Italia pioniera in normativa digitale AI: un’opportunità da cogliere

L’Italia ha l’opportunità di diventare un punto di riferimento in Europa per la digitalizzazione della normativa, con benefici tangibili per la democrazia e la collettività. L’adozione di strumenti basati sull’Intelligenza Artificiale può rendere le normative più accessibili, trasparenti ed efficienti, colmando il divario tra innovazione tecnologica e sistema legislativo. Il “Manifesto per una normativa a prova di AI”, che nei giorni scorsi abbiamo presentato, rappresenta un passo concreto in questa direzione.