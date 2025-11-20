La verticale sulla privacy integra la protezione dei dati nel framework di Enterprise Risk Management, traducendo obblighi GDPR in priorità di business. È il ponte operativo tra DPO e funzione rischi: un linguaggio condiviso che produce heatmap, roadmap e decisioni più rapide.
Privacy e compliance: la “verticale” che guida le priorità
La protezione dati personali richiede integrazione tra risk management e funzione privacy. La verticale privacy applica metodologia Enterprise Risk Management alla compliance GDPR, trasformando obblighi normativi in strumento governance. Attraverso heatmap e risk report, identifica priorità aziendali e strategie mitigazione
