Privacy e compliance: la “verticale” che guida le priorità

La protezione dati personali richiede integrazione tra risk management e funzione privacy. La verticale privacy applica metodologia Enterprise Risk Management alla compliance GDPR, trasformando obblighi normativi in strumento governance. Attraverso heatmap e risk report, identifica priorità aziendali e strategie mitigazione

Pubblicato il 20 nov 2025
Valentina Paduano

Chief Risk, Compliance & Sustainability Officer, Chief Audit Executive at Dedalus Group

Selina Zipponi

Global Data Protection Officer

Verticale sulla privacy

La verticale sulla privacy integra la protezione dei dati nel framework di Enterprise Risk Management, traducendo obblighi GDPR in priorità di business. È il ponte operativo tra DPO e funzione rischi: un linguaggio condiviso che produce heatmap, roadmap e decisioni più rapide.

