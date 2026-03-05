Chiamare un ente pubblico per avere un’informazione è da sempre un’esperienza che mette alla prova la pazienza. Code di attesa, operatori oberati, trasferimenti multipli, uffici che non rispondono.
Chiami il Comune, risponde l’AI: Roma abbatte le attese col centralino intelligente
La Città Metropolitana di Roma Capitale gestisce le telefonate dei cittadini con un agente vocale basato sull’intelligenza artificiale. Il sistema risponde in linguaggio naturale, orienta verso gli uffici giusti, funziona in italiano e inglese e migliora progressivamente grazie all’analisi automatica delle conversazioni
