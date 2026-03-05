Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

servizi pubblici

Chiami il Comune, risponde l’AI: Roma abbatte le attese col centralino intelligente

Home Cittadinanza digitale
Indirizzo copiato

La Città Metropolitana di Roma Capitale gestisce le telefonate dei cittadini con un agente vocale basato sull’intelligenza artificiale. Il sistema risponde in linguaggio naturale, orienta verso gli uffici giusti, funziona in italiano e inglese e migliora progressivamente grazie all’analisi automatica delle conversazioni

Pubblicato il 5 mar 2026
Gianluca Ferrara

Direttore Dipartimento VI Transizione Digitale Città metropolitana di Roma Capitale

centralini risponditori AI per PMI (1)

Chiamare un ente pubblico per avere un’informazione è da sempre un’esperienza che mette alla prova la pazienza. Code di attesa, operatori oberati, trasferimenti multipli, uffici che non rispondono.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

F
Gianluca Ferrara
Direttore Dipartimento VI Transizione Digitale Città metropolitana di Roma Capitale
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

InnovAttori

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • pagamenti digitali Online payment, protection, security fornitori di servizi di pagamento Instant Payment Regulation embedded payments

  • pa digitale

    PagoPA nei Comuni: guida completa alla gestione dei pagamenti

    22 Apr 2025

    di Giacomo Fioroni

    Condividi
  • transizione digitale dei comuni dogana digitale trasformazione digitale nei piccoli comuni Transformation Office ’assistenti virtuali nella PA

  • pa digitale

    Comuni italiani verso l'AI: la sfida delle competenze

    25 Ago 2025

    di Andrea Tironi

    Condividi
  • identità digitale e diritti digitali validità carta identità cartacea; Intesa CIE

  • pa digitale

    Servizi digitali comunali, realizzare front-end e back-end: una guida pratica

    14 Mar 2025

    di Giacomo Fioroni

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x