Migliori password manager del 2025: guida alla sicurezza online

Un password manager è un’applicazione software o un servizio che aiuta a gestire le nostre credenziali online. È stato progettato per risolvere il problema della “password fatigue” (stanchezza da password) e per migliorare la sicurezza digitale.

Cos’è un password manager

Un password manager è un software progettato per memorizzare e gestire in modo sicuro le credenziali di accesso ai vari servizi online.

Funziona come una “cassaforte digitale” protetta da una password principale (master password) che consente di accedere a tutte le altre, spesso cifrate con algoritmi di crittografia avanzata.

Oltre alle password molti gestori permettono di salvare anche note sicure, dati delle carte di credito o documenti sensibili.

A cosa serve un password manager

La sua utilità principale è semplificare e rendere più sicura la gestione delle password.

Permette di utilizzare combinazioni complesse e uniche per ogni account senza doverle memorizzare tutte, riducendo il rischio legato a password deboli o riutilizzate.

Inoltre, sincronizza le credenziali su più dispositivi, consente l’accesso rapido ai siti e alle app e spesso integra funzioni di compilazione automatica per login e form, rendendo l’esperienza più fluida e sicura.

NordPass: recensione completa, funzionalità e prezzi

NordPass 4.8 Compatibilità: Windows, Mac, Android, iOS, Linux Estensioni web: Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera, Brave Crittografia: XChaCha20 2FA: ✓ Compilazione automatica: ✓ Versione Gratuita: ✓ Prezzo: da 1,29 €/mese PROVALO SUBITO

NordPass emerge nel panorama dei gestori di password come un prodotto solido e raffinato, sviluppato dal team di NordVPN.

La sua architettura si basa su un sistema a conoscenza zero e utilizza l’avanzato algoritmo di crittografia XChaCha20, garantendo che i dati rimangano sempre criptati a livello locale, rendendoli inaccessibili anche a NordPass stesso.

Il design di NordPass è particolarmente intuitivo, con interfacce fluide e adatte a tutti, mentre la sincronizzazione tra dispositivi, comprese app per Windows, macOS, Linux, Android e iOS, oltre alle estensioni per vari browser, funziona con precisione e rapidità.

NordPass, pro e contro

Facilità d’uso e interfaccia intuitiva: Molto apprezzato per la sua interfaccia pulita e semplice, adatta anche a chi non ha molta familiarità con i gestori di password.

Sicurezza robusta: Utilizza la crittografia XChaCha20, considerata da molti più moderna e “a prova di futuro” rispetto alla tradizionale AES a 256 bit. Ha anche un’architettura a conoscenza zero e supporta l’autenticazione a più fattori (2FA).

Funzionalità aggiuntive utili: Include il monitoraggio delle violazioni dei dati, la condivisione sicura e strumenti di recupero dell’account.

Versione gratuita generosa: A differenza di molti concorrenti, la versione gratuita di NordPass non ha limiti al numero di password che si possono salvare e permette la sincronizzazione tra dispositivi.

Punti di debolezza:

Traduzione in italiano: Alcuni errori o traduzioni poco fluide.

Riempimento automatico: Occasionalmente, può avere difficoltà a compilare i moduli di accesso su siti web con URL leggermente diversi da quelli salvati.

Funzionalità principali di NordPass

NordPass offre una gamma completa di funzioni pensate per facilitare la gestione quotidiana delle credenziali: conserva e compila automaticamente password e moduli, genera password forti, monitora violazioni e password deboli, consente di mascherare l’e-mail reale e di condividere in modo sicuro le credenziali (utile anche in contesti professionali).

Supporta le passkey, anticipando l’uso crescente di soluzioni di autenticazione senza password. Infine, per le aziende, NordPass Business offre console amministrative centralizzate, log dettagliati, politiche di sicurezza e integrazioni con SSO e directory aziendali

Prezzi e piani di NordPass

Il piano Gratuito è a vita e include una prova Premium di 30 giorni; offre un solo account utente con salvataggio e compilazione automatica delle credenziali e conservazione sicura, ma non consente accesso multi-dispositivo né funzioni avanzate come salute password, rilevatore di violazioni, allegati o mascheramento e-mail.

