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AI responsabile nella PA: il Manifesto che va oltre l’AI Act

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L’Europa ha scritto regole rigorose sull’intelligenza artificiale, ma tra norme e vita quotidiana resta un vuoto. La vera sfida oggi è capire come usare questi sistemi con responsabilità, trasparenza e visione civica, senza ridurre tutto a un adempimento formale

Pubblicato il 26 mar 2026
Chiara Lella

ISEM, Ins. For Scientific Methodology, PA, Italy

Luigi Lella

ISEM – Institute for Scientific Methodology, Palermo

AI lavoro impatti

Esiste una distanza enorme tra il modo in cui la normativa europea disciplina l’intelligenza artificiale e il modo in cui i cittadini la vivono, la comprendono e la subiscono.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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ISEM, Ins. For Scientific Methodology, PA, Italy
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Luigi Lella
ISEM – Institute for Scientific Methodology, Palermo
Luigi Lella ricopre attualmente il ruolo di Titolare di Alta Specializzazione presso il Servizio Informatica, Innovazione e Transizione Digitale (SIITD) del Comune di Ancona. In questo incarico si dedica attivamente all’attuazione del progetto organizzativo del Servizio, con un focus sulla digitalizzazione e lo sviluppo sostenibile nel contesto locale e nazionale.
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