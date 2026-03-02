Adottare l’AI in azienda: dal MLPS la strategia in 6 fasi per le imprese

intelligenza artificiale

Sempre più aziende vogliono usare l’AI per migliorare processi e organizzazione, ma l’adozione non è solo tecnica: entrano in gioco regole europee e italiane, privacy e diritto del lavoro. Le Linee guida del MLPS propongono una roadmap in 6 fasi, dalla readiness ai progetti pilota, fino ad audit, governance e formazione