è a vita e include una prova Premium di 30 giorni; offre un solo account utente con salvataggio e compilazione automatica delle credenziali e conservazione sicura, ma non consente accesso multi-dispositivo né funzioni avanzate come salute password, rilevatore di violazioni, allegati o mascheramento e-mail. Il piano Premium , a 1,49 €/mese per i primi 24 mesi (poi 71,76 €/anno), mantiene un solo account ma aggiunge tutte le funzioni avanzate, inclusi multi-dispositivo, controllo sicurezza password, rilevamento violazioni, allegati e mascheramento e-mail.

, a per i primi 24 mesi (poi 71,76 €/anno), mantiene un solo account ma aggiunge tutte le funzioni avanzate, inclusi multi-dispositivo, controllo sicurezza password, rilevamento violazioni, allegati e mascheramento e-mail. Il piano Family, a 2,79 €/mese per i primi 24 mesi (poi 143,76 €/anno), offre sei account con le stesse funzioni complete del Premium, pensato per uso condiviso tra familiari e amici.

NordPass business, il password manager per le aziende

NordPass Business non è semplicemente la versione per aziende del piano personale, ma una soluzione completa pensata per affrontare le sfide di sicurezza e gestione delle credenziali all’interno di un’organizzazione.

Ecco a cosa serve e quali sono i suoi principali vantaggi:

Pannello di controllo per gli amministratori: A differenza del piano individuale, NordPass Business fornisce un pannello di controllo centralizzato che permette agli amministratori IT di gestire tutti gli account dei dipendenti. Possono aggiungere e rimuovere utenti, creare gruppi, impostare criteri di sicurezza a livello aziendale e monitorare le attività.

A differenza del piano individuale, NordPass Business fornisce un pannello di controllo centralizzato che permette agli amministratori IT di gestire tutti gli account dei dipendenti. Possono aggiungere e rimuovere utenti, creare gruppi, impostare criteri di sicurezza a livello aziendale e monitorare le attività. Onboarding e offboarding semplificati: L’ingresso e l’uscita dei dipendenti dall’azienda diventano molto più gestibili e sicuri. L’amministratore può assegnare o revocare istantaneamente l’accesso a tutte le credenziali aziendali con un solo clic, eliminando il rischio che un ex dipendente mantenga l’accesso a dati sensibili.

Sicurezza potenziata e prevenzione dei rischi

Miglioramento della “salute” delle password: Il piano Business include una dashboard di sicurezza che analizza tutte le password dell’organizzazione. Identifica quelle deboli, riutilizzate o datate e fornisce suggerimenti per migliorarle, riducendo significativamente il rischio di violazioni.

Il piano Business include una dashboard di sicurezza che analizza tutte le password dell’organizzazione. Identifica quelle deboli, riutilizzate o datate e fornisce suggerimenti per migliorarle, riducendo significativamente il rischio di violazioni. Monitoraggio delle violazioni dei dati (Data Breach Scanner): NordPass scansiona il dark web alla ricerca di credenziali aziendali compromesse, come email e password dei dipendenti. Se viene rilevata una fuga di dati, l’amministratore e il dipendente interessato vengono avvisati immediatamente, consentendo un intervento tempestivo.

NordPass scansiona il dark web alla ricerca di credenziali aziendali compromesse, come email e password dei dipendenti. Se viene rilevata una fuga di dati, l’amministratore e il dipendente interessato vengono avvisati immediatamente, consentendo un intervento tempestivo. Applicazione di politiche di sicurezza: Gli amministratori possono forzare l’adozione di standard di sicurezza minimi, come la lunghezza e la complessità delle password, l’uso dell’autenticazione a più fattori (MFA) e altre politiche di protezione per tutti i dipendenti.

Gli amministratori possono forzare l’adozione di standard di sicurezza minimi, come la lunghezza e la complessità delle password, l’uso dell’autenticazione a più fattori (MFA) e altre politiche di protezione per tutti i dipendenti. Registro delle attività (Activity Logs): Per le aziende, la tracciabilità è fondamentale. Il registro delle attività registra ogni azione (come la condivisione o la modifica di una password), il che è utile per audit, indagini di sicurezza e per individuare comportamenti insoliti.

Collaborazione sicura e ottimizzazione della produttività

Condivisione sicura delle password: I dipendenti possono condividere in modo sicuro credenziali, dati di carte di credito e note con colleghi o team specifici, senza dover ricorrere a metodi insicuri come email o messaggi non crittografati. È possibile impostare diritti di accesso (sola visualizzazione o modifica).

