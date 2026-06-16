C’è un modo poco retorico per misurare la maturità comunicativa quando l’argomento riguarda il bene più prezioso esistente sulla terra: l’acqua. Ho osservato cosa succede quando un’azienda decide di esporsi su un tema difficile, tecnico e potenzialmente sensibile e il risultato è che un’azienda possa essere da stimolo anche per il contesto politico del Paese.
gestione idrica
PFAS nelle acque reflue, Acqua Novara VCO testa la SAFF40
Acqua Novara VCO avvia la prima applicazione italiana della tecnologia SAFF40 per ridurre i PFAS nelle acque reflue. Una sperimentazione che intreccia innovazione industriale, responsabilità territoriale, investimenti sulle infrastrutture e costruzione di dati utili alle future decisioni del settore idrico
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