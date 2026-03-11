Con l’avvicinarsi del referendum costituzionale di marzo 2026 sulla giustizia, la campagna politica italiana si svolge sempre più nello spazio digitale. Social network, newsletter politiche, gruppi di messaggistica e campagne promozionali online sono ormai strumenti centrali nella mobilitazione degli elettori.
Referendum giustizia, propaganda con AI nel far west delle regole
Con il referendum di marzo 2026 sulla giustizia, la politica italiana si muove sempre più tra social, database e strumenti di AI. Tra regole nate prima delle campagne data-driven e nuove norme europee, cresce il nodo della trasparenza nell’uso dei dati degli elettori
