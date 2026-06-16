PFAS nelle acque reflue, Acqua Novara VCO testa la SAFF40

C’è un modo poco retorico per misurare la maturità comunicativa quando l’argomento riguarda il bene più prezioso esistente sulla terra: l’acqua. Ho osservato cosa succede quando un’azienda decide di esporsi su un tema difficile, tecnico e potenzialmente sensibile e il risultato è che un’azienda possa essere da stimolo anche per il contesto politico del Paese.