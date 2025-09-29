L’annuncio di Google VaultGemma segna una svolta epocale nel campo dell’intelligenza artificiale: per la prima volta, una delle principali Big Tech rilascia un modello linguistico di grandi dimensioni costruito “privacy by design”.
Google VaultGemma, l’AI con privacy by design: una via possibile
Con Google VaultGemma per la prima volta, una delle principali Big Tech rilascia un modello linguistico di grandi dimensioni costruito “privacy by design”. Tramite un sistema di privacy differenziale. I vantaggi sono numerosi, ma l’aumento della privacy fa crescere il costo computazionale
Legal & Data Protection Specialist at Fondazione IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza
