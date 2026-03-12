Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

ISO 14001:2026, guida alle novità per le aziende certificate

La ISO 14001:2026 è allo stadio FDIS con pubblicazione attesa per aprile/maggio 2026. La revisione aggiorna l’analisi del contesto, introduce la gestione formalizzata dei cambiamenti, estende la responsabilità ambientale alla supply chain e integra definitivamente il cambiamento climatico. Le organizzazioni hanno tempo fino al 2029

Pubblicato il 12 mar 2026
Monica Perego

Ingegnere, consulente e formatore, Consultia Srl

La ISO 14001:2026 rappresenta un aggiornamento atteso e strutturato del principale standard internazionale sui sistemi di gestione ambientale. Con la pubblicazione ufficiale alle porte, le organizzazioni certificate sono chiamate ad avviare la pianificazione della transizione: di seguito un’analisi delle modifiche introdotte e delle implicazioni operative.

Monica Perego
Ingegnere, consulente e formatore, Consultia Srl