I dipendenti possono condividere in modo sicuro credenziali, dati di carte di credito e note con colleghi o team specifici, senza dover ricorrere a metodi insicuri come email o messaggi non crittografati. È possibile impostare diritti di accesso (sola visualizzazione o modifica). Cartelle e caveau condivisi: Il piano Business consente di creare cartelle condivise dove i team possono accedere a un insieme di credenziali pertinenti al loro lavoro, migliorando la collaborazione e l’efficienza.

Il piano Business consente di creare cartelle condivise dove i team possono accedere a un insieme di credenziali pertinenti al loro lavoro, migliorando la collaborazione e l’efficienza. Integrazioni aziendali: NordPass Business si integra con i principali provider di identità (Identity Providers) come Google Workspace, Entra ID e Okta per supportare il Single Sign-On (SSO) e facilitare il provisioning degli utenti.

La sezione Business offre tre piani con prezzi e funzionalità diverse:

Teams (€1.79 per utente/mese): Ideale per piccoli team (pacchetto da 10 utenti).

Funzionalità incluse: Impostazioni a livello aziendale, SSO (Single Sign-On) con Google Workspace.

Funzionalità non incluse: Security Dashboard, Cartelle condivise, SSO avanzato (Entra ID, MS ADFS, Okta), Provisioning di utenti e gruppi, Sharing Hub. Business (€3.59 per utente/mese): Ideale per la gestione sicura delle password aziendali (a partire da 5 utenti).

Funzionalità incluse: Le stesse del piano Teams più la Security Dashboard e le Cartelle condivise .

e le . Funzionalità non incluse: SSO avanzato, Provisioning di utenti e gruppi, Sharing Hub. Enterprise (€5.39 per utente/mese): Supporto e provisioning avanzati (a partire da 5 utenti).

Questo è il piano più completo.

Funzionalità incluse: Tutte le funzionalità dei piani precedenti, più l’SSO avanzato, il Provisioning di utenti e gruppi e lo Sharing Hub.

Tutti i prezzi non includono l’IVA.

LastPass: recensione completa, funzionalità e prezzi

LastPass 4.1 Compatibilità : Windows, Mac, Android, iOS, Linux Estensioni web: Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera Crittografia: AES-256 2FA: ✓ Compilazione automatica: ✓ Versione Gratuita: ✓ Prezzo: da 2,32 €/mese PROVALO SUBITO

LastPass è un gestore di password conosciuto per la sua struttura “zero-knowledge” che utilizza la crittografia AES-256 con hashing PBKDF2 SHA-256 per proteggere i dati direttamente sul dispositivo dell’utente, prima di sincronizzarli nella sua “cassaforte” criptata.

Infatti, il cuore del servizio è la cassaforte delle password, un archivio digitale crittografato dove vengono salvate tutte le nostre credenziali. La cosa importante è che LastPass utilizza un sistema di crittografia a conoscenza zero. Questo significa che solo noi possiamo vedere i dati nella cassaforte, perché la chiave per decrittografarli è la nostra password principale, che LastPass non conosce e non memorizza sui suoi server.

Inoltre, LastPass ci permette di:

Creare password forti: Genera password univoche e complesse per ogni account, così non riutilizziamo mai più la stessa.

Genera password univoche e complesse per ogni account, così non riutilizziamo mai più la stessa. Inserire automaticamente i dati: Compila in automatico i campi di login, velocizzando l’accesso ai siti preferiti.

Compila in automatico i campi di login, velocizzando l’accesso ai siti preferiti. Accedere ovunque: Sincronizza le tue password su tutti i dispositivi (computer, smartphone, tablet), così sono sempre a portata di mano.

Sincronizza le tue password su tutti i dispositivi (computer, smartphone, tablet), così sono sempre a portata di mano. Salvare altre informazioni: Possiamo archiviare in modo sicuro anche altri dati sensibili come numeri di carte di credito, indirizzi e note sicure.

