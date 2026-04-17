Verifica dell’età online: l’app europea è pronta, ma il vero banco di prova è politico

Il 15 aprile 2026 la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato che l’app europea per la verifica dell’età online. Non è un annuncio qualunque, per la prima volta l’Unione Europea dispone di uno strumento operativo, non un principio normativo, non una raccomandazione, per affrontare uno dei nodi più ostinati della regolazione digitale: come verificare che un utente abbia l’età necessaria per accedere a un servizio online, senza compromettere la sua privacy.

La protezione dei minori in rete è da anni al centro dell’agenda europea. Fino a oggi però il dibattito si è mosso lungo due binari paralleli che faticavano a incontrarsi, da un lato la pressione normativa, il Digital Services Act, il Digital Fairness Act, le iniziative legislative nazionali come il DDL 1136 in Italia, dall’altro l’assenza di una soluzione tecnica comune che rendesse quegli obblighi effettivamente applicabili. L’annuncio di von der Leyen segna, almeno sulla carta, il punto di congiunzione.

App europea per verifica età, come funziona: il salto di paradigma

L’app è costruita sul framework dell’European Digital Identity Wallet e si basa su un meccanismo crittografico a zero-knowledge proof. In termini concreti, significa che quando un utente deve dimostrare di avere più di una certa età, il sistema trasmette al servizio richiedente solo una conferma, sì o no, senza rivelare il dato anagrafico, il nome, il documento d’identità né alcun altro elemento personale. Il salto rispetto ai metodi attualmente in uso è significativo.

Blueprint for an age verification solution to help protect minors online

Guarda questo video su YouTube

Oggi la verifica dell’età si affida per lo più a strumenti rudimentali e intrusivi: autocertificazione (facilmente aggirabile), scansione di documenti d’identità (con tutti i rischi di conservazione dei dati), stima dell’età facciale tramite intelligenza artificiale (con margini di errore e implicazioni discriminatorie). L’app europea propone un’architettura radicalmente diversa: open source, non intrusiva, compatibile con una pluralità di servizi digitali e, almeno nelle intenzioni, conforme ai più elevati standard di protezione dei dati al mondo.

La cornice normativa per verifica età UE

Il progetto non nasce in un vuoto. Le sue radici affondano nell’articolo 28 del Digital Services Act, che impone alle piattaforme accessibili ai minori di adottare misure appropriate e proporzionate per la loro protezione, inclusi metodi efficaci di accertamento dell’età, purché accurati, affidabili, robusti, non intrusivi e non discriminatori. La Commissione ha lavorato alla concretizzazione di questo principio per fasi successive. Nel giugno 2024 la task force sul DSA ha avviato i lavori preparatori. Nel maggio 2025 gli Stati membri hanno iniziato a premere per una verifica dell’età a livello comunitario, inserendola nelle proposte di restrizioni ai social media per i minori.

Nei mesi seguenti la Commissione ha pubblicato le linee guida sull’articolo 28 e, a luglio 2025, un blueprint per l’age verification, aggiornata nell’ottobre successivo. In quella stessa fase è partito il programma pilota in cinque Paesi, Danimarca, Francia, Grecia, Italia e Spagna. L’annuncio rappresenta il passaggio dalla sperimentazione alla disponibilità operativa, si inserisce in un quadro normativo più ampio che comprende il Digital Fairness Act, orientato a una protezione strutturale dei minori nell’ambiente digitale e le iniziative legislative nazionali, tra cui il DDL 1136 italiano che affronta il tema da un’angolazione specificamente penalistica.

App per verifica età, una soluzione o ventisette?

Il nodo più delicato non è tecnologico ma politico. Mentre la Commissione sviluppava la propria app, diversi Stati membri hanno avviato iniziative autonome: app standalone o soluzioni integrate nei portafogli digitali nazionali. Iniziative che, ha precisato la Vicepresidente esecutiva Henna Virkkunen, sono in linea con gli obiettivi dell’app comune ma restano distinte dal programma della Commissione. Entrambe le tipologie richiederanno una certificazione da parte di Bruxelles. Qui però la faccenda si complica. Virkkunen ha annunciato l’istituzione di un meccanismo di coordinamento a livello UE e ha chiesto un approccio strutturato per l’accreditamento europeo delle soluzioni nazionali, con l’obiettivo che le credenziali di età possano essere rilasciate facilmente e in tutta l’UE.

Il messaggio di fondo è trasparente: evitare che il mercato unico digitale si frammenti in ventisette regimi di verifica dell’età incompatibili tra loro. Tra l’annuncio di un meccanismo di coordinamento e la sua effettiva operatività c’è un percorso che l’esperienza insegna essere tutt’altro che lineare. Il rischio concreto è che ogni Stato membro, forte della propria sovranità digitale e delle proprie infrastrutture di identità, finisca per privilegiare la soluzione nazionale. In quel caso, l’interoperabilità, che è il valore aggiunto principale di un approccio comunitario, resterebbe un obiettivo dichiarato più che una realtà funzionante.

“No more excuses”: il messaggio alle piattaforme

Von der Leyen ha scelto parole inequivocabili. “Le piattaforme online possono facilmente fare affidamento sulla nostra app di verifica dell’età. Non ci sono più scuse. avremo tolleranza zero verso le aziende che non rispettano i diritti dei nostri bambini.” Il messaggio ha una portata che va oltre la retorica. Per anni le piattaforme hanno potuto sostenere che non esistevano soluzioni di verifica dell’età al tempo stesso efficaci, scalabili e rispettose della privacy. Con l’app europea, quell’argomento perde forza. La Commissione fornisce uno strumento certificato, open source, gratuito, integrabile, se una piattaforma non lo adotta, dovrà spiegare perché. Questo cambia anche i termini dell’enforcement. Le autorità di regolazione, a partire dai coordinatori nazionali dei servizi digitali previsti dal DSA, dispongono ora di un parametro concreto contro cui misurare la compliance delle piattaforme. La convergenza con il contenzioso in corso negli Stati Uniti, dove diversi Stati hanno avviato azioni legali contro Meta per i danni ai minori, rafforza ulteriormente il quadro di pressione globale sull’industria.

Cosa manca ancora per una verifica età online in UE

La disponibilità tecnica dell’app non esaurisce le questioni aperte. Alcune sono pratiche, i tempi effettivi di rilascio agli utenti non sono stati comunicati, le modalità di integrazione con i servizi privati restano da definire nel dettaglio, la copertura per gli utenti che non dispongono di uno smartphone o di un’identità digitale non è stata affrontata. Altre sono strutturali, l’adozione da parte delle piattaforme sarà volontaria o diventerà un obbligo de facto? L’interoperabilità con sistemi di verifica extra-UE. fondamentale per piattaforme globali, è ancora tutta da costruire. La scalabilità del sistema a centinaia di milioni di utenti non è stata ancora testata oltre la fase pilota.

Dalla retorica alla dotazione tecnica

L’app europea di verifica dell’età segna un passaggio significativo, per la prima volta l’Unione dispone di uno strumento che traduce in architettura tecnica i principi di protezione dei minori affermati dalla legislazione. Un risultato non scontato, che chiude un gap evidente.

Ma la tecnologia, da sola, non è mai sufficiente. Il successo dell’iniziativa dipenderà dalla capacità di Bruxelles di imporre uno standard unitario in un panorama di soluzioni nazionali già in movimento e dalla volontà politica di usare l’enforcement come leva reale e non come minaccia retorica. L’app è pronta, la domanda è se lo sia anche il sistema istituzionale che deve farla funzionare.