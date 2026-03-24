L’accessibilità web è oggi una delle sfide più complesse per chi sviluppa prodotti e servizi digitali: non si tratta solo di rispettare standard tecnici, ma di garantire che il web funzioni davvero per tutti.
Human-centered design
Accessibilità web: la sfida tecnica e umana degli sviluppatori
L’accessibilità web richiede attenzione sia alla compatibilità tecnica cross-platform sia ai bisogni culturali degli utenti. Lo Human-centered design offre un approccio strutturato per progettare servizi digitali inclusivi, efficaci e allineati con le metodologie agile, anche nell’era degli agenti di intelligenza artificiale
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