Piani disponibili con LastPass

LastPass offre diverse opzioni, sia per uso personale che per aziende. Per i privati:

LastPass Free: È il piano gratuito ideale per iniziare. Offre spazio illimitato nella cassaforte e la compilazione automatica. Lo svantaggio principale è che si può usare solo su un singolo tipo di dispositivo : o solo su computer (desktop, laptop) o solo su dispositivi mobili (smartphone, tablet). Se vogliamo usare LastPass su entrambi, dobbiamo passare a un piano a pagamento. Include una prova di 30 giorni del piano Premium.

È il piano gratuito ideale per iniziare. Offre spazio illimitato nella cassaforte e la compilazione automatica. Lo svantaggio principale è che si può usare solo su un : o solo su computer (desktop, laptop) o solo su dispositivi mobili (smartphone, tablet). Se vogliamo usare LastPass su entrambi, dobbiamo passare a un piano a pagamento. Include una prova di 30 giorni del piano Premium. LastPass Premium (€2,90/mese): Questo è il piano a pagamento per uso personale. Include tutte le funzionalità della versione gratuita, ma ci permette di usare LastPass su un numero illimitato di dispositivi . È la scelta consigliata se vogliamo la massima flessibilità per accedere alle password da qualsiasi device.

Questo è il piano a pagamento per uso personale. Include tutte le funzionalità della versione gratuita, ma ci permette di usare LastPass su un . È la scelta consigliata se vogliamo la massima flessibilità per accedere alle password da qualsiasi device. LastPass Families (€3,90/mese): Questo piano è pensato per le famiglie e include tutte le funzionalità di Premium. Offre 6 account Premium in totale (uno per noi e altri 5 da condividere con familiari o amici). Permette di gestire le credenziali in modo sicuro all’interno di un gruppo.

LastPass per le aziende e i team

LastPass Teams (€4,42/mese per utente): Ideale per piccoli team e startup. Offre una console di amministrazione per gestire gli utenti e la possibilità di creare cartelle condivise per le password.

Ideale per piccoli team e startup. Offre una console di amministrazione per gestire gli utenti e la possibilità di creare cartelle condivise per le password. LastPass Business (€6,50/mese per utente): Per le piccole imprese, include tutte le funzioni del piano Teams, con più politiche di sicurezza e la possibilità di offrire il piano LastPass Families ai dipendenti.

Per le piccole imprese, include tutte le funzioni del piano Teams, con più politiche di sicurezza e la possibilità di offrire il piano LastPass Families ai dipendenti. LastPass Business Max (€8,50/mese per utente): Il piano più avanzato per le aziende, che include tutte le funzionalità di Business, oltre a un monitoraggio avanzato, la protezione delle app SaaS non autorizzate (SaaS Protect) e l’autenticazione a più fattori (MFA) avanzata.

LastPass, pro e contro

Il vantaggio principale di LastPass risiede nella sua interfaccia intuitiva, nella sincronizzazione tra dispositivi e nella vasta gamma di funzionalità come il monitoraggio del dark web, la generazione di password sicure, il supporto multi‑fattore e la condivisione delle credenziali.

Molti utenti apprezzano la semplicità di impostazione, l’accesso biometrico e l’integrazione fluida tra account personali e business, soprattutto quando viene incluso il piano Families.

Tuttavia gli aspetti critici emergono dalla lunga serie di violazioni dei dati, in particolare il grave incidente del 2022 che ha suscitato dubbi sulla sicurezza a lungo termine della piattaforma. In seguito, l’azienda ha investito pesantemente per migliorare la sua infrastruttura di sicurezza e privacy, documentando i passaggi per rassicurare i propri clienti.

Kaspersky password manager: recensione, funzionalità, prezzi

Kaspersky Password Manager 4.3 Compatibilità: Windows, Mac, Android, iOS Estensioni web: Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera, Brave Crittografia: AES-256 2FA: ✓ Compilazione automatica: ✓ Versione Gratuita: ✓ Prezzo: 18,99€ per il primo anno PROVALO SUBITO

Kaspersky Password Manager si presenta come una soluzione solida e sicura per la gestione delle password e dei dati sensibili. I punti di forza sono l’elevato livello di sicurezza, la convenienza di avere un generatore di password integrato, la sincronizzazione su più dispositivi e l’archivio per documenti.

Protegge i dati con crittografia AES‑256 e adotta un modello “zero‑knowledge”, garantendo che solo tu abbia accesso alle informazioni salvate. Il software si integra perfettamente tra app per Windows, macOS, Android, iOS e relative estensioni browser, offrendo sincronizzazione immediata e accesso fluido tra dispositivi.

