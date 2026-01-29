Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

Piano ispezioni Garante privacy 2026: le aree nel mirino e le novità

Nel piano ispettivo gennaio–giugno 2026 il Garante prevede almeno 40 accertamenti, anche con la Guardia di finanza. Continuano i controlli su data breach, whistleblowing, dossier sanitario e telemarketing energetico. Tra le novità: IA in ambito scolastico, Sistema informativo doganale e approfondimenti su pseudonimizzazione e big data telco dopo la sentenza CGUE

Pubblicato il 29 gen 2026
Sergio Aracu

Founding Partner di Area Legale S.r.l.

Stefano Gazzella

DPO, giornalista Of counsel di Area Legale s.r.l. Responsabile Comitato Scientifico Assoinfluencer

garante privacy

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha deliberato in data 30 dicembre 2025 il piano dell’attività ispettiva da svolgere nel periodo da gennaio a giugno 2026, prevedendo almeno 40 accertamenti ispettivi di iniziativa effettuati anche a mezzo del Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza negli ambiti individuati all’interno del provvedimento.

