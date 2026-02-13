La digitalizzazione dei servizi pubblici sta trasformando il rapporto tra cittadini e amministrazioni, ma l’erogazione di bonus, contributi e agevolazioni economiche resta spesso un ambito ancora caratterizzato da processi frammentati e tempi di attesa elevati.
Piattaforma Pari di PagoPA: cos’è e come semplifica bonus e contributi
La piattaforma PARI di PagoPA rende più lineare e inclusiva l’erogazione di bonus, contributi e agevolazioni: meno passaggi, meno attese, più controlli automatici. Integrata con gli ecosistemi nazionali e con IO, punta a trasformare misure spesso frammentate in percorsi digitali chiari per cittadini e amministrazioni
