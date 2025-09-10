La serra intelligente nasce come risposta alle sfide di un’agricoltura che deve conciliare sostenibilità, efficienza energetica e qualità delle colture. Nel percorso che ha portato al progetto Serra Archimede, luce e intelligenza artificiale diventano elementi centrali di un ecosistema innovativo.
il progetto
Serre intelligenti: luce e tecnologia per il futuro dell’agricoltura
La serra intelligente integra architettura, luce e intelligenza artificiale per ottimizzare coltivazioni e produzione energetica, affrontando i limiti dei modelli intensivi. Un equilibrio dinamico tra risorse, sostenibilità e qualità delle colture
senior consultant – tecniche investigative e forensi avanzate
PMO Digital Innovations Specialist presso Pragma Etimos s.r.l.
