Sovranità digitale Cittadinanza digitale Intelligenza Artificiale Sicurezza Informatica Sanità digitale Documenti digitali Industria 5.0/Innovazione in azienda Libri Procurement dell'innovazione Guide alla scelta tech Infrastrutture digitali Fatturazione elettronica Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Sostenibilità e smart city

gestione idrica

PFAS nelle acque reflue, Acqua Novara VCO testa la SAFF40

Home Sostenibilità e smart city
Indirizzo copiato

Acqua Novara VCO avvia la prima applicazione italiana della tecnologia SAFF40 per ridurre i PFAS nelle acque reflue. Una sperimentazione che intreccia innovazione industriale, responsabilità territoriale, investimenti sulle infrastrutture e costruzione di dati utili alle future decisioni del settore idrico

Pubblicato il 16 giu 2026
Aggiungi tra i preferiti su Google
Daniele Barbone

Amministratore Delegato Acqua Novara VCO

shutterstock_2707045023 (1)

C’è un modo poco retorico per misurare la maturità comunicativa quando l’argomento riguarda il bene più prezioso esistente sulla terra: l’acqua. Ho osservato cosa succede quando un’azienda decide di esporsi su un tema difficile, tecnico e potenzialmente sensibile e il risultato è che un’azienda possa essere da stimolo anche per il contesto politico del Paese.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

B
Daniele Barbone
Amministratore Delegato Acqua Novara VCO
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Canali

InnovAttori

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x