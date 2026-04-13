Accessibilità: quando l’AI crea nuove barriere

L’evoluzione dello sviluppo software sta attraversando una fase di profonda trasformazione determinata dal vibe coding, un approccio basato sull’interazione conversazionale con l’intelligenza artificiale che promette di rivoluzionare i tempi e i modi di realizzazione di siti web e applicazioni.

Vibe coding e accessibilità digitale: un paradosso del progresso

Questa metodologia non rappresenta soltanto un cambio di strumenti, ma un vero e proprio spostamento di paradigma: se da un lato tale approccio garantisce un incremento della produttività, aprendo nuove frontiere per il coding attraverso l’automazione, dall’altro l’adozione accelerata di questi strumenti da parte di professionisti e imprese sta delineando criticità prevedibili sul fronte dell’accessibilità digitale. L’entusiasmo per l’efficienza di questi strumenti rischia, infatti, di oscurare il loro impatto sulla partecipazione e sull’inclusione delle persone con disabilità.

Le barriere strutturali negli strumenti di AI coding

Testimonianze recenti, come le evidenze scientifiche emerse dalla 27ª Conferenza ASSETS, hanno dimostrato l’esistenza di barriere architettoniche digitali significative all’interno dei più diffusi strumenti di vibe coding. Analizzando in particolare i casi legati agli sviluppatori non vedenti e ipovedenti che si avvalgono di screen reader, è emerso come l’interfaccia di questi nuovi “copiloti” sia spesso pensata per un utente puramente visivo.

Le analisi hanno evidenziato carenze strutturali nella navigazione tramite tastiera, una gestione inefficiente del focus e la prevalenza di feedback esclusivamente visivi per segnalare il completamento di un task o l’insorgere di un errore.

Queste configurazioni impediscono agli utenti con disabilità visiva di monitorare con chiarezza e in tempo reale le operazioni eseguite dall’intelligenza artificiale. Ne consegue un incremento ingiustificato del carico cognitivo: lo sviluppatore deve dedicare più energia a comprendere “come stia operando lo strumento” che a risolvere il problema logico, rendendo le interfacce — teoricamente intuitive — di fatto inutilizzabili per una parte significativa della platea professionale.

Il paradosso dello strumento che esclude

Siamo di fronte a un paradosso tecnologico, in cui lo strumento nato per democratizzare il codice rischia di escludere proprio chi, grazie alla tecnologia, aveva trovato una forma di espressione professionale.

L’accessibilità come requisito normativo e obbligo giuridico

In linea con i principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, recepita ormai nelle normative nazionali da quasi un ventennio, l’accessibilità deve essere intesa non come un elemento accessorio o un recente adempimento burocratico, ma come un requisito fondamentale e un obbligo giuridico consolidato.

Il rischio attuale risiede nell’introduzione di nuovi ostacoli sistemici anziché nella loro rimozione, un paradosso che tradirebbe un impegno di civiltà sottoscritto da tempo e che le recenti disposizioni europee, come l’European Accessibility Act, mirano solo a rafforzare e attuare con maggior vigore.

L’EAA non è solo una lista di requisiti tecnici, ma una visione politica che impone alle imprese di considerare l’accessibilità lungo tutta la catena del valore. Ignorare questi aspetti durante una fase di nuova transizione tecnologica, come quella attualmente in atto grazie all’Intelligenza Artificiale, non esporrebbe le aziende solo a rischi reputazionali, ma a precise responsabilità legali in un mercato unico europeo sempre più attento alla conformità inclusiva.

I limiti dell’automazione generativa e l’accuratezza dei prompt

Ogni strumento di sviluppo è chiamato oggi a rispondere a una duplice sfida: garantire la propria accessibilità intrinseca e consentire, contestualmente, la produzione di output digitali conformi agli standard inclusivi. L’esperienza sul campo rivela una criticità nascosta nelle modalità di interazione con i sistemi di intelligenza artificiale. Questi algoritmi, addestrati su vasti dataset di codice preesistente (spesso non accessibile), tendono a privilegiare l’impatto visivo e la celerità esecutiva nei casi in cui non venga esplicitamente richiesta la conformità ai requisiti di accessibilità nei prompt.

Nonostante ciò, non sempre l’integrazione di requisiti specifici di accessibilità è in grado di garantire risultati concreti e l’automazione di questo aspetto fatica ancora ad avere riscontri funzionali affidabili. Lo testimonia anche l’esperienza diretta dei nostri sviluppatori non vedenti o ipovedenti operanti in AccessiWay, i quali quotidianamente ci attestano come il codice generato risulti frequentemente incompleto o inadatto ai diversi contesti d’uso e sistemi operativi, rendendo necessari approfonditi interventi correttivi e test di validazione.

Protocolli di verifica e approccio “Man with disabilities in the loop”

Sebbene il vibe coding rappresenti una risorsa utile per la prototipazione rapida o la sperimentazione in ambiti circoscritti, il suo impiego in progetti rivolti a utenti reali richiede l’adozione di rigorosi protocolli di controllo qualità. L’intelligenza artificiale, pur essendo un potente acceleratore di processi, non è in grado di sostituire completamente l’analisi profonda delle necessità umane né la comprensione delle dinamiche relazionali tra utente e interfaccia. L’approccio integrato, cosiddetto “Man in the loop”, diventa qui centrale e si estende a un coinvolgimento diretto di figure professionali con disabilità, diventando “Man with disabilities in the loop”, per garantire inclusività e accessibilità in ogni fase del processo.

Oggi non basta più limitarsi a un controllo superficiale sul prodotto finito: l’accessibilità deve diventare parte integrante di ogni fase dello sviluppo, dal design iniziale fino alla scrittura del codice. In questo contesto, l’intelligenza artificiale gioca un ruolo chiave, ma va addestrata e guidata con precisione: non è sufficiente inserire un prompt generico di design inclusivo. Bisogna intervenire direttamente sulle logiche e sulla conoscenza che l’IA usa per generare il codice, per eliminare alla radice eventuali bias. Solo così, prevenendo l’errore all’origine invece di correggerlo alla fine, si riduce davvero il rischio di creare nuove barriere digitali. Un’innovazione che non garantisce l’accesso universale rischia di trasformarsi in uno strumento di esclusione anziché di progresso.