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indagine USA su openAI

Chatgpt è troppo compiacente e ci danneggia: un tema legale negli Usa

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Una coalizione bipartisan di procuratori generali negli Usa accusa OpenAI. Al pettine il nodo della tendenza di ChatGPT a compiacere l’utente anziché correggerlo, un difetto tecnico che i procuratori reinterpretano come problema di sicurezza dei consumatori

Pubblicato il 15 giu 2026
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Maurizio Carmignani

Founder & CEO – Management Consultant, Trainer & Startup Advisor

chatgpt sicurezza consumatori

Una coalizione di 42 procuratori generali statali negli Stati Uniti ha aperto formalmente un’indagine su OpenAI.

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Maurizio Carmignani
Founder & CEO – Management Consultant, Trainer & Startup Advisor

Maurizio Carmignani è Senior Advisor & AI Innovation Strategist, da più di 25 anni lavora come executive manager, consulente direzionale, executive trainer, startup advisor.

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