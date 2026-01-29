L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha deliberato in data 30 dicembre 2025 il piano dell’attività ispettiva da svolgere nel periodo da gennaio a giugno 2026, prevedendo almeno 40 accertamenti ispettivi di iniziativa effettuati anche a mezzo del Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza negli ambiti individuati all’interno del provvedimento.
I CONTROLLI
Piano ispezioni Garante privacy 2026: le aree nel mirino e le novità
Nel piano ispettivo gennaio–giugno 2026 il Garante prevede almeno 40 accertamenti, anche con la Guardia di finanza. Continuano i controlli su data breach, whistleblowing, dossier sanitario e telemarketing energetico. Tra le novità: IA in ambito scolastico, Sistema informativo doganale e approfondimenti su pseudonimizzazione e big data telco dopo la sentenza CGUE
