Piattaforma Pari di PagoPA: cos’è e come semplifica bonus e contributi

servizi pubblici digitali

La piattaforma PARI di PagoPA rende più lineare e inclusiva l’erogazione di bonus, contributi e agevolazioni: meno passaggi, meno attese, più controlli automatici. Integrata con gli ecosistemi nazionali e con IO, punta a trasformare misure spesso frammentate in percorsi digitali chiari per cittadini e amministrazioni