In fase di test il sistema si è dimostrato rapido e immediato: importare vecchie credenziali, creare nuove password tramite il generatore integrato e iniziare a usarlo richiede pochissimo tempo. Tuttavia, mancano funzioni avanzate e comuni come la condivisione sicura di password o campi personalizzati, limitando l’esperienza soprattutto in contesti familiari o collaborativi

Kaspersky password manager, pro e contro

Vantaggi

Sicurezza elevata: L’aspetto più importante è la sicurezza. Il programma utilizza un criptaggio AES a 256 bit , lo stesso standard usato dalle banche. Inoltre, è basato sul principio “Zero-Knowledge” : Kaspersky non ha mai accesso alle password o ai dati. Tutto è protetto da una password principale conosciuta dal proprietario. Sesi perde questa password, si perde l’accesso a tutto, e questo è un ulteriore livello di sicurezza.

L’aspetto più importante è la sicurezza. Il programma utilizza un , lo stesso standard usato dalle banche. Inoltre, è basato sul principio : Kaspersky non ha mai accesso alle password o ai dati. Tutto è protetto da una conosciuta dal proprietario. Sesi perde questa password, si perde l’accesso a tutto, e questo è un ulteriore livello di sicurezza. Generatore di password: Permette di creare password complesse, uniche e difficili da indovinare con un solo clic, aiutando a sostituire quelle deboli o a rischio.

Permette di creare password complesse, uniche e difficili da indovinare con un solo clic, aiutando a sostituire quelle deboli o a rischio. Archivio criptato: Non salva solo le password. Si possono anche archiviare in modo sicuro documenti sensibili come passaporti, patenti, carte di credito e PIN. L’archivio è organizzabile in cartelle personalizzate.

Non salva solo le password. Si possono anche archiviare in modo sicuro documenti sensibili come passaporti, patenti, carte di credito e PIN. L’archivio è organizzabile in cartelle personalizzate. Sincronizzazione e compilazione automatica: Il software sincronizza i nostri dati su tutti i dispositivi (PC, Mac, smartphone) su cui è installato. La funzione di compilazione automatica (auto-fill) fa risparmiare tempo, inserendo automaticamente le nostre credenziali sui siti web e nelle app.

Il software sincronizza i nostri dati su tutti i dispositivi (PC, Mac, smartphone) su cui è installato. La funzione di compilazione automatica (auto-fill) fa risparmiare tempo, inserendo automaticamente le nostre credenziali sui siti web e nelle app. Autenticazione a Due Fattori (2FA): Include una funzione che genera codici per la verifica a due fattori (2FA) direttamente all’interno dell’app. Questo elimina la necessità di usare un’app esterna come Google Authenticator e aggiunge un ulteriore strato di protezione.

Include una funzione che genera codici per la verifica a due fattori (2FA) direttamente all’interno dell’app. Questo elimina la necessità di usare un’app esterna come Google Authenticator e aggiunge un ulteriore strato di protezione. Installazione semplificata: I passaggi per l’installazione e la configurazione sono molto semplici e guidati.

Svantaggi

Versione gratuita limitata: La versione gratuita, pur offrendo le stesse funzionalità, è molto limitata nel numero di voci che si possono salvare. Questo la rende poco utile per chi ha molte password da gestire, spingendo all’acquisto della versione a pagamento.

La versione gratuita, pur offrendo le stesse funzionalità, è molto limitata nel numero di voci che si possono salvare. Questo la rende poco utile per chi ha molte password da gestire, spingendo all’acquisto della versione a pagamento. Prezzo che aumenta: Il prezzo promozionale iniziale di 20,99 € vale solo per il primo anno. Successivamente, il costo annuale sale a 23,99 €. È un piccolo aumento, ma è importante esserne consapevoli.

Il prezzo promozionale iniziale di 20,99 € vale solo per il primo anno. Successivamente, il costo annuale sale a 23,99 €. È un piccolo aumento, ma è importante esserne consapevoli. Rinnovo automatico: Se non si disattiva il rinnovo automatico manualmente, l’abbonamento si rinnoverà e verrà addebitato l’importo.

