I CEO delle Big Tech come Elon Musk, Sam Altman e Mark Zuckerberg presentano i sistemi di intelligenza artificiale generativa basati su Large Language Models (LLM) come macchine pensanti — non semplicemente macchine che pensano a livello umano, ma superumane, con qualità quasi divine: onniscienza, onnipotenza (se incorporate in robot), onnipresenza e padronanza di ogni lingua umana.
LLM, oracoli e promesse
AGI non è “Dio”: cosa c’è dietro il mito dell’intelligenza artificiale generale
IA generativa e AGI vengono presentate come una “mente” superiore: un oracolo che sa tutto, prevede il futuro e risolve ogni problema. Ma prima di accettare questa narrazione, serve chiarire cosa intendiamo per “pensare” e quale ruolo abbia il linguaggio, sia negli esseri umani sia nei modelli linguistici
Argomenti
Canali
Con o Senza – Galaxy AI per il business
INNOVATTORI
-
Tracciabilità supply chain, come Erp e cloud spingono la competitività14 Nov 2025
-
Manifattura elettronica, come salvare il settore con la gestione smart degli impianti31 Ott 2025
-
Cybersecurity nel manifatturiero, perché puntare sulle persone: il ruolo di policy e formazione01 Ott 2025
-
AI per il lavoro in condizioni estreme, quali tecnologie scegliere27 Ago 2025
-
Verso una PA cognitiva: ecco le strategie di innovazione per gli enti14 Ago 2025