Esiste una distanza enorme tra il modo in cui la normativa europea disciplina l’intelligenza artificiale e il modo in cui i cittadini la vivono, la comprendono e la subiscono.
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AI responsabile nella PA: il Manifesto che va oltre l’AI Act
L’Europa ha scritto regole rigorose sull’intelligenza artificiale, ma tra norme e vita quotidiana resta un vuoto. La vera sfida oggi è capire come usare questi sistemi con responsabilità, trasparenza e visione civica, senza ridurre tutto a un adempimento formale
ISEM, Ins. For Scientific Methodology, PA, Italy
ISEM – Institute for Scientific Methodology, Palermo
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