tasse per prelevare denaro. Il sito potrebbe anche comunicare che il conto è congelato o che l’investitore perderà denaro senza pagare commissioni. Una volta che la vittima si accorge della truffa o resta a secco, il truffatore chiude i contatti e scompare.

Come si comporta un impostore di pig butchering

Il truffatore entra in contatto con la potenziale vittima attraverso messaggi di testo, messaggi diretti sui social media o altri strumenti e piattaforme di comunicazione, di solito con la scusa di aver raggiunto per sbaglio un numero sbagliato o di voler ristabilire un legame con un vecchio amico. L’impostore che può affermare di essere un investitore o un gestore di denaro, può anche creare un profilo sui social media che mette in mostra ricchezza e uno stile di vita invidiabile. Una volta ottenuta una risposta dalla vittima, il truffatore comunicherà con lei nel tempo per stabilire un rapporto di fiducia e costruire una relazione.

L’impostore presenta alla vittima una presunta opportunità di investimento lucrativo in valuta virtuale e la indirizza a utilizzare siti web o applicazioni di investimento in valuta virtuale progettati per apparire legittimi, ma che sono fraudolenti e in ultima analisi controllati o manipolati dal truffatore. Ciò include l’uso di applicazioni legittime con plugin di terze parti che consentono al truffatore di manipolare o falsificare le informazioni presentate alla vittima. Un truffatore può anche richiedere l’accesso remoto ai dispositivi della vittima per registrare conti presso fornitori di servizi di valuta virtuale per conto della vittima stessa o istruire le vittime a scattare schermate del loro dispositivo in modo che i truffatori possano guidarle attraverso il processo di acquisto di valuta virtuale. Secondo l’FBI, molte vittime riferiscono anche di essere state indirizzate a effettuare bonifici bancari verso conti all’estero o ad acquistare grandi quantità di carte prepagate per acquistare valuta virtuale. Anche l’uso di valuta virtuale e di chioschi di valuta virtuale è un metodo di pagamento emergente.

in valuta virtuale progettati per apparire legittimi, ma che sono fraudolenti e in ultima analisi controllati o manipolati dal truffatore. Ciò include l’uso di applicazioni legittime con plugin di terze parti che consentono al truffatore di manipolare o falsificare le informazioni presentate alla vittima. Un truffatore può anche richiedere l’accesso remoto ai dispositivi della vittima per registrare conti presso fornitori di servizi di valuta virtuale per conto della vittima stessa o istruire le vittime a scattare schermate del loro dispositivo in modo che i truffatori possano guidarle attraverso il processo di acquisto di valuta virtuale. Secondo l’FBI, molte vittime riferiscono anche di essere state indirizzate a effettuare bonifici bancari verso conti all’estero o ad acquistare grandi quantità di carte prepagate per acquistare valuta virtuale. Anche l’uso di valuta virtuale e di chioschi di valuta virtuale è un metodo di pagamento emergente. Il truffatore invita la vittima a “investire” i fondi attraverso i siti web o le applicazioni di investimento, anche se i fondi vengono convogliati verso indirizzi e conti in valuta virtuale controllati dai truffatori e dai loro complici.

o le applicazioni di investimento, anche se i fondi vengono convogliati verso indirizzi e conti in valuta virtuale controllati dai truffatori e dai loro complici. L’impostore utilizzerà tattiche di vendita ad alta pressione , ad esempio dicendo alla vittima che perderà l’opportunità se non investirà entro una certa scadenza.

, ad esempio dicendo alla vittima che perderà l’opportunità se non investirà entro una certa scadenza. Il truffatore può anche incoraggiare la vittima a coinvolgere amici e parenti nello schema o invitarla a partecipare a giochi online o per cellulari, pubblicizzati come giochi “play-to-earn” che offrono incentivi finanziari ai giocatori, ma che in realtà sono false applicazioni di gioco create dal truffatore per rubare valuta virtuale ai giocatori.

o invitarla a partecipare a giochi online o per cellulari, pubblicizzati come giochi “play-to-earn” che offrono incentivi finanziari ai giocatori, ma che in realtà sono false applicazioni di gioco create dal truffatore per rubare valuta virtuale ai giocatori. L’impostore mostrerà alla vittima rendimenti straordinari sull’investimento che sono stati inventati. Il truffatore può anche permettere alla vittima di ritirare un piccolo importo dell’investimento per aumentare la fiducia della vittima prima di esortarla a investire di più. E’ risaputo che le vittime liquidano le partecipazioni in conti fiscalmente agevolati o accendono linee di credito per l’acquisto di abitazioni (HELOC) e seconde ipoteche sulle loro case per aumentare gli investimenti.