Se non si disattiva il rinnovo automatico manualmente, l’abbonamento si rinnoverà e verrà addebitato l’importo. Password principale non recuperabile: Se si perde password principale, non c’è modo di recuperare l’accesso ai dati. Questa caratteristica, pur essendo un punto di forza per la sicurezza, può diventare un problema. Non c’è un’opzione di “recupera password” come per altri servizi.

Prezzi e piani di Kaspersky password manager

Il piano singolo prevede 1 account utente a 20,99 € per il primo anno (poi 23,99 €), con rinnovo automatico e possibilità di annullamento in qualsiasi momento.

a (poi 23,99 €), con rinnovo automatico e possibilità di annullamento in qualsiasi momento. Il pacchetto Kaspersky Premium Total Security, oltre alle funzioni del Password Manager, include antivirus in tempo reale, ottimizzazione delle prestazioni, VPN illimitata e veloce, protezione dell’identità e parental control Safe Kids. È proposto a 39,99 € per il primo anno (poi 79,99 €), con 1 anno gratis di Safe Kids incluso.

1Password: recensione, funzionalità, prezzi

1Password 4.4 Compatibilità: Windows, Mac, Android, iOS, Linux Estensioni web: Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera, Brave Crittografia: AES-256 2FA: ✓ Compilazione automatica: ✓ Versione Gratuita: ❌ Prezzo: da 2,65 €/mese PROVALO SUBITO

1Password non offre un piano gratuito definitivo ma mette a disposizione una prova gratuita di 14 giorni per testare tutte le funzionalità prima dell’acquisto.

La sua sicurezza si basa su crittografia AES‑256, un modello “zero‑knowledge” che garantisce che nemmeno 1Password possa accedere alle tue credenziali, e una chiave segreta aggiuntiva per l’accesso ai dispositivi.

Pienamente multipiattaforma, funziona su Windows, Mac, Linux, iOS, Android, estensioni browser e offre anche la modalità Travel per proteggere i dati durante gli spostamenti.

1Password, pro e contro

Tra i suoi principali punti di forza si contano sicurezza di alto livello, funzioni avanzate come la modalità Viaggio e l’archiviazione sicura di documenti, un’interfaccia intuitiva e la capacità di fungere anche da app autenticatore 2FA.

Lo rendono anche apprezzato per famiglie e team. Tuttavia, la mancanza di una versione gratuita permanente, la complessità delle funzionalità per alcuni utenti, e la dipendenza dalla connettività internet per alcune operazioni rappresentano aspetti meno favorevoli.

Funzionalità principali di 1Password

1Password si distingue per la gestione completa delle credenziali: salvataggio e compilazione automatica di login, moduli e dati sensibili come numeri di carte o documenti tramite il vault.

Include un generatore di password personalizzabile, supporto per chiavi di accesso (“passkeys”) e strumenti di condivisione sicura tra utenti. Il suo Watchtower consente il monitoraggio della sicurezza delle password e avvisi in caso di violazioni.

La modalità Travel permette di nascondere selettivamente dati sensibili mentre si viaggia.

Prezzi e piani di 1Password

1Password offre piani scalabili per utenti singoli, famiglie e aziende, tutti con prova gratuita di 14 giorni e pagamento annuale.

Il piano Individuale costa 2,65 € al mese e include generazione sicura di password, salvataggio e compilazione automatica, condivisione sicura, accesso da più dispositivi e avvisi per credenziali deboli o compromesse.

costa e include generazione sicura di password, salvataggio e compilazione automatica, condivisione sicura, accesso da più dispositivi e avvisi per credenziali deboli o compromesse. Il piano Families costa 4,75 € al mese e aggiunge la possibilità di invitare fino a cinque membri, condividere casseforti illimitate e gestire l’accesso con controlli amministrativi.

costa e aggiunge la possibilità di invitare fino a cinque membri, condividere casseforti illimitate e gestire l’accesso con controlli amministrativi. Il Teams Starter Pack è pensato per piccoli team, costa 16,95 € al mese fino a 10 utenti , e include condivisione sicura, avvisi di sicurezza, autorizzazioni basate sui ruoli, strumenti per sviluppatori e supporto dedicato.

