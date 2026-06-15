Milano e l’intelligenza artificiale: 44 progetti per cambiare la PA

Quarantaquattro progetti di intelligenza artificiale censiti. Nove operativi. Se leggete questo dato senza contesto, la prima reazione è quasi inevitabile: ecco un’altra PA che annuncia e non fa, che conta i progetti sulla carta e poi li lascia fermi in un cassetto. La narrativa è talmente nota che il cervello la completa da solo, prima ancora di aver letto i dettagli.