La ISO 14001:2026 rappresenta un aggiornamento atteso e strutturato del principale standard internazionale sui sistemi di gestione ambientale. Con la pubblicazione ufficiale alle porte, le organizzazioni certificate sono chiamate ad avviare la pianificazione della transizione: di seguito un’analisi delle modifiche introdotte e delle implicazioni operative.
sostenibilità
ISO 14001:2026, guida alle novità per le aziende certificate
La ISO 14001:2026 è allo stadio FDIS con pubblicazione attesa per aprile/maggio 2026. La revisione aggiorna l’analisi del contesto, introduce la gestione formalizzata dei cambiamenti, estende la responsabilità ambientale alla supply chain e integra definitivamente il cambiamento climatico. Le organizzazioni hanno tempo fino al 2029
Argomenti
Canali
InnovAttori
-
Smart home, l’AI accelera la transizione green: ma occhio alla sicurezza02 Mar 2026
-
Robotica avanzata: la strategia italiana per competere con Cina e Usa24 Feb 2026
-
Industria metalmeccanica, se il consulente è la GenAI: il caso Co.Me.T24 Feb 2026
-
L’AI cambia la fabbrica: ecco i trend più avanzati23 Feb 2026
-
San Raffaele, l’AI entra nella pratica clinica: meno burocrazia, più ascolto23 Feb 2026