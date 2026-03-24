Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

Human-centered design

Accessibilità web: la sfida tecnica e umana degli sviluppatori

Home Cultura e società digitali
Indirizzo copiato

L’accessibilità web richiede attenzione sia alla compatibilità tecnica cross-platform sia ai bisogni culturali degli utenti. Lo Human-centered design offre un approccio strutturato per progettare servizi digitali inclusivi, efficaci e allineati con le metodologie agile, anche nell’era degli agenti di intelligenza artificiale

Pubblicato il 24 mar 2026
Filip Bialy

docente di Web Technologies di OPIT – Open Institute of Technology

accessibilità digitale

L’accessibilità web è oggi una delle sfide più complesse per chi sviluppa prodotti e servizi digitali: non si tratta solo di rispettare standard tecnici, ma di garantire che il web funzioni davvero per tutti.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

B
Filip Bialy
docente di Web Technologies di OPIT – Open Institute of Technology
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

InnovAttori

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • adulti chatgpt

  • intelligenza artificiale

    ChatGpt per soli adulti: modalità in arrivo tra mille timori

    17 Mar 2026

    di Alessandro Longo

    Condividi
  • sostenibilità open source trasparenza open source; data center PA regionale

  • scenari

    Open source: il futuro della democrazia digitale è trasparente

    01 Set 2025

    di Antonio Faccioli

    Condividi
  • tecnologie per gli anziani digital divide aree interne medicina della longevità

  • senior living

    Vivere da senior nell’era digitale: nuove soluzioni per l’autonomia

    19 Mag 2025

    di Anna Maria Gentile

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x