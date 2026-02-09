Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

LLM, oracoli e promesse

AGI non è “Dio”: cosa c’è dietro il mito dell’intelligenza artificiale generale

Home Cultura e società digitali
Indirizzo copiato

IA generativa e AGI vengono presentate come una “mente” superiore: un oracolo che sa tutto, prevede il futuro e risolve ogni problema. Ma prima di accettare questa narrazione, serve chiarire cosa intendiamo per “pensare” e quale ruolo abbia il linguaggio, sia negli esseri umani sia nei modelli linguistici

Pubblicato il 9 feb 2026
Luc Steels

Research professor at the Catalan Institute for Advanced Studies (ICREA)

AI lavoro
AI lavoro

I CEO delle Big Tech come Elon Musk, Sam Altman e Mark Zuckerberg presentano i sistemi di intelligenza artificiale generativa basati su Large Language Models (LLM) come macchine pensanti — non semplicemente macchine che pensano a livello umano, ma superumane, con qualità quasi divine: onniscienza, onnipotenza (se incorporate in robot), onnipresenza e padronanza di ogni lingua umana.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

S
Luc Steels
Research professor at the Catalan Institute for Advanced Studies (ICREA)
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

INNOVATTORI

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • piattaforme ai aziendali

  • Change management e ai

    Il cambiamento guidato dall’AI: strategie per le aziende

    18 Set 2025

    di Romeo Scaccabarozzi

    Condividi
  • live streaming agricolo in Cina (1)

  • il fenomeno

    Live streaming agricolo in Cina: alla scoperta di un business che nasce dal basso

    01 Lug 2025

    di Gabriele Iuvinale e Nicola Iuvinale

    Condividi
  • droni Readiness 2030 dell'UE

  • Readiness 2030 dell'UE

    Droni autonomi, pilastro per la difesa dell'Italia e dell'UE

    24 Apr 2025

    di Vincenzo E. M. Giardino

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x