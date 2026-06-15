Una coalizione di 42 procuratori generali statali negli Stati Uniti ha aperto formalmente un’indagine su OpenAI.
indagine USA su openAI
Chatgpt è troppo compiacente e ci danneggia: un tema legale negli Usa
Una coalizione bipartisan di procuratori generali negli Usa accusa OpenAI. Al pettine il nodo della tendenza di ChatGPT a compiacere l’utente anziché correggerlo, un difetto tecnico che i procuratori reinterpretano come problema di sicurezza dei consumatori
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