Il truffatore può anche permettere alla vittima di ritirare un piccolo importo dell’investimento per aumentare la fiducia della vittima prima di esortarla a investire di più. E’ risaputo che le vittime liquidano le partecipazioni in conti fiscalmente agevolati o accendono linee di credito per l’acquisto di abitazioni (HELOC) e seconde ipoteche sulle loro case per aumentare gli investimenti. Il truffatore utilizza tattiche ancora più aggressive per estorcere i pagamenti finali. Può anche presentare alla vittima presunte perdite sull’investimento e incoraggiarla a recuperare la differenza con ulteriori depositi.

aggressive per estorcere i pagamenti finali. Può anche presentare alla vittima presunte perdite sull’investimento e incoraggiarla a recuperare la differenza con ulteriori depositi. L’impostore può chiedere alla vittima di pagare presunte tasse o commissioni di prelievo anticipato. Una volta che la vittima non può o non vuole pagare di più, il truffatore interrompe bruscamente la comunicazione con la vittima, portando con sé l’intero investimento.

Di seguto l’”Avviso agli investitori” pubblicato congiuntamente dalle autorità statunitensi, segnatamente dall’Office of Investor Education and Advocacy (OIEA) della SEC, dall’Office of Customer Education and Outreach (OCEO) della Commodity Futures Trading Commission, dalla Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) e dalla North American Securities Administrators Association (NASAA)”: “Per quanto qualcuno possa sembrare affidabile, non prendete decisioni di investimento basandovi sui consigli di chi vi contatta in modo non richiesto online o tramite un’app o un messaggio di testo. Fate una ricerca indipendente e fate domande”.

Come evitare queste truffe

Come detto, il modo migliore per evitare di diventare vittima di un pig butchering è sospettare di qualsiasi contatto apparentemente sbagliato. Tra questi, a titolo indicativo ma non esaustivo, rientrano gli SMS, i servizi di messaggistica come WhatsApp, le piattaforme di incontri online e i social media.

Con la diffusione dell’intelligenza artificiale generativa, le chiamate telefoniche e persino le videochiamate con numeri sbagliati potrebbero essere truffe da macelleria di maiali. Questi messaggi possono essere semplici (“Ciao”), colloquiali (“È da tanto tempo che non ci vediamo”) o addirittura stravaganti, suggerendo una storia intrigante (“È passata una vita dal nostro ultimo gala di beneficenza!”). Come detto, non bisogna mai rispondere alle comunicazioni di sconosciuti. Non si deve nemmeno dire loro che hanno sbagliato numero. Ecco alcune red flags generali a cui prestare attenzione:

contatto continuo e prolungato che incoraggia il furto ripetuto.

contatto apparentemente accidentale o per errore, ma la persona vuole continuare a parlare;

la conversazione si sposta su investimenti in criptovalute, mercati dell’oro o forex;

Il ruolo degli Stati

Per fermare la crescita delle truffe, comprese quelle di pig butchering, e salvaguardare l’economia digitale, resta però molto da fare in termini di attività pubblica di contrasto e diffusione di consapevolezza.

Ci sono alcuni esempi guida. Il governo australiano ha recentemente presentato lo Scams Prevention Framework Bill 2024 che, in una prima fase. si applicherà a banche, fornitori di telecomunicazioni e fornitori di servizi di piattaforme digitali che offrono servizi di social media, pubblicità a pagamento sui motori di ricerca o messaggistica diretta.

Tali soggetti saranno tenuti a rispettare gli obblighi normativi e chi non li rispetterà sarà soggetto a severe sanzioni in base al nuovo regime. I clienti australiani di “entità regolamentate” come gli istituti di credito hanno perso 2,7 miliardi di dollari solo nel 2023 a causa di truffe.

A Singapore gli avvisi compaiono sui mezzi pubblici e durante le transazioni online. Ma anche la polizia deve cambiare.

Per combattere i truffatori, le autorità devono creare reti proprie. Oggi troppe forze di polizia, che dedicano ingenti risorse alla lotta contro il traffico di droga, trattano le truffe come un fastidio e le vittime come inganni. Invece devono collaborare con banche, borse di criptovalute, fornitori di servizi Internet, società di telecomunicazioni, piattaforme di social media e aziende di e-commerce. Singapore ha creato un centro nevralgico dove la polizia, le banche e le aziende di e-commerce possono rintracciare e bloccare il denaro in un istante, mentre i truffatori spostano il bottino da un conto all’altro.

Le autorità di polizia in Occidente stanno anche cercando di migliorare la collaborazione con gli exchange di cripto, che così possono congelare i fondi rubati e restituirli alle vittime. Operazione che ora avviene, anche con vittime italiane, ma solo in una netta minoranza di casi. Non tutti gli exchange sono collaborativi, in senso assoluto; alcuni lo sono ma con lunghi tempi, che permettono poi ai criminali di muovere i soldi su altri conti da cui riescono a monetizzare il maltolto.