è pensato per piccoli team, costa , e include condivisione sicura, avvisi di sicurezza, autorizzazioni basate sui ruoli, strumenti per sviluppatori e supporto dedicato. Il piano Business, a 6,99 € per utente al mese, amplia il Teams Starter Pack con integrazioni SSO (Okta, Entra ID, OneLogin, Duo), condivisione e permessi avanzati, oltre agli avvisi di Watchtower per il miglioramento delle pratiche di sicurezza.

Come scegliere il password manager giusto

Scegliere il password manager giusto può essere un’impresa, ma seguendo alcuni criteri fondamentali è possibile trovare quello più adatto alle proprie esigenze. Un password manager è un’applicazione che memorizza in modo sicuro le password, permettendo di utilizzare credenziali uniche e complesse per ogni sito o servizio senza doverle ricordare tutte.

Sicurezza 🔒

La sicurezza è il fattore più importante. Un buon password manager dovrebbe utilizzare una crittografia forte, come l’Advanced Encryption Standard (AES) con una chiave a 256 bit. È fondamentale che il gestore delle password offra una password principale (master password) che sia l’unica chiave per accedere a tutte le credenziali memorizzate. Questa password dev’essere complessa e unica. I migliori servizi offrono anche l’autenticazione a due fattori (2FA), che aggiunge un ulteriore livello di protezione.

Funzionalità ⚙️

Un password manager di qualità non si limita a memorizzare le password. Dovrebbe offrire anche:

Generatore di password: per creare password complesse, lunghe e casuali.

per creare password complesse, lunghe e casuali. Sincronizzazione tra dispositivi: per avere accesso alle password da smartphone, tablet e computer.

per avere accesso alle password da smartphone, tablet e computer. Compilazione automatica: per inserire username e password in modo rapido e sicuro sui siti web.

per inserire username e password in modo rapido e sicuro sui siti web. Avvisi di violazione dei dati: per sapere se una delle password memorizzate è stata compromessa in una fuga di dati (data breach).

per sapere se una delle password memorizzate è stata compromessa in una fuga di dati (data breach). Condivisione sicura: per condividere credenziali con altri utenti in modo protetto.

Usabilità e Interfaccia 💻

L’interfaccia deve essere intuitiva e facile da usare. Se il programma è troppo complicato, si rischia di non utilizzarlo correttamente. Controlla se il password manager offre estensioni per i browser che usi (Chrome, Firefox, Safari, ecc.) e se le app mobili sono ben progettate. Una buona usabilità è la chiave per adottare e mantenere l’abitudine di usare il servizio regolarmente.

Tipi di Password Manager

Ci sono tre categorie principali:

Password manager integrati nei sistemi operativi o browser: servizi come iCloud Keychain di Apple o il gestore di password di Google Chrome sono molto comodi, ma offrono meno funzionalità e sono meno versatili rispetto ai servizi dedicati, dato che sono legati a un singolo ecosistema.La scelta dipende da una combinazione di fattori come il livello di sicurezza offerto, la compatibilità con i dispositivi utilizzati e la facilità d’uso.

Password manager a licenza freemium: molti servizi offrono una versione gratuita con funzionalità limitate e una a pagamento con funzionalità complete. È un ottimo modo per testare il servizio prima di acquistarlo. Esempi popolari includono LastPass e Bitwarden.

Password manager a codice aperto (open source): il codice sorgente è pubblico e chiunque può ispezionarlo per verificarne la sicurezza. Sono spesso scelti da utenti esperti o che necessitano di un controllo maggiore sui propri dati. KeePass è un esempio molto noto.

È importante valutare la reputazione del fornitore, il tipo di crittografia implementata, la presenza di funzionalità aggiuntive come l’autenticazione a più fattori e la possibilità di recupero dell’account in caso di perdita della master password.

Anche il modello di business, ad esempio abbonamento o versione gratuita limitata, può influire sulla decisione.

Caratteristiche essenziali di un password manager

Un buon password manager deve garantire crittografia end-to-end, sincronizzazione sicura tra dispositivi, generatore di password complesse integrato e strumenti per il controllo della sicurezza delle credenziali (come l’avviso in caso di violazioni).

La protezione tramite autenticazione multifattore, un’interfaccia intuitiva e la compatibilità con diversi browser e sistemi operativi sono altre caratteristiche chiave.

In alcuni casi, il supporto offline e la trasparenza del codice sorgente rappresentano ulteriori punti di forza per chi cerca il massimo controllo sui